Анонс на 16 июля

* Состоится итоговая пресс-конференция по результатам УЕФА ЕВРО 2012. Участники: операционный директор УЕФА Ивентс SA Мартин Каллен и директор турнира УЕФА ЕВРО 2012 в Украине Маркиян Лубкивский. Во время мероприятия состоится последнее выступление Талисманов УЕФА ЕВРО 2012 Славека и Славка, после чего будет возможность впервые пообщаться с актерами, которые последние два года перевоплощались в братьев-близнецов.

* ​Один из ведущих мировых экспертов в области энергетики, разработчик системы, которая легла в основу развития устойчивой энергетики 70-ти стран мира, депутат парламента Германии Ханс-Джозеф Фелл выступит с докладом на тему "Развитие возобновляемой энергетики как неотъемлемая составляющая европейской политики и экономического роста". Организатор – IBCentre.

* Состоится пресс-конференция на тему: «Экономические показатели Украины за первое полугодие 2012 года». Участники: председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский и финансовый аналитик Эрик Найман. Приглашен также директор Института экономики и прогнозирования НАН Украины Валерий Геец.

* 12-30 -​ в УНИАН состоится круглый стол на тему: «Дискриминация по возрастному признаку: почему возраст работника становится главным критерием при трудоустройстве». Речь пойдет о наиболее типичных проявлениях дискриминации по признаку возраста (эйджизме); почему около трети зарегистрированных безработных составляют люди в возрасте от 40 до 59 лет, какие существуют стереотипы у работодателей в отношении работников старшего возраста; где и как проявляется эйджизм по отношению к молодежи, как поощрить работодателей брать людей «невыгодного» возраста, какие ловушки для работодателей содержат новые изменения в закон «О занятости населения»: почему законы и законопроекты, которые должны защищать от дискриминации, носят только «декоративный» характер. Участники: юрист Харьковской правозащитной группы Елена Ащенко, руководитель юрдепартамента компании HeadHunter Украина Анна Воеводина; эксперт Харьковского института социальных исследований Мария Колоколова; к.п.н.; социальный психолог Виктор Пушкарь; эксперт Коалиции по противодействию дискриминации в Украине, Ирина Федорович; гражданин, выигравший в суде дело о дискриминации при приеме на работу Игорь Ясинский; представитель офиса Уполномоченного по правам человека. Модератор: Татьяна Печончик; руководитель Центра информации по правам человека (ул. Крещатик; 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям. Телефон: (067) 445-95-43; e-mail: tp@humanrights.com.ua.

* ​Пресс-конференция на тему: "Уменьшит ли закон о занятости уровень безработицы в Украине?". Участники: Владимир Даниленко - народный депутат, представитель фракции Компартии Украины; Павел Розенко - ведущий эксперт Центра им. Разумкова; Юрий Гаврилечко - эксперт "Фонда общественной безопасности"; Мирослав Якибчук - председатель Национального форума профсоюзов Украины.

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