Председательство в FATF до июля 2013 года перешло от Италии к Норвегии

Председательство в Международной организации по борьбе с легализацией грязных доходов (FATF) до июля 2013 года перешло от Италии к Норвегии.

Как сообщается на официальном сайте организации, в результате процедурной ротации FATF возглавил Бьорн С.Аамо.

"Предстоящий год будет представлять значительные трудности для нашей работы в качестве членов и партнеров FATF. Многие страны и финансовые институты сталкиваются с экономическими трудностями. Террористические угрозы присутствуют в различных частях мира. Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма являются важными задачами в развитии финансовой честности и доверия между странами и участниками рынка. Доверие необходимо для восстановления экономического роста и процветания", - сказал Б.С.Аамо при вступлении в должность.

Новый глава FATF высоко оценил результаты работы организации во время председательства Италии. Однако, по его словам, в настоящее время FATF намерена пересмотреть рекомендации по борьбе с отмыванием грязных денег.

"Страны должны принять законы и правила, которые являются технически совместимыми, и принять меры, чтобы повысить эффективность наших национальных систем. Пересмотренные рекомендации позволят улучшить механизмы и процедуры для идентификации реальных собственников за юридическими лицами", - заявил новый глава FATF.

По его мнению, в настоящее время налоговые преступления включены в число правонарушений, связанных с отмыванием денег. "Более эффективный сбор налогов может быть частью международных усилий по укреплению государственных финансов. Я очень приветствую идеи, которые в настоящее время разрабатываются в FATF для дальнейшего повышения эффективности национальных программ по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированию терроризма", - добавил Б.С.Аамо.

При этом новый председатель FATF заявил о необходимости активизации сотрудничества организации с частным сектором и гражданским обществом. "Мы должны продолжать развивать тесное сотрудничество с частным сектором, и вести открытый диалог с представителями гражданского общества. Мы должны обеспечить, чтобы средства массовой информации и общественности в целом обладали свободный доступ к информации о деятельности FATF", - считает он.

Справка УНИАН. Межправительственная организация FATF (Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег) была создана в 1989 году по решению "Большой семерки". Сейчас в FATF входит 35 стран и две международные организации.

Главной целью деятельности FATF является развитие и внедрение на международном уровне мер и стандартов по борьбе с отмыванием денег. FATF отслеживает процессы внедрения таких мероприятий, изучает способы и технику отмывания денег, разрабатывает превентивные меры, способствует общемировой имплементации стандартов борьбы с отмыванием денег.

В начале деятельности FATF приоритетным направлением было выделено борьбу с отмыванием доходов, полученных от торговли наркотиками. Сейчас сфера деятельности организация расширена. FATF разрабатывает рекомендации для стран по борьбе с коррупцией, проверяет выполнение государствами мер по борьбе с отмыванием денег, а также отслеживает и разрабатывает контрмеры общемировым методам и схемам отмывания преступно нажитых капиталов.

Напомним, что Украина находилась в "черном" списке FATF с 2002 по 2004 год и затем в 2010 году снова попала в него как страна, которая недостаточно борется с отмыванием денег. 29 октября 2011 года Украина была исключена из "черного списка" организации.