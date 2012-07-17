МИД договорился о бесплатных визах с Польшей, Литвой и Словакией

Министерство иностранных дел Украины достигло договоренности с Польшей, Литвой и Словакией об отмене платы за национальные визы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег Волошин.

«Достигнута договоренность об отмене платы за национальные визы с Республикой Польшей, с Литовской Республикой, Словацкой Республикой», - сказал он.

О.Волошин напомнил, что Хорватия и Черногория отменили визы для украинских туристов на летний период.

Кроме того, по словам О.Волошина, безвизовый режим установлен с Аргентиной, Бразилией, Израилем, Гонконгом, с 1 августа начнет действовать безвизовый режим с Турцией.

«Один из вопросов, которым МИД однозначно может гордиться, - это то, что мы в разы увеличили количество стран, с которыми у нас есть безвизовый режим», - сказал он.