Украина и Россия: затишье в преддверии интеграции

В.Путин и В.Янукович

Результаты встречи в Ялте президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина продемонстрировали внешне кажущийся полный штиль в двухсторонних отношениях. Никаких резких заявлений по итогам встречи не прозвучало. Складывается впечатление, что в Кремле полностью уверились в том, что Киев будет следовать по выгодному для России курсу евразийской интеграции.

…Причем, будет идти по этому курсу без каких-либо усилий извне. Такая уверенность, наверняка, обусловлена как объективными, так и субъективными обстоятельствами.

Таможенный союз: выбора нет?

Прежде всего, об объективном. Ситуация в Евросоюзе, об интеграции в который Украина неоднократно заявляла, не улучшается. ЕС занят, в первую очередь, решением внутренних проблем, ему пока, к сожалению, не до Украины. На этом, кстати, сконцентрировал внимание Путин во время пресс-конференции.

«Я надеюсь, что и Евросоюз, несмотря на свои сложности, имею в виду проблемы с Грецией, Португалией, Испанией, Италией, тоже обратит внимание на страны постсоветского пространства, которые так конкретно заявляют о своём собственном выборе, и сделает свои выводы по этому поводу», - сказал Президент России.

Вместе с тем он не преминул напомнить, что двери в Таможенный союз (а далее и Евразийский союз) практически открыты.

«Ни в коем случае никогда Россия, да и наши партнёры – теперь – по Таможенному союзу и Единому экономическому пространству – никому ничего не будут навязывать. Это был бы самый контрпродуктивный шаг в таких вопросах. Любая страна должна всё посчитать. Это же, знаете, прежде всего, экономика – посчитать свои плюсы и минусы, которые она приобретает от участия в тех или иных интеграционных процессах», - отметил Путин. При этом он намекнул, что с принятием решения Украине тянуть не стоит. Чем позже это произойдет, тем сложнее может быть процесс присоединения.

«Есть только одно обстоятельство, на которое мы всегда обращаем внимание – процесс интеграции в рамках Таможенного союза, ЕЭС, идёт: создаются определённые условия, пишутся документы. И потом менять эти документы для вновь вступающих возможных членов этой организации будет достаточно сложно, если вообще возможно, потому что это достаточно тяжёлый переговорный процесс», - подчеркнул Владимир Владимирович.

Это было явно не похоже на грозного Путина. Тем более накануне он, встречаясь со своими дипломатами, четко артикулировал: Таможенный союз без Украины практически ничего не значит. Поэтому главная задача России во внешней политике - любыми средствами затянуть "неньку" в союз. Видимо, Путин прекрасно понимает, что попытка еще больше усилить давление на Януковича, скорее, приведет к обратному эффекту - и украинский Президент может ускорить свой шаг именно в европейском направлении.

В свою очередь осторожничает и Виктор Янукович. После неоднократных отказов вступить в Таможенный союз глава украинского государства впервые дал понять, что Украина склоняется ответить на вопрос о вступлении в ТС скорее «да», чем «нет». Однако, позже – после приобретения Казахстаном членства в ВТО.

«Я уверен, что это уже во многом нас сблизит в принципах, потому что там (в ТС и ЕЭС – УНИАН) заложены принципы Международной организации торговли. Поэтому, мы не говорим «нет», мы очень внимательно и серьёзно изучаем эти интеграционные процессы… Мы очень внимательно следим за успехами и теми интеграционными процессами, которые происходят», - заявил Янукович.

Правда, особых успехов в работе Таможенного союза пока и нет. Казахстан не высказывает восторг от своего членства в этом объединении, а Беларусь… А куда ей деваться?

Украина находится в не столь безвыходном положении и может продолжать настаивать на углублении «секторального» сотрудничества, отказавшись таким образом от категорически неприемлемой Россией формулы «3+1». Но как долго это может продолжаться? Судя по заявлению Януковича, такое сотрудничество может стать переходным этапом к полной интеграции.

«Сегодня я внёс предложение, чтобы мы начали нашу экономическую интеграцию на секторальном уровне. Думаю, что это хорошая перспектива для того, чтобы интегрироваться в этот (Таможенный - УНИАН) союз. Для начала», - многозначительно сказал Янукович.

Газовые вопросы остались без ответов

В отношении газового вопроса в ходе переговоров так и не было получено никакого нового мессиджа. Россия по-прежнему не намерена ни менять контракты, ни даже вносить изменения в формулу образования цены. Путин дал это понять цитатой из «12 стульев», наверняка подготовленной заранее.

«Можно вечером стулья, а утром деньги? Можно. А можно утром деньги, а вечером стулья? Можно. Но деньги вперед». Если б не Ильф и Петров, Путин наверняка мог бы быть более краток. «Фиг вам», - вот суть ответа.

Впрочем, и так в данной ситуации сведение к шутке серьезного вопроса в отношении двух стран со стороны российского президента выглядело игрой на грани фола. Впрочем, грань он дипломатично не перешел, оставив несделанным последний шаг, отделявший шутку от насмешки. Кстати, ВВП частенько использует убийственную силу юмора для ухода от острых вопросов или демонстрации несерьезности позиции оппонентов. Можно вспомнить, как в бытность свою премьером, он весело иронизировал по поводу на тот момент президента Украины Виктора Ющенко (помните, - «мазурик какой-то украл самолет», - УНИАН).

Единственным условием для снижения цены газа, судя по заявлению Президента России, остается все то же вступление Украины в Таможенный союз (для членов ТС цена газа автоматически снижается на размер экспортной пошлины, которая не действует в рамках этого объединения, сейчас она отменена для Украины во исполнение Харьковских соглашений).

«Я сегодня приводил (пример) нашим коллегам: наши расчёты показывают, что Белоруссия только за счёт снижения цен на энергоносители при присоединении к Таможенному союзу при его создании получила плюс 16 процентов ВВП. Причём, я хочу вам сказать, это далеко не только бонус, снижение цен на энергоносители – это как бы общее решение в контексте других вопросов экономического порядка», - заявил Путин.

Кстати, в контексте газовой темы 12 июля так и не прозвучало ни одной новости о консорциуме по управлению ГТС, хотя некоторые наблюдатели предполагали, что его формат будет окончательно объявлен после встречи президентов. Да и сам Янукович накануне переговоров анонсировал эту тему.

«Мы за создание газотранспортного консорциума, это огромные деньги, которых у Украины нет. Эти все вопросы мы обсуждаем. Говорим о двух- и трехстороннем консорциуме», - заявил он 11 июля на встрече с членами клуба главных редакторов СНГ, Грузии и Балтии.

Таким образом, можно сделать вывод, что тема снижения цены на газ практически закрыта минимум до конца года. Представители украинской власти, конечно, будут говорить, что вопрос находится в стадии обсуждения, но ситуация будет больше походить на отношения с МВФ. То есть обсуждать – обсуждаем, но решение приниматься не будет до вполне определенного времени. И если в отношении Фонда «время» определяется повышением тарифов на газ, то в отношении РФ – вступлением в Таможенный союз.

Возможно, но не факт, что-то в газовой теме может проясниться после госвизита Януковича в Москву, который по взаимной договоренности президентов состоится осенью текущего года. Но, скорее всего, развязка наступит в 2013-ом, в ходе ответного госвизита Путина в Украину, уже после того, как прояснится ситуация с подписанием соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Стоит отметить, что на сегодняшний день не определена даже приблизительная дата визита президента РФ, также имеем полнейшую неясность со сроками подписания соглашения с ЕС.

Кстати, обещания Януковича о том, что договор о зоне свободной торговли в рамках СНГ, который дает возможность странам ТС помешать реализации соглашения об ассоциации Украины и ЕС (в части действия ЗСТ), будет ратифицирован украинским парламентом и подписан Президентом, дают основания предположить, что у Киева уже отсутствует какая-либо надежда на успешное завершение «европроекта».

В этом контексте показательно заявление новоназначенного посла Украины в Германии, главы делегации Украины на переговорах с Европейским Союзом по заключению Соглашения об ассоциации Павла Климкина, сделанное именно в день встречи президентов. «ЕС не знает, что делать с Украиной. Я это могу отметить. Он не знал, что делать с Украиной несколько лет тому назад, не знает, что делать сейчас, и не знает, что будет делать через определенный период времени», - сказал он.

По его словам, это связано со сложным политическим консенсусом внутри Евросоюза, неуверенностью относительно будущего и путей развития ЕС. Климкин отметил, что еще некоторое время Киев будет находиться в такой ситуации. «Это не только из-за специфики Украины, не только из-за размера Украины, не только из-за России и геополитики, а из-за ЕС как такового», - считает он.

Кстати, не лишним будет отметить, что практически истекают те два года, в течение которых верхи украинской власти обещали присмотреться и проанализировать результаты работы Таможенного союза с тем, чтобы сформулировать свой окончательный ответ на вопрос о возможности интеграции в это объединение…

Юрий Ходжаян (УНИАН)