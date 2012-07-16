Оппозиция подала в суд иск к Януковичу - Яценюк

Оппозиция обращается в суд с иском к Президенту Украины Виктору Януковичу за присвоение дополнительных полномочий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции лидер партии «Фронт Змін» Арсений Яценюк.

Он отметил, что иск к В.Януковичу о нарушении им законодательства и Конституции будет подан в Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

«Если специализированный суд не будет рассматривать этот иск, то мы будем обращаться в Европейский суд по правам человека», - сказал А.Яценюк.

Он сообщил, что материалы этого иска будут использоваться для отстранения В.Януковича от власти путем импичмента.

Лидер партии «Фронт Змін» выразил уверенность, что по результатам парламентских выборов 28 октября представители оппозиции в Верховной Раде будут иметь 226 голосов, и это даст возможность провести процедуру импичмента В.Януковича.

А.Яценюк также отметил, что все решения В.Януковича после отмены конституционной реформы 2004 года являются нелегитимными, поскольку после этого необходимо было провести досрочные президентские выборы в связи с другим объемом полномочий главы государства.

Также А.Яценюк объявил о расширении акции «Украина против Януковича» и проведении кампании по сбору подписей под иском к Президенту. В частности, по всей Украине представители оппозиции намерены собирать подписи граждан об их поддержке иска к В.Януковича.