ТОП-10 (13 июля)

Итогом встречи Януковича и Путина стало подписание ряда двусторонних документов

Якобы договорились: Тузла отойдет Украине, РФ - "ключ" от Керченского пролива

Fitch подтвердило рейтинги «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка» на уровне «В»

Минфин прогнозирует увеличение госдолга Украины в III квартале до 391,4 млрд грн

Конфедерация строителей Украины планирует создать «черный список» застройщиков

Отрицательное сальдо внешней торговли Украины выросло на 16%

НКРСИ одобрила Правила деятельности для провайдеров Интернета

Кипрская Trotio Holdings сконцентрировала 50% УГМК

Четвертую линию Киевского метро изъявили желание строить шесть компаний

Зачем Минфину 1 млрд долл. внешних займов в III квартале - мнение эксперта

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Итогом встречи Януковича и Путина стало подписание ряда двусторонних документов

Украина и Россия подписали ряд двусторонних документов.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, подписаны:

Межправительственное соглашение о взаимодействии по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций, пожаров и ликвидации их последствий в населенных пунктах, в которых дислоцируются объекты Черноморского флота РФ на территории Украины;

Межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере авиационного поиска и спасения, позволяющее осуществлять совместные действия поисково-спасательных сил при возникновении авиационных происшествий в районе ответственности одной из сторон;

Межправительственный протокол о внесении изменений в Соглашение между Кабинетом министров Украины и Правительством России о сотрудничестве в области аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации от 21 июня 2002 года. Изменения касаются признания сторонами дипломов государственного образца о научной степени кандидата наук и доктора наук и предоставления их владельцам права на осуществление профессиональной деятельности в обоих государствах;

Межправительственный меморандум о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, направленный на совершенствование нормативно-правовой базы сотрудничества правоохранительных органов и спецслужб в сфере противодействия новым вызовам и угрозам;

Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономического развития и торговли Украины и Министерством экономического развития России, в котором фиксируется договоренность сторон осуществлять анализ и инвентаризацию взаимных обязательств по либерализации доступа на рынки сторон с целью скорейшего их выполнения. Стороны обязуются создать совместную комиссию по решению чувствительных вопросов в сфере торгово-экономического сотрудничества, которая могла бы на постоянной основе отслеживать ситуацию в сфере внешней торговли между Украиной и РФ, вносить предложения по оперативному урегулированию проблемных вопросов;

Меморандум между Министерством энергетики и угольной промышленности Украины и Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» об интеграции и сотрудничестве в сфере использования атомной энергии в мирных целях. В документе зафиксирована договоренность о проведении комплекса работ по изучению инвестиционной привлекательности активов (предприятий) в области энергетического машиностроения и ядерного топливного цикла, а также механизмов их интеграции на паритетной основе;

Меморандум между Государственным агентством по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины и Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды России о научно-техническом сотрудничестве в Антарктике, в котором фиксируется договоренность об использовании возможностей международного сотрудничества в рамках Договора об Антарктике с целью эффективной реализации национальных антарктических программ, оптимизации человеческих и материальных ресурсов при проведении научных исследований в Антарктике и т.д. Документ регламентирует основные направления межгосударственного сотрудничества в этой сфере, а также базовые условия взаимодействия;

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Государственной регистрационной службой Украины и Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии РФ. Документ создает условия для сотрудничества между профильными ведомствами сторон путем: обмена опытом практического применения централизованных информационных систем и баз данных в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество, проведения встреч, семинаров, консультаций, форумов и конференций; организации учений и стажировок для специалистов двух стран.

Документы были подписаны в присутствии президентов двух стран Виктора Януковича и Владимира Путина.

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Якобы договорились: Тузла отойдет Украине, РФ - "ключ" от Керченского пролива

Москва и Киев на переговорах по делимитации морской границы предварительно условились, что остров Тузла отойдет Украине, а Россия сохранит "право ключа" прохода судов через Керченский пролив.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в российской делегации, знакомый с ходом переговоров.

"Достигнута предварительная договоренность, что в рамках делимитации границы украинской стороне - остров Тузла, Россия при этом сохранит "право ключа" прохода судов через Керченский пролив", - сказал собеседник агентства.

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Fitch подтвердило рейтинги «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка» на уровне «В»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings вслед за суверенным рейтингом Украины подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) государственных «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка» на уровне «B» со стабильным прогнозом.

«Долгосрочные РДЭ «Укрэксимбанка» и «Ощадбанка» подкрепляются потенциальной поддержкой украинских властей. При оценке вероятности поддержки, Fitch рассматривает в качестве положительных факторов 100% государственную собственность, политическую роль и высокую системную значимость банков, а также историю их поддержки капиталом различными правительствами», – говорится в сообщении рейтингового агентства.

При этом Fitch отмечает, что рейтинги также принимают во внимание способность украинских властей предоставлять такую поддержку, оцениваемую суверенным долгосрочным РДЭ «B».

Также указывается, что «стабильный» прогноз по долгосрочным РДЭ банков отражает прогноз по суверенному РДЭ.

Как сообщал УНИАН, Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валюте на уровне «B» со «стабильным» прогнозом.

Также Fitch подтвердило краткосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне «B» и рейтинг странового потолка Украины на уровне «B».

Справка УНИАН. ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрировано Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

«Ощадбанк» (Киев) в первом квартале 2012 года, по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, увеличил чистую прибыль на 41% – до 178,304 млн грн.

100% акций банка принадлежат государству.

ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк») – кредитно-финансовое учреждение со 100% государственным капиталом.

«Укрэксимбанк» в первом квартале 2012 года, по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, увеличил чистую прибыль на 18% – до 20,174 млн грн.

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Минфин прогнозирует увеличение госдолга Украины в III квартале до 391,4 млрд грн

Ориентировочный показатель государственного долга Украины на конец III квартала 2012 года составит около 391,4 млрд грн, против 375,4 млрд грн на 31 мая 2012 года (рост 4%).

Об этом говорится в опубликованном на сайте Минфина Плане управления государственным долгом на III квартал 2012 года.

По информации министерства, объем внутреннего государственного долга на конец III кв. текущего года ожидается на уровне - 207,7 млрд грн (182,05 млрд грн на 31 мая), или 53,1% общего объема госдолга, а внешнего - 183,7 млрд грн (193,34 млрд грн на 31 мая), или 46,9%.

В то же время сообщается, что с учетом объемов погашения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в IV квартале, предельный объем государственного долга не будет превышать 416,3 млрд грн.

Объем государственных заимствований в III-м квартале, по данным Минфина, будет сформирован по следующей структуре: долгосрочные и среднесрочные долговые инструменты будут иметь равные доли - 8,0 и 8,0 млрд грн, или по 44,4% каждый. При этом объем заимствований по краткосрочным инструментам составит - 2 млрд грн, или 11,2%.

«Выбор инструментов, с помощью которых будет осуществляться финансирование государственного бюджета будет зависеть от ситуации, сформировавшейся на внутреннем и внешнем финансовых рынках, при этом будут учтены условия по стоимости платежей, погашению и обслуживанию таких инструментов», - говорят в Минфине.

При этом отмечается, что объем внешних заимствований может составить 8 млрд грн или 44,4% от общей суммы заимствований по общему фонду госбюджета Украины в III квартале.

Также сообщается, что учитывая фактические платежи по погашению и обслуживанию госдолга в январе-июне 2012 года, в третьем квартале объем платежей по погашению государственного долга ориентировочно составит 17,6 млрд грн. По предварительным оценкам, уровень процентного риска на конец третьего квартала 2012 года составит: удельный вес долга с плавающими процентными ставками в общей сумме государственного долга — 27,7%; доля волатильных инструментов к общему объему долга — 7,9%; риск рефинансирования на конец указанного периода является незначительным и не превышает 5%.

Как сообщал УНИАН, государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 мая 2012 года составил 481 млрд 535 млн 842,68 тыс. грн, или 60 млрд 248 млн 463,28 тыс. долл., что на 1,1% меньше показателя на конец апреля 2012 года, и на 1,7% больше показателя на конец 2011 года.

Справка УНИАН. Государственный и гарантированный государством долг Украины в 2011 году вырос на 9% и на 31 декабря 2011 года составил 473,12 млрд грн.

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Конфедерация строителей Украины планирует создать «черный список» застройщиков

Конфедерация строителей Украины (Конфедерація будівельників України, КБУ) планирует создать «черный список» застройщиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель исполнительного директора Конфедерации строителей Украины Тарас Лылык в ходе форума «Как избежать строительных афер?».

По его словам, конфедерация разработала перечень критериев для отнесения застройщиков в «черный» список, который не является исчерпывающим и будет дополняться.

Т. Лылык отметил, что список будет делиться на красную зону, куда попадут «критичные» компании, и серую зону для недобросовестных участников рынка.

В частности, критериями включения застройщиков в «черный» список предлагается определить: несвоевременный ввод объекта в эксплуатацию, не сдача компанией 20% и более жилых объектов на протяжении 2-5 лет, грубое нарушение государственных строительных норм, невыплата компаниями заработной платы на протяжении 6-10 месяцев, строительство объектов без разрешительных документов, доказанные судом факты финансовых махинаций.

Предусматривается, что условиями исключения застройщиков из данного списка будет стабильная работа компании на протяжении одного года, а также ликвидация причины отнесения компании в перечень.

«Черный» список будет реально работать. Мы будем очень жестко отслеживать и контролировать», - добавил глава совета директоров Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе.

Вместе с тем, президент Всеукраинской общественной организации «Ассоциация помощи пострадавшим инвесторам Алексей Гончарук считает неправильным формирование «черного» списка экспертами только от застройщиков. По его мнению, для этой цели следует создать комиссию между КБУ, Ассоциацией помощи пострадавших инвесторов, Национальным союзом архитекторов, Всеукраинский союз производителей строительных материалов и изделий.

В ходе форума также были высказаны идеи о создании «белого» списка застройщиков, рейтинга застройщиков, рейтинга объектов жилищного строительства.

Справка УНИАН. Конфедерация строителей Украины объединяет более 700 украинских строительных компаний и производителей стройматериалов.

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Отрицательное сальдо внешней торговли Украины выросло на 16%

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами Украины в январе-мае 2012 года составило 5,71 млрд долл., что на 15,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2011 года (4,93 млрд долл.), сообщает Государственная служба статистики. Так, согласно сообщению, в январе-мае 2012 г. экспорт товаров из Украины составил 28,20 млрд долл., импорт – 33,92 млрд долл. По сравнению с январем-маем 2011 года экспорт увеличился на 5,8%, импорт – на 7,4%. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,83 (в январе-мае 2011 года – 0,83).

За отчетный период Украина проводила внешнеторговые операции с партнерами из 202 стран мира.

По данным Госстата, в январе-мае 2012 года основным торговым партнером Украины оставалась Российская Федерация - 26,5% от общего объема экспорта (железнодорожные локомотивы, черные металлы, механические машины) и 33,2% объемов импорта (топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки, механические машины, черные металлы).

Основу товарной структуры украинского экспорта составляют черные металлы и изделия из них – 29,7% от общего объема экспорта.

В общем объеме экспорта товаров из Украины, по сравнению с январем-маем 2011 года, увеличилась доля зерновых культур – с 3,7% до 9,6%, железнодорожных локомотивов — 5,5% до 6,1%, механических машин – с 4,9% до 5,3%, изделий из черных металлов – с 4,5% до 4,7%.

Вместе с тем уменьшилась доля черных металлов – с 29,3% до 25%, топлив минеральных, нефти и продуктов ее перегонки – с 7,4% до 6,3%, руд, шлаков и золы – с 5,5% до 5%.

Минеральные продукты составляли 33,2% объемов импорта товаров Украиной в январе-мае 2012 года.

В общем объеме импорта товаров увеличилась доля механических машин – с 7,5% до 8,7%, средств наземного транспорта, кроме железнодорожного, – с 6,1% до 7,6%, электрических машин – с 5,6% до 6,5%. Сократилась доля топлив минеральных, нефти и продуктов ее перегонки – с 37,5% до 31,5%, пластмасс, полимерных материалов – с 4,1% до 3,8%, черных металлов – с 3,3% до 2,9%.

В мае 2012 года экспорт товаров уменьшился по сравнению с апрелем 2012 года на 7,8% и составил 6,25 млрд долл., импорт увеличился на 4,3% и составил 7,58 млрд долл. Отрицательное сальдо в мае 2012 г. составило 1,33 млрд долл. (за апрель 2012 г. также отрицательное — 1,47 млрд долл.)

Справка УНИАН. Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2011 году составило 6 млрд 747,5 млн долл. против также отрицательного сальдо в размере 3 млрд 025,3 млн долл. в 2010 году.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам 2011 года составило 14 млрд 197,1 млн долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 7 млрд 449,6 млн против 9 млрд 337 млн долл. и 6 млрд 311,7 млн долл. соответственно в 2010 году.

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НКРСИ одобрила Правила деятельности для провайдеров Интернета

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), на очередном заседании одобрила Правила осуществления деятельности в сфере телекоммуникаций (деятельность по предоставлению услуг доступа к Интернет). Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРСИ.

Проект Правил был принят за основу НКРСИ 31 мая т.г. и прошел общественное обсуждение, результаты которого были учтены в одобренных Правилах.

Целью принятия Правил является обеспечение эффективности деятельности операторов, провайдеров телекоммуникаций, которые предоставляют потребителям услуги доступа к Интернет. Принятие этого документа является одним из этапов внедрения регистрационного принципа в сфере телекоммуникаций, который учитывает опыт работы европейских регуляторов. Как отмечается в сообщении, рынок телекоммуникаций как один из самых динамичных сегментов экономики «нуждается в постоянной коррекции действующей регулятивной среды, формировании новых подходов к созданию наилучших условий для развития конкурентной среды».

В Правилах установлен перечень организационных, квалификационных, технологических требований, обязательных для осуществления деятельности субъектами ведения хозяйства во время предоставления таких услуг. Кроме того, Правила определяют обязанности операторов, провайдеров относительно своевременного предоставления потребителям исчерпывающей информации, необходимой для заключения договора, а также для предоставления и получения услуг в соответствии с Правилами предоставления и получения телекоммуникационных услуг; обеспечения правильности применения тарифов; ответственности за сохранность сведений о юридических и физических лицах, полученных во время заключения договора, и тому подобное.

В комиссии считают, что введение Правил будет способствовать созданию открытых, недискриминационных и прозрачных условий на рынке предоставления услуг доступа к Интернет, обеспечит равенство прав и законных требований субъектов ведения хозяйства и будет способствовать защите прав потребителей. Это, в свою очередь, поможет эффективному функционированию рынка с учетом интересов потребителей и операторов, провайдеров телекоммуникаций.

Принятое Комиссией решение будет направлено на согласование в заинтересованные государственные органы.

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Кипрская Trotio Holdings сконцентрировала 50% УГМК

Компания Trotio Holdings Limited (Никосия, Кипр) сконцентрировала 50% акций АО «Украинская горно-металлургическая компания».

Об этом говорится в официальном объявлении УГМК.

Согласно объявлению, пакет акций Trotio Holdings увеличился с 47,5% акций УГМК до 50%. Вместе с тем доля акций физлица, владевшего 13,34% уставного капитала УГМК, уменьшилась до 0.

При этом в объявлении не уточняется, как были распределены 10,84% акций, которыми ранее владел акционер-физлицо. В УГМК изменение в составе собственников компании не комментируют.

Справка УНИАН. АО «Украинская горно-металлургическая компания» (УГМК) представляет на рынке Украины интересы ОАО «Алчевский металлургический комбинат», ОАО «Днепровский металлургический комбинат им. Ф.Э. Дзержинского», ОАО «Донецкий металлопрокатный завод», ОАО «Краматорский металлургический завод им. Куйбышева», ОАО «Днепропетровский трубный завод».

В 2006 году компания УГМК вышла на внешнеэкономический рынок как «Международная металлоторговая сеть», в которую входят сети: УГМК (Украинская горно-металлургическая компания, Украина), РГМК (Русская горно-металлургическая компания, Россия), УГМК (Универсальная горно-металлургическая компания, Беларусь), ООО «УГМК-Грузия», UGMK CE (Чехия) и АО «ГЦБ Центросталь-Быдгощ» (Польша), производственное объединение имени М.В.Фрунзе, Уманьферммаш, Черновицкий машиностроительный завод).

По состоянию на І квартал 2012 года Акционерами УГМК являлись Trotio Holdings Limited (47,5%), Frankiro Holdings Limited (34,2%), Елена Гайдук (13,34%).

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Четвертую линию Киевского метро изъявили желание строить шесть компаний

Шесть компаний международного уровня подали заявки на участие в конкурсе по определению исполнителя подготовительных работ по реализации проекта строительства четвертой линии метро в Киеве, то есть в направлении жилого массива «Вигуровщина-Троещина».

Об этом информирует пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на председателя комитета по конкурсным торгам КП «Киевсистемоменеджмент» Александра Падалко.

«На сегодняшний день это один из наиболее актуальных проектов по строительству метрополитена в Европе. Поэтому нашим заданием было привлечь для участия в конкурсе такие компании, профессия которых позволит разработать проектную документацию мирового стандарта качества, которая будет понятна инвесторам из разных стран мира. И нам это удалось. Мы привлекли к конкурсу лидеров рынка. Мы ожидали, что будут принимать участие компании такого уровня, но мы не ожидали, что их будет так много», – сказал А.Падалко.

По его словам, КП «Киевсистемоменеджмент» получило заявки на участие в конкурсе от консорциума Geci International/Systra/Arzinger, единую заявку от компаний ПАО «Дочерний банк Сбербанка России», ООО «Клифорд Чанс», ООО «Евро-Украина Консалтинг», заявку от ООО Ernst&Young, от Zagope – Construcoes e Engenharia, S.A., от компании «Федеральный центр проектного финансирования» и ООО «KPMG-Украина».

«Этот проект можно назвать уникальным: мы получим проектную документацию, которая будет соответствовать мировым стандартам, и модель сотрудничества между государством и частным капиталом, которая позволит эффективно использовать имеющиеся муниципальные и государственные активы. Бюджетные средства для рефинансирования расходов инвестора не будут использованы. Это первый такой опыт в Украине», – отметил А.Падалко.

По итогам конкурса будет подписан договор на выполнение подготовительных работ.

В КГГА напоминают, что проект строительства четвертой линии метрополитена был представлен инвесторам на первом Киевском инвестиционном форуме. Комитет по конкурсным торгам КП «Киевсистемоменеджмент» 6 июля раскрыл конкурсные предложения, присланные на конкурсные торги по определению исполнителя подготовительных работ по реализации этого проекта.

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Зачем Минфину 1 млрд долл. внешних займов в III квартале - мнение эксперта

Привлечение 8 млрд грн (1 млрд долл.) внешних займов, предусмотренное Планом управления государственным долгом Украины на III квартал 2012 года Министерства финансов Украины, может быть связано с переоформлением кредита ВТБ, считает аналитик группы «Инвестиционный капитал Украина» Тарас Котович.

«В целом, программа управления долгом - рамочный документ. И если Минфин не отражал пролонгацию кредита как новый займ, то как раз это (планы по привлечению 8 млрд грн внешних займов - УНИАН) и может быть переоформление кредита в еврооблигации», - сказал он. Также Т.Котович отметил, что с учетом выплат по внешнему долгу осенью, осуществить внешние заимствования целесообразно в ближайшие месяцы.

«На осень приходятся выплаты по внешнему долгу, что хорошо было бы рефинансировать. Поэтому, по моему мнению, Минфин не прекращал работу и по подготовке нового выпуска, который было бы хорошо завершить в ближайшие месяцы», - подчеркнул аналитик.

В то же время он не исключает, что осуществление заимствований может быть перенесено.

«Он (возможный выпуск еврооблигаций - УНИАН) может быть перенесён на IV квартал или следующий год при неблагоприятной ситуации на рынке», - сказал Т.Котович.

Напомним, что в июне т.г. глава правления российского «Внешторгбанка» (ВТБ) Андрей Костин сообщил, что Украина в июле выпустит еврооблигации в рамках рефинансирования части долга перед ВТБ.

В июне Министерство финансов Украины осуществило платеж на сумму 1 млрд долл. по кредиту «Внешторгбанка» России.

Согласно договору, подписанному 31 мая, Украина должна погасить половину кредита ВТБ на общую сумму 2 млрд долл., вторая половина пролонгирована до 2014 года.

23 мая министр экономического развития и торговли Петр Порошенко заявил, что Кабмин решил выпустить ОВГЗ на 1 млрд долл. для погашения кредита ВТБ.

13 июля Минфин обнародовал План управления государственным долгом Украины на III квартал 2012 года, согласно которому внешние заимствования могут составить 8 млрд грн. При этом источниками для внешних заимствований могут быть средства МВФ, МБРР, ЕС, двусторонние кредиты и выпуски евробондов.

Справка УНИАН. Украина получила от российского «Внешторгбанка» кредит на 6 месяцев в размере 2 млрд долл. для покрытия дефицита государственного бюджета под 6,7% годовых. По условиям его предоставления, кредит продлевался трижды на срок 6 месяцев.

Премьер-министр Украины Николай Азаров в ноябре 2011 года заявлял, что начинается процесс переоформления кредита ВТБ в долгосрочный кредит под облигации украинского правительства.

УНИАН