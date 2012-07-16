ТОП-10 (16 июля)

Украина привлечет в Китае кредит на 3,6 млрд долл. для замещения газа углем в теплоэнергетике

Центробанки Украины и Китая разрабатывают механизм реализации соглашения своп

Fitch понизило рейтинг устойчивости банка «Форум» до «СС»

Fitch подтвердило рейтинги «ПроКредит Банка», «Правэкс-Банка» и «КИБ Креди Агриколь»

ЭКСКЛЮЗИВ: Рынок не сможет работать по закону о депозитарной системе - глава УБ

«Нафтогаз» и казахская The Rompetrol Group намерены создать сеть АЗС в Украине

«Нафтогаз» может заказать 16 буровых платформ на судостроительных заводах Николаева

С начала года Минфин погасил по обязательствам 44 млрд грн

Запасы зерна в Украине в 2,3 раза превышают прошлогодние

DTEK Holdings Limited предоставит кредиты «ДТЭК Днепроэнерго» и «ДТЭК Захидэнерго»

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Украина привлечет в Китае кредит на 3,6 млрд долл. для замещения газа углем в теплоэнергетике

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины и Госбанк развития КНР подписали соглашение, предусматривающее возможность открытия для Украины специальной кредитной линии на сумму 3 млрд 656 млн долл., для реализации программы замещения потребления природного газа украинским углем.

Об этом сообщается в пресс-релизе Минэнергоугля, переданном УНИАН.

Как отмечается в сообщении, соответствующий протокол был подписан 13 июля первым заместителем министра энергетики и угольной промышленности Украины Игорем Поповичем и уполномоченным представителем Государственного банка развития КНР Лю Бо.

В рамках Программы предполагается реализовать ряд проектов по переводу отечественных объектов теплоэнергетики на использование водоугольного топлива, а также строительства заводов по газификации бурого и каменного угля с использованием китайских технологий.

«Мы начинаем практическую реализацию договоренностей, достигнутых с руководством КНР во время визита Президента Украины Виктора Януковича в Китайскую Народную Республику. Мы благодарны коллегам за проведенную в Украине работу, которые после ознакомления с энергетической структурой определили наиболее эффективные проекты для внедрения с помощью китайских технологий», - приводятся в пресс-релизе слова министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия Бойко.

В свою очередь, уполномоченный представитель Государственного банка развития КНР Лю Бо отметил перспективу во взаимовыгодном сотрудничестве с Минэнергоугля. Он отметил, что в ближайшее время во время визита руководства банка в Украину диалог по открытию специальной кредитной линии будет продолжен.

Справка УНИАН. В рамках украинско-китайского сотрудничества в угольной отрасли Государственный Банк развития КНР выделил кредит в сумме 85 млн долл. США на модернизацию шахты им. Мельникова ОАО «Лисичанскуголь». Первый транш в размере 16 млн долл. уже получен в июне текущего года. В целом рамочное соглашение о сотрудничестве в угольной отрасли, подписанное в сентябре 2010 года, предусматривает привлечение денежных средств для модернизации государственных угледобывающих предприятий на общую сумму свыше 1 млрд долл.

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Центробанки Украины и Китая разрабатывают механизм реализации соглашения своп

Национальный банк Украины (НБУ) и Народный банк Китая (НБК) разрабатывают механизм реализации подписанного Двухстороннего соглашения о валютном свопе для валют гривня/китайский юань.

“Сейчас Национальный банк Украины вместе с Народным банком Китая прорабатывает механизмы реализации этого соглашения”, - говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

Как сообщал УНИАН, в июне 2012 года Национальный банк Украины и Народный банк Китая в Пекине подписали трехлетнюю валютную сделку своп на общую сумму 15 млрд юаней (2,36 млрд долл.).

Кроме того, Нацбанк заявил о намерении подписать подобные соглашения с центробанками Росии и Беларуси.

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Fitch понизило рейтинг устойчивости банка «Форум» до «СС»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило рейтинг устойчивости (Viability Rating, VR) банка «Форум», подконтрольного германскому Commerzbank, с «CCC» до «CC».

Об этом сообщается на сайте рейтингового агентства.

Согласно сообщению, одновременно Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) банка на уровне «B», в тоже время ухудшило прогноз по нему со «стабильного» до «негативного».

«Негативный прогноз по РДЭ отражает мнение Fitch, что Commerzbank, скорее всего, будет активно изыскивать возможности, чтобы избавиться от банка в ближайшей или среднесрочной перспективе», – отмечается в сообщении рейтингового агентства.

Fitch отмечает, что такое мнение основано на слабых финпоказателях «Форума», а также на том факте, что Commerzbank не определил украинский рынок как стратегически важный для группы.

В тоже время Fitch считает, что Commerzbank, вероятно, будет продолжать оказывать поддержку «Форуму» до тех пор, пока он остается владельцем контрольного пакета. Несмотря на это, рейтинги «Форума» по долгосрочным РДЭ могут быть понижены до уровня его рейтинга устойчивости, если банк таки продадут.

Как сообщал УНИАН, 7 июня председатель наблюдательного совета «Смарт-Холдинга» Вадим Новинский заявил, что «Смарт-Холдинг» ведет переговоры с немецким Commerzbank о покупке мажоритарного пакета акций банка «Форум».

Справка УНИАН. Банк «Форум» (Киев) создан в 1994 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 апреля составили 10,2 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 7,12 млрд грн, обязательства - 8,72 млрд грн, уставный капитал - 5,935 млрд грн, собственный капитал – 1,49 млрд грн.

Банк «Форум» в I квартале т.г. получил 1,3 млн грн прибыли против 297,6 млн грн убытка годом ранее.

Немецкий Commerzbank владеет 96,0635% акций банка «Форум».

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Fitch подтвердило рейтинги «ПроКредит Банка», «Правэкс-Банка» и «КИБ Креди Агриколь»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) «ПроКредит банка», «Правэкс-Банка» и «КИБ Креди Агриколь» на уровне «B» со «стабильным» прогнозом.

Об этом сообщается на сайте рейтингового агентства.

Согласно сообщению, вышеуказанное решение основывается на оценке вероятности поддержки банков со стороны мажоритарных акционеров, которыми выступают, соответственно, германский ProCredit Holding AG & Co. KGaA., итальянский Intesa Sanpaolo S.p.A. и французский Credit Agricole.

При этом Fitch отмечает, что долгосрочные РДЭ в иностранной валюте ограничены страновым потолком Украины на уровне «B», а долгосрочные РДЭ в национальной валюте «B+» также отражают страновой риск Украины. Соответственно, РДЭ трех банков могут быть понижены или повышены в зависимости от понижения или повышения суверенного рейтинга Украины.

Как сообщал УНИАН, Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валюте на уровне «B» со «стабильным» прогнозом.

Справка УНИАН. АО «ПроКредит Банк» (Киев) зарегистрировано в конце 2000 года.

Акционерами банка являются Европейский банк реконструкции и развития – 15,2169%, ProCrеdit Holding AG – 45,6547%, Kreditanstalt fur Wiederaufbau (Кредитное учреждение для восстановления) прямое участие — 39,1284, опосредованное — 45,6547%.

АКБ «Правэкс-Банк» (Киев) создан в 1992 году.

Intesa Sanpaolo владеет 100% акций «Правэкс-Банка».

«Корпоративный и Инвестиционный Банк Креди Агриколь» (до 2010 года – «Калион Банк Украина») начал свою деятельность в Украине в 1993 году.

«КИБ Креди Агриколь» является 100% дочерним банком французской финансовой группы Credit Agricole.

В начале июля 2012 года было принято решение присоединить «КИБ Креди Агриколь» к «Креди Агриколь Банк».

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ЭКСКЛЮЗИВ: Рынок не сможет работать по закону о депозитарной системе - глава УБ

Рынок не сможет работать по установленным законом «О системе депозитарного учета ценных бумаг» правилам.

Об этом сообщил УНИАН председатель правления «Украинской биржи» Олег Ткаченко.

По его словам, текст законопроекта, который рассматривала Верховная Рада во втором чтении, не стал лучше и имеет недостатки, о которых ранее уже заявляли участники рынка. При этом, по словам О.Ткаченко, он содержит массу ошибок, не только принципиальных, но и технических. "Речь идет даже о знаках пунктуации, расставленных не в том месте, что в корне меняет само содержание закона и делает невозможным его выполнение", - отметил председатель правления "Украинской биржи".

Одной из принципиальных ошибок данного закона, по словам О.Ткаченко, является то, что "на деньги НБУ фактически создается монополист не только по расчетам, но и по клирингу". По его мнению, это значит, что данная структура-монополист перебирает на себя и услуги центрального контрагента. "Я, например, не слышал, чтобы кто-то из представителей рынка просил об этом", - отметил он.

"В законе прописано, что участники рынка также могут создавать клиринговые организации, но расчеты будут проводиться все равно в расчетном центре. Лично я нигде не слышал, чтобы две структуры, конкурирующие между собой на одном рынке, предоставляли друг другу услуги по расчетам", - отметил О.Ткаченко.

По его словам, в соответствии с законом, клиент может получать услуги и по клирингу, и по расчетам в расчетном центре. "А это значит, что расчетный центр не просто получает от клиентов деньги для расчетов, но и берет на себя их риски и обязательства. А теперь возникает логический вопрос – почему государству в лице Национального банка придется закрывать какие-то позиции, которые сгенерировали участники рынка, государственными деньгами? Риски бизнеса должен закрывать бизнес", - сказал председатель правления "Украинской биржи".

"Я считаю, что данный закон в том виде, в котором он принят, должен быть ветирован. Рынок просто не сможет работать по установленным им правилам", - отметил О.Ткаченко.

Напомним, Верховная Рада 6 июля т.г. приняла Закон «О системе депозитарного учета ц.б.» (после принятия в целом Верховной Радой переименован в Закон «О депозитарной системе Украины» - УНИАН). Законом предусмотрено создание централизованной депозитарной системы в Украине, вводится такой новый элемент, как Центральный расчетный центр. По мнению ряда участников рынка, таким образом создается государственная монополия на такие рыночные функции, как клиринг и расчеты по сделкам с финансовыми инструментами.

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«Нафтогаз» и казахская The Rompetrol Group намерены создать сеть АЗС в Украине

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» и компания The Rompetrol Group N.V., 100% которой принадлежат государственной нефтегазовой корпорации Казахстана «Казмунайгаз», в понедельник, 16 июля, подписали Меморандум о сотрудничестве по реализации проектов в нефтегазовой промышленности Украины, в котором предусмотрено создание и развитие розничной сети АЗС в приоритетных регионах и крупных городах Украины.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе «Нафтогаза».

«В перспективе мы надеемся довести количество АЗС в рамках совместного проекта до 700 единиц. При этом мы предложим нашим клиентам как премиальный, так и более экономичный топливные бренды", – подчеркнул заместитель председателя правления «Нафтогаза Украины» Евгений Корнейчук.

Меморандум также предполагает повышение уровня загрузки государственных мощностей по перевалке нефти и нефтепродуктов, создание и развитие системы вторичной логистики рынка нефтепродуктов.

Кроме того, компании планируют создать совместное предприятие в сфере маркетинга нефтепродуктов на рынке Украины.

В свою очередь генеральный директор The Rompetrol Group N.V. Жанат Тусупбеков отметил, что группа «Ромпетрол» с 2009 года присутствует на рынке нефтепродуктов Украины, рассматривая его как приоритетный в своей стратегии.

Справка УНИАН. Группа компаний «Ромпетрол» на 100% принадлежит государственной нефтегазовой корпорации Казахстана «Казмунайгаз». «Ромпетрол» владеет и эксплуатирует три нефтеперерабатывающих завода в Румынии, а также европейскую сеть из более чем 1000 АЗС (Румыния, Молдова, Болгария, Грузия, Франция и Испания).

«Ромпетрол» осуществляет операции в 12 странах по всему миру, численность персонала составляет 7500 человек. В 2011 году оборот компании составил 6,8 млрд долл.

«Нафтогаз Украины» контролирует около 11% оптового рынка нефтепродуктов Украины через двух производителей – Шебелинский ГПЗ ДК «Укргазвыдобування» и Мариупольский НПЗ «Азовской нефтяной компании». Компания также располагает сетью оптовой реализации нефтепродуктов (нефтебаз) во всех регионах Украины.

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«Нафтогаз» может заказать 16 буровых платформ на судостроительных заводах Николаева

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» может заказать николаевским судостроительным предприятиям строительство 16 буровых плавучих платформ для разработки морского шельфа.

Об этом на пресс-конференции сообщил глава Николаевской областной государственной администрации Николай Круглов.

«Мы станем с вами свидетелями платформ, это реальная вещь, это сотни миллионов», - сказал губернатор, не уточнив других подробностей.

По информации первого заместителя главы обладминистрации Геннадия Николенко, стоимость заказа для «Нафтогаза» составит около 200 млн долларов.

Напомним, в Николаеве расположены Черноморский судостроительный завод (ЧСЗ), Николаевский судостроительный завод «Океан» и Судостроительный завод им.61 коммунара.

Как сообщал УНИАН, исполнительная служба арестовала счета и имущество Завода им.61 коммунара.

В мае 2011 года СМИ опубликовали информацию о тендере компании «Черноморнефтегаз», на котором она якобы приобрела за рубежом за 400 млн долл. буровую установку. Указывалось, что на мировом рынке такая же установка стоит 250 млн долл. По данным издания, участниками тендера стали две взаимосвязанные зарубежные фирмы.

Министр топлива и угольной промышленности Юрий Бойко опроверг эту информацию.

Позже официальные лица НАК «Нафтогаз Украины» утверждали, что остальная сумма (разница в цене в 150 млн. дол.) будет направлена на дополнительные товары и услуги.

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С начала года Минфин погасил по обязательствам 44 млрд грн

Министерство финансов Украины с начала года погасило по внешним и внутренним обязательствам 44 млрд грн. Об этом сообщила УНИАН пресс-служба Минфина со ссылкой на директора Департамента долговой и международной финансовой политики Галину Пахачук.

“На сегодня (с начала года) Министерство финансов погасило на внешних и внутренних рынках 44 миллиарда гривен”, - сказала Г.Пахачук.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины планирует осуществить заимствования для финансирования государственного бюджета в 2012 году на уровне 98,5 млрд грн, из которых 61 млрд грн - внутренние, 37,5 млрд грн - внешние.

По данным Государственной казначейской службы, государственные заимствования на внутреннем рынке в январе-июне т.г. составили 48,712 млрд грн (внешние заимствования отсутствовали). Расходы по обслуживанию госдолга составили 11,554 млрд грн (по внутреннему государственному долгу - 7,886 млрд грн, по внешнему - 3,668 млрд грн), по погашению - 32,110 млрд грн (в т.ч. по внутреннему госдолгу - 18,491 млрд грн, по внешнему - 13,619 млрд грн).

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Запасы зерна в Украине в 2,3 раза превышают прошлогодние

В Украине на 1 июля в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) и предприятиях, осуществляющих хранение, переработку зерновых культур, имелось в наличии 9,8 млн тонн зерна, что в 2,3 раза больше, чем 1 июля 2011 г.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики.

В том числе имелось в наличии 5,4 млн тонн пшеницы, 1,2 млн тонн ячменя, 2,7 млн тонн кукурузы и 0,1 млн тонн ржи.

Запасы семян подсолнечника составляли 1,2 млн тонн, что на 64% больше, чем на 1 июля 2011 г.

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DTEK Holdings Limited предоставит кредиты «ДТЭК Днепроэнерго» и «ДТЭК Захидэнерго»

ПАО «ДТЭК Днепроэнерго» привлечет у кипрской DTEK Holdings Limited три кредитные линии на общую сумму эквивалентную 1,34 млрд грн, говорится в сообщении об акцепте предложения конкурсных торгов, размещенном на веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, дата акцепта предложения — 11 июля, конечный срок подписания кредитных договоров — 10 августа 2012 года.

Указывается, что «ДТЭК Днепроэнерго» намерена привлечь невозобновляемые кредитные линии в гривне или иностранной валюте на сумму эквивалентную — 574,55 млн грн, 130 млн грн и 630,61 млн грн. Эффективная процентная ставка по всем трем кредитам составляет — 9% годовых при кредитовании в долларах США.

Также на веб-портале «Государственные закупки» сообщается, что ПАО «ДТЭК Захидэнерго» привлечет у кипрской DTEK Holdings Limited пять кредитов на общую сумму 30,5 млн долл. Согласно сообщению, дата акцепта предложения — 10 июля, конечный срок подписания кредитных договоров — 9 августа 2012 года.

Как сообщал УНИАН, в конце мая т.г. DTEK Holdings Limited предоставила «ДТЭК Захидэнерго» пять кредитов на общую сумму 2,34 млрд грн. Средства планируется направить на проведение реконструкции 5 тепловых энергоблоков эксплуатируемых ПАО «ДТЭК Захидэнерго» тепловых электростанций.

Справка УНИАН. ПАО «ДТЭК Днепроэнерго» (г. Запорожье) – одна из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины. Собственником 72,9% является ДТЭК, 25%+1 акция – НАК «Энергетическая компания Украины», остальные акции принадлежат миноритарным акционерам.

В состав «ДТЭК Днепроэнерго» входят три ТЭС – Запорожская, Криворожская и Приднепровская – общей установленной мощностью 8185 МВт, что составляет 26,1% общей установленной мощности тепловых электростанций Украины.

ПАО «ДТЭК Захидэнерго» (г. Львов) эксплуатирует три тепловые электростанции - Ладыжинскую, Добротворскую и Бурштынскую. Суммарная установленная мощность 23 энергоблоков этих станций составляет 4707,5 МВт.

70,91% акций «ДТЭК Захидэнерго» контролирует ДТЭК. Еще 25% остаются у государства в лице НАК «Энергетическая компания Украины».

ДТЭК - крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), принадлежащей украинскому бизнесмену Ринату Ахметову.

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