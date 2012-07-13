ДАЙДЖЕСТ СМИ за 13 июля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «О чем договорились Янукович и Путин в Крыму» пишет: президенты России и Украины подписали ряд международных соглашений, среди которых соглашения, связанные с чрезвычайными ситуациями, признание дипломов кандидатов и докторов наук, либерализация доступа на рынки... По газу договоренностей достигнуто не было…

http://delo.ua/ukraine/o-chem-dogovorilis-janukovich-i-putin-v-krymu-181126/

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Также «Дело» в публикации «Укрбиржа: «Рынку нужны новые инструменты. Например, фьючерсы на процентную ставку ОВГЗ» пишет: первый зампред правления УБ Сергей Данов в интервью изданию рассказал о том, какие новые инструменты планируется внедрить, на каком этапе находится процесс объединения с биржей ПФТС, и почему клиентские комиссии на биржевом рынке могут повыситься…

http://delo.ua/finance/ukrbirzha-rynku-nuzhny-novye-instrumenty-naprimer-fjuchersy-na-181127/

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«Дело» в публикации «ЕС ужесточает экологические требования к автомобилям» пишет: в Европейском Союзе на легковые автомобили с 2020 года распространятся более жесткие экологические нормы…

http://delo.ua/auto/es-uzhestochaet-ekologicheskie-trebovanija-k-avtomobiljam-181134/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Дорога поворачивает», в котором пишет: Министерство инфраструктуры занялось реформированием автомобильных дорог Украины. У "Укравтодора" планируется забрать функции по контролю и финансированию всех дорог, а местным органам власти дать возможность управлять дорогами местного значения. Эксперты соглашаются, что нынешняя система неэффективна - "Укравтодор" управляет дорогами, строит их и сам же контролирует использование средств на это…

http://www.kommersant.ua/doc/1979458

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Есть куда деньги девать», в котором пишет: бывший мэр Киева Леонид Черновецкий решил вернуться в бизнес. В ближайшие месяцы он создаст международный инвестиционный фонд, основу которого составят его собственные средства. Ожидается, что $750 млн будет направлено в различные сферы — от интернета до строительства. Фонд также будет привлекать средства других инвесторов, а вот без репутации хорошего управленца с их поиском у фонда могут возникнуть проблемы, отмечают банкиры…

http://www.kommersant.ua/doc/1979343

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Газета «Сегодня» в материале «В Украине появится много пенсионных фондов» пишет: клиенты смогут выбирать между частниками и государством…

http://www.segodnya.ua/news/14409294.html

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Также «Сегодня» в публикации «Украинцев будут возить трамваи, которые до этого 20 лет ездили в Германии» пишет: составы, которые присмотрели днепропетровские чиновники, моложе предыдущей партии на целых 15 лет…

http://www.segodnya.ua/news/14409054.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в материале «Китайский «дракон» долетел до берегов Днепра» пишет: Китай, ощущая собственную растущую экономическую мощь, в течение последних лет продвигает свою нацвалюту на внешние рынки. Поскольку юань по-прежнему не полностью конвертируем, упор делается на систему обмена валютами - валютные свопы. Дело дошло и до Украины...

http://economics.unian.net/rus/detail/133681

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «У министров и руководителей федеральных ведомств появятся персональные KPI» пишет: у министров и руководителей федеральных ведомств РФ появятся персональные оценки эффективности - как у менеджеров в бизнесе. Руководителям таможенной и налоговой служб придется поискать баланс между снижением нагрузки на бизнес и выполнением бюджетного плана…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/2279995/chinovnik_po_merke

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Также «Ведомости» в публикации «Наказания за клевету вырастут в 1000 раз» пишут: призыв Владимира Путина не наказывать клеветников лишением свободы обернулся ростом штрафов до беспрецедентных 5 млн руб. и введением нового состава - клевета в отношении судей, присяжных, прокуроров и следователей…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/2279994/prestupnye_vyrazheniya

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Издание «Известия» в публикации «Зарплаты выше 100 тыс. рублей предлагают обложить 15-процентным налогом» пишет: «Деловая Россия» хочет обменять часть зарплаты состоятельных россиян на понижение НДС, налога на прибыль и страховых взносов…

http://izvestia.ru/news/530231

(УНИАН)