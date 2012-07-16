Анонс 17 июля

* Премьер-министр Украины Николай Азаров посетит Деснянскую водопроводную станцию.

* 10-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Итоги украинского IT-рынка за первое полугодие 2012 года — тенденции и продажи". Организатор: группа компаний «DiaWest –Комп’ютерний світ». Будут рассмотрены тенденции, тренды на ІТ-рынке 2012 года (за первое полугодие), лидеры продаж по сегментам товаров, сделаны прогнозы развития ІТ-рынка до конца года. Участник: Анатолий Балюк, председатель правления группы компаний «DiaWest –Комп’ютерний світ». (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: (044) 251-11-11, 0679071045.

* Государственная инспекция техногенной безопасности проведет пресс-конференцию «Шаги Гостехногенбезопасности Украины по дерегуляции предпринимательской деятельности в сфере обеспечения пожарной и техногенной безопасности». Участники: Иван Криса - и.о. председателя Госинспекции техногенной безопасности Украины; Тарас Полищук - начальник Управления техногенной безопасности Гостехногенбезопасности Украины; Павел Афанасьев - и.о. директора департамента пожарной безопасности Гостехногенбезопасности Украины; Борис Платкевич - первый зам. председателя Общественного совета при Гостехногенбезопасности Украины, Президент Украинского Союза пожарной и техногенной безопасности; представители Госкомпредпринимательства.

* Начнется круглый стол «Программа Объединенной оппозиции: малое и среднее предпринимательство», во время которого будет обсужден блок Программы оппозиции относительно обновления экономики, развития предпринимательства, эффективности механизмов поддержки малого и среднего бизнеса. Будут презентованы основные положения Программы в части развития предпринимательства, состоится экспертная дискуссия.

* Состоится пресс-конференция, на которой будут объявлены результаты независимого исследования квасов украинского производства. Участники: Юрий Чернобривец, директор Института потребительских экспертиз; Людмила Михиенкова, директор Испытательной лаборатории химико-биологических и радиологических факторов УкрНИИ "Ресурс". Для теста были отобраны шесть марок: «Квас Тарас», «Оболонь Богатирський», «Ярило», «Древлянський», «Львівський» и «Арсеньевский».

* Круглый стол на тему: «Почтовые услуги для бизнеса: ситуация в Украине». Организатор – компания «Всеукраинский почтовый сервис». Участники: Владимир Астапенко, зам. директора Киевской городской дирекции УГППС "Укрпочта"; Павел Богданов, зам. гендиректора УГППС «Укрпочта»; Лариса Шкуренко, представитель компании «ХИПП Украина»; Людмила Силантьева, директор компании «Всеукраинский почтовый сервис»; Елена Петина, руководитель коммерческого отдела компании «Всеукраинский почтовый сервис».

* Состоится прямая телефонная линия Кабинета Министров Украины при участии руководства Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

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