Евро-2012 прошел без допинга - UEFA

UEFA закрыл антидопинговую программу Евро-2012, которая состояла из проверок перед турниром и тестов во время чемпионата.

Об этом сообщает информационный центр «Украина-2012» со ссылкой на сайт UEFA.

Футболисты прошли контроль на наличие в организме широкого круга запрещенных веществ. Все 16 сборных проверяли перед турниром на сборах, а также после каждого матча.

Анализы проб проводились в аккредитованной лаборатории Всемирного антидопингового агентства (WADA) при Институте спорта в Варшаве по углубленной аналитической методике, разработанной экспертами из ведущих антидопинговых лабораторий Европы.

Никаких запрещенных препаратов ни во время внетурнирных проверок, ни в ходе финальной стадии обнаружено не было.

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