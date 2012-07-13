Якобы договорились: Тузла отойдет Украине, РФ - "ключ" от Керченского пролива
09:21, 13 июля 2012Разное
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Москва и Киев на переговорах по делимитации морской границы предварительно условились, что остров Тузла отойдет Украине, а Россия сохранит "право ключа" прохода судов через Керченский пролив.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в российской делегации, знакомый с ходом переговоров.
"Достигнута предварительная договоренность, что в рамках делимитации границы украинской стороне - остров Тузла, Россия при этом сохранит "право ключа" прохода судов через Керченский пролив", - сказал собеседник агентства.
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