ДАЙДЖЕСТ СМИ за 17 июля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Рынок IPO закрылся для украинских компаний в 2012» пишет: в 1 полугодии украинские компании не осуществили ни одного размещения акций на иностранных фондовых площадках. Перспективы ближайшего будущего также не обнадеживают. Не исключено, что "окно" в Европу будет закрыто до конца года…

http://delo.ua/finance/rynok-ipo-zakrylsja-dlja-ukrainskih-kompanij-v-2012-181304/

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Также «Дело» в публикации «Гидрометцентр: дожди улучшат состояние технических культур, но не помогут пшенице» пишет: прошедшие в Украине интенсивные дожди практически не повлияют на урожайность ранних зерновых, зато могут содействовать некоторому улучшению урожая кукурузы, подсолнечника и других технических культур…

http://delo.ua/business/gidrometcentr-dozhdi-uluchshat-sostojanie-tehnicheskih-kultur-no-n-181292/

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«Дело» в публикации «Кого обогатила жара» пишет: жаркая погода, стоящая в Украине уже более месяца, оказалась настоящим катализатором прибыли для ряда отраслей. Высокая температура радует продавцов пива, напитков, кондиционеров и способствует росту спроса на фреш-бары…

http://delo.ua/business/kogo-obogatila-zhara-181291/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Украина выиграла в футбол», в котором пишет: представители оргкомитета по проведению Евро-2012 в Украине вместе с представителями UEFA подвели итоги футбольного чемпионата. Украина сделала все возможное, чтобы чемпионат прошел на должном уровне, заявили в оргкомитете. При этом представители UEFA подчеркнули, что доход от Евро-2012 превысил доходы, полученные от предыдущих турниров. Чемпионат прошел лучше, чем все ожидали, но Украина не смогла воспользоваться им для улучшения своего имиджа за рубежом, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc/1981862

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Богдан» ищет попутчиков в Россию», в котором пишет: корпорация «Богдан» ведет переговоры с европейскими автопроизводителями Volkswagen, Citroen, FIAT и BMW о совместном строительстве завода в России. Компании необходим партнер для возобновления проекта в Нижегородской области, от которого в кризис было решено отказаться. В случае успеха производитель даже готов перенести в Россию оборудование со своего украинского завода…

http://www.kommersant.ua/doc/1982253

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Газета «Сегодня» в материале «Гастарбайтеры скупают квартиры в Украине» пишет: заробитчане боятся краха еврозоны…

http://www.segodnya.ua/news/14410980.html

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Также «Сегодня» в публикации «Украину все чаще атакуют ураганы и торнадо» пишет: над нашей страной и соседней Польшей пронеслась суперстихия. Эксперты: дальше будет только хуже…

http://www.segodnya.ua/news/14410842.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в материале «Зачем население подталкивают к скупке доллара...» пишет: складывается впечатление, что нынешняя власть лично поощряет разного рода прогнозы о росте доллара, чтобы население в очередной раз начало скупать его, даже не задумываясь, что приобретает "зеленые бумажки"...

http://economics.unian.net/rus/detail/133898

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Лицензия МТС приостановлена в Узбекистане» пишет: проблемы компании в Узбекистане привели к тому, что 9,5 млн абонентов «дочки» МТС «Уздунробита» останутся без связи…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/2290200/licenziya_mts_priostanovlena_v_uzbekistane

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Также «Ведомости» в публикации «Продающая около трети российской нефти Gunvor зарабатывает на ней доли процента» пишут: трейдинговая компания Gunvor, продающая около трети российской нефти, зарабатывает на ней доли процента. В 2010 г. ее прибыль составила $67,95 млн, сократившись вчетверо…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/2289756/prodayuschaya_okolo_treti_rossijskoj_nefti_gunvor

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Издание «Известия» в публикации «Сколково» советует «Газпрому» поменять стратегию в Европе» пишет: но в «Газпроме» будут гнуть свою линию и ориентироваться не на текущий спотовый рынок, а на долгосрочные контракты…

http://izvestia.ru/news/530408

(УНИАН)