Украина в ОБСЕ сконцентрируетcя на разрешении замороженных конфликтов - Янукович

Президент Украины Виктор Янукович заявляет, что Украина во время председательства в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе сконцентрирует свою деятельность на разрешении замороженных конфликтов в регионе.

Как сообщает газета "Известия в Украине" (№128 от 13 июля), об этом В.Янукович заявил во время встречи в Крыму с представителями Клуба главных редакторов СНГ, Грузии и Балтии, отвечая на вопрос о задачах Украины на время председательства в ОБСЕ в 2013 году.

"Мы уже начали принимать дела. Мы будем заниматься решением замороженных конфликтов, в том числе и проблемой Нагорного Карабаха. Официальные переговоры начнем с января 2013 года, будем работать над условиями урегулирования, искать компромиссы. Мирное урегулирование – это единственный путь. Лучше плохой мир, чем хорошая война", - сказал В.Янукович.

Президент Украины считает полезным для ОБСЕ опыт Украины в урегулировании конфликта между Молдовой и Приднестровьем. "Украина достаточно успешно проводит работу и с Молдовой, и с Приднестровьем. Когда там закончилась избирательная компания, конструктива стало больше и появилась надежда", - считает он.

Как сообщал УНИАН, Украина с января 2013 года будет председательствовать ОБСЕ.

Парламентская Ассамблея ОБСЕ на своей ежегодной сессии в Монако "ОБСЕ: Регион перемен" 9 июля приняла политическую декларацию, в которой Украине был посвящен отдельный раздел.

В частности, ПА ОБСЕ призвала Украину освободить всех политических заключенных. "Парламентская ассамблея ОБСЕ вновь подтверждает, что в регионе ОБСЕ не должно быть политических заключенных, и призывает Украину освободить всех политических заключенных", - говорится в Монакской декларации.

Кроме того, ПА ОБСЕ настоятельно призвала Украину решить вопрос верховенства закона, прав человека и демократии в соответствии с принятыми ею в рамках ОБСЕ обязательств в сфере человеческого измерения до начала своего председательства в ОБСЕ в 2013 году.

Основным автором раздела Монакской декларации по Украине стал итальянский депутат Маттео Мекаччи.