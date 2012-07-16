ДАЙДЖЕСТ СМИ за 16 июля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Азаров: В газовых переговорах с Россией есть прогресс» пишет: в выходные премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в социальной сети сообщил сенсационную новость: "По газовым вопросам в ходе встречи двух президентов (12 июля в Ялте) есть определенный прогресс и даны конкретные поручения". В Киеве считают, что рано говорить о возможных договоренностях сторон, поскольку Владимир Путин намекнул: без кадровых перестановок, устраивающих российскую сторону, не будет и газовых компромиссов, интересующих Украину…

http://delo.ua/world/azarov-v-gazovyh-peregovorah-s-rossiej-est-progress-181216/

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Также «Дело» в публикации «Россия начала «мясную» войну с Украиной» пишет: Россельхознадзор на месяц запретил поставки украинского мяса на территорию Таможенного союза. Так, в ведомстве заявили, что в ходе проверок было выявлено наличие свинины, произведенной китайскими предприятиями, не аттестованными на право поставок в РФ…

http://delo.ua/world/rossija-nachala-mjasnuju-vojnu-s-ukrainoj-181183/

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«Дело» в публикации «Половина Украины игнорирует социнициативу Януковича «Доступное жилье» пишет: Минрегионстрой сообщил, что в 12 регионах до сих пор не заключили ни одного договора в рамках программы «Доступное жилье». Всего же на 13 июля в Украине выдали 79 льготных кредитов, а количество желающих их получить выросло до 8509 человек…

http://delo.ua/ukraine/polovina-ukrainy-ignoriruet-sociniciativu-janukovicha-dostupnoe-zh-181206/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Китай дает угля», в котором пишет: Минэнерго подписало соглашение с Госбанком развития КНР о привлечении $3,6 млрд, которые будут направлены на строительство двух заводов по газификации угля и перевод украинских теплокоммунэнерго на уголь. В министерстве полагают, что это позволит сократить закупки природного газа на 11-12 млрд кубометров. Впрочем, эксперты считают, что добиться таких результатов непросто и, скорее всего, подписание протокола будет использовано как еще один аргумент для переговоров с "Газпромом" о снижении цены газа…

http://www.kommersant.ua/doc/1981624

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Украину раскладывают по частям», в котором пишет: лидер общественного движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук приступил к реализации идеи перехода Украины к федеративному устройству. Возглавляемая им организация в пятницу провела круглый стол, на котором обсуждался алгоритм изменения государственного устройства и сроки реализации проекта. В оппозиции считают, что подобные мероприятия могут иметь лишь одну цель — раскол Украины с последующим насаждением пророссийской политики…

http://www.kommersant.ua/doc/1981639

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Газета «Сегодня» в материале «Кризис-2013: что ждет Украину» пишет: эксперты опасаются за наш экспорт, но повтора кризиса-2008 не будет…

http://www.segodnya.ua/news/14410275.html

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Также «Сегодня» в публикации «В Крыму активисты «МММ» с Андреевскими флагами зазывают украинцев в пирамиду» пишет: Мавроди еще месяц назад заявил, что у него проблемы…

http://www.segodnya.ua/news/14410398.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в материале «Украина и Россия: затишье в преддверии интеграции» пишет: результаты встречи президентов Украины и России продемонстрировали полный штиль в двухсторонних отношениях. Никаких резких заявлений не прозвучало. Похоже, Кремль полностью уверился в том, что Киев будет следовать по выгодному для России курсу - в направлении евразийской интеграции...

http://economics.unian.net/rus/detail/133841

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Путин создаст в своей администрации экономический совет» пишет: при президенте РФ создается экономический совет, костяк которого составят авторитетные ученые-экономисты. В Кремле уверяют, что он не будет дублировать правительство и экспертный совет Дмитрия Медведева…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/2284909/putinskie_strategi

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Также «Ведомости» в публикации «Госдума планирует отбирать депутатские мандаты без суда» пишут: ужесточив законодательство в сфере гражданских свобод, Госдума может пойти дальше - после каникул начнут разрабатывать меры по лишению мандатов неугодных депутатов…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/2284908/duma_obidelas

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Издание «Известия» в публикации «Московскому метро купили поезда с автопилотом» пишет: автоматические поезда запустят в Москве в 2014-2015 годах…

http://izvestia.ru/news/530360

(УНИАН)