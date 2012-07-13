Подписание важных документов подтверждает стратегическое партнерство Украины и РФ - Клюев

Подписание ряда важных украинско-российских документов, в частности, совместного заявления президентов двух стран о делимитации морского пространства в Черном и Азовском морях и Керченском проливе, подтверждает стратегический статус партнерства Украины и России.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрея Клюева относительно результатов пятого заседания Украинско-Российской межгосударственной комиссии, которое состоялось 12 июля в Ялте под председательством президентов обеих стран.

По его словам, делимитация морской границы является стратегически важным вопросом для Украины, приятно осознавать, что «мы практически вплотную подошли к завершению этого процесса».

А.Клюев подчеркнул, что это яркий пример ответственного подхода, нацеленного на результат. «При наличии многих нерешенных вопросов мы обязаны конструктивно, пусть медленно, но уверенно продвигаться вперед на благо обоих государств. Ведь речь идет не просто о границе - мы должны эффективно сотрудничать, как для активизации судоходства, так и для начала разработки полезных ископаемых на шельфе. Объединение усилий в стратегической перспективе всегда дает более значимые результаты для обеих сторон, чем попытки действовать самостоятельно», - заявил секретарь СНБО.

По его словам, Декларация о содержании украинско-российского партнерства не просто формализует его рамки и механизмы, более важны приоритеты, заложенные в настоящем документе. «Особо хочу обратить внимание на то, что одной из целей стратегического партнерства определена взаимная поддержка двух стран в проведении социально-экономических реформ и модернизации экономики. Стратегически ошибочно думать, что можно выиграть за счет партнера. Политики и в Украине, и в России должны понимать, что обоим народам выгодно иметь экономически мощного и успешного соседа», - заявил А.Клюев.

Секретарь СНБО считает не менее важными и другие документы, подписанные по итогам пятого заседания Украинско-Российской межгосударственной комиссии, в частности, о совместной параллельной работе энергосистем двух стран, о сотрудничестве в отрасли атомной энергетики, о научно-техническом сотрудничестве в Антарктике, о взаимодействии в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

А.Клюев выразил надежду на дальнейшую активизацию украинско-российского двустороннего сотрудничества, особенно в сфере экономики.