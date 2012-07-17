ТОП-10 (17 июля)

Спад промпроизводства в июне составил 1,4%, в январе-июне – рост 0,4%

Moody's снизило рейтинги “Проминвестбанка”

Moody's ухудшило прогноз рейтингов “Сбербанка России” и ПУМБ до негативного

Украина в первом полугодии сократила добычу газа и нефти

Украина в первом полугодии сократила первичную переработку нефти на 44%

Украина выпускает еврооблигации на 1 млрд долл.

Минфин может увеличить объем выпуска еврооблигаций до 2 млрд долл. - источник

Минфин привлек 617,8 млн грн от продажи ОВГЗ на аукционе во вторник

Кабмин готовит титановые предприятия к продаже

Корпорация «Богдан» может закрыть завод в Черкассах

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Спад промпроизводства в июне составил 1,4%, в январе-июне – рост 0,4%

В Украине спад промышленного производства в июне 2012 года по сравнению с июнем 2011 года составил 1,4%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

По данным Госстата, в январе-июне 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года рост промпроизводства в Украине составил 0,4%, в июне 2012 года против мая – спад 2,5%.

По данным Госстата, спад производства в июне 2012 года против июня 2011 года зафиксирован в большинстве отраслей. Так рост показателя зафиксирован только в добывающей промышленности — на 3,1%, (в частности добыче топливно-энергетических полезных ископаемых — на 4%, добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических — на 1,8%), в химической и нефтехимической промышленности — на 6,2% (в частности в химическом производстве — на 10,6%), а также в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий — на 3%.

Наибольшее снижение объемов промпроизводства зафиксировано в производстве кокса, продуктов нефтепереработки — на 33,8%, а также в легкой промышленности — на 10,9%.

В металлургии в июне 2012 года против июня 2011 года зафиксирован спад на уровне 0,8%, против мая 2012 года — 3,9%.

Машиностроение в июне текущего года против июня 2011 года показало снижение объемов производства на 8,9%, против мая 2012 года — 3,2%. В частности, спад объемов производства машин и оборудования оставил — 11,1%, электрического, электронного и оптического оборудования — 19,4%, транспортных средств и оборудования — 1,5%.

В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, объемы промпроизводства в июне т.г. против июня 2011 года выросли на 6,6%, против мая 2012 года — на 3,6%, а в январе-июне 2012 года к аналогичному периоду 2011 — на 4,2%.

Справка УНИАН. В 2011 году промышленное производство Украины выросло на 7,3% по сравнению с ростом на 11,2% в 2010 году.

В Украине рост промпроизводства в июне 2011 года по сравнению с июнем 2010 года составил — 8,9%, в январе-июне 2011 года против аналогичного периода 2010 года — 8,7%.

Согласно принятой в конце прошлого года Госпрограмме экономического и социального развития на 2012 год, по пессимистическим оценкам, рост промпроизводства в текущем году составит около 4,5%, а по оптимистическому прогнозу - 8,3%.

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Moody's снизило рейтинги “Проминвестбанка”

Международное рейтинговое агентство Moody's во вторник снизило долгосрочный рейтинг “Проминвестбанка”, украинской "дочки" российского “Внешэкономбанка”, по обязательствам в гривне с Ва3 до В1 со стабильным прогнозам и подтвердило долгосрочный рейтинг в иностранной валюте на уровне В3 с негативном прогнозом. Об этом говорится в сообщении Moody's.

Также снижен рейтинг по национальной шкале с Аа1.ua до Аа3.ua.

Рейтинговые действия Moody's мотивирует тем, что банк на протяжении нескольких лет ведет убыточную деятельность, а полученные доходы уходят на формирование резервов по “плохим” кредитам.

Справка УНИАН. «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» («Проминвестбанк») создан в 1992 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 апреля 2012 года составили 40,463 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 29,626 млрд грн, обязательства - 35,331 млрд грн, уставный капитал — 5,299 млрд грн, собственный капитал - 5,132 млрд грн.

«Проминвестбанк» (ПИБ) в первом квартале 2012 года получил чистую прибыль в размере 3,616 млн грн.

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Российская Федерация) по состоянию на 15 августа 2011 г. владеет 97,85% акций «Проминвестбанка».

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Moody's ухудшило прогноз рейтингов “Сбербанка России” и ПУМБ до негативного

Международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило прогноз глобальных рейтингов в национальной валюте “Дочернего банка Сбербанка России” (Ba2) и “Первого украинского международного банка” (В2) (оба Киев) со "стабильного" до "негативного".

Об этом говорится в сообщении Moody's.

Агентство также понизило рейтинг ПУМБа по национальной шкале с А2.ua до А3.ua.

Справка УНИАН. «Первый украинский международный банк» (ПУМБ) основан в 1991 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

ПУМБ в январе-марте 2012 года получил чистую прибыль 38,8 млн грн.

Основным акционером банка является ООО «СКМ Финанс» – 89,87% акций. Банк контролирует украинский бизнесмен Ринат Ахметов.

«Дочерний банк Сбербанка России» (Киев) зарегистрирован в июне 2001 года, является 100% дочерним банком АБ «Сберегательный банк Российской Федерации» (Москва).

Банк в январе-марте 2012 года получил прибыль 77,715 млн грн.

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Украина в первом полугодии сократила добычу газа и нефти

Добыча природного газа в Украине в первом полугодии 2012 года сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 0,1% - до 9,6 млрд куб. м, сообщила Государственная служба статистики Украины.

Согласно данным статистического ведомства, добыча нефти в стране за шесть первых месяцев текущего года сократилась на 4,8%, по сравнению с первым полугодием 2011 года, до 1,166 млн тонн.

Добыча газового конденсата в Украине в январе-июне увеличилась до 496 тыс. тонн, что на 12,2% превысило показатель аналогичного периода 2011 года, а газа нефтяного попутного увеличилась на 2,6% – до 362 млн куб. м.

В июне добыча газа в Украине сократилась по сравнению с предыдущим месяцем на 4,4% до 1,5 млрд куб. м, а добыча нефти – на 2,6% до 190 тыс. тонн.

Как сообщало агентство УНИАН, в 2011 году украинские нефтегазодобывающие предприятия сократили к предыдущему году добычу природного газа на 0,3% - до 19,2 млрд куб. м. Добыча нефти при этом сократилась на 5,9%, до 2,424 млн тонн.

Добыча газового конденсата в 2011 году сократилась на 7,0%, по сравнению с 2010 годом, до 874 тыс. тонн, а газа нефтяного попутного увеличилась на 9,6% – до 0,721 млрд куб. м.

Справка УНИАН. Крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями Украины являются «дочки» НАК «Нафтогаз Украины» «Укргазвыдобування» и «Черноморнефтегаз», а также «Укрнафта», в которой госхолдинг «Нафтогаз» владеет контрольным пакетом акций.

Правительство Украины, согласно обнародованному в июне проекту Обновления Энергетической стратегии, планирует к 2030 году увеличить ежегодную добычу газа до 30-47 млрд куб. м.

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Украина в первом полугодии сократила первичную переработку нефти на 44%

Нефтеперерабатывающие заводы Украины (НПЗ) в январе-июне 2012 года сократили объем первичной переработки нефти до 2,5 млн тонн, что на 43,9% меньше показателя аналогичного периода 2011 года.

Об этом во вторник сообщила Государственная служба статистики.

По информации статистического ведомства, производство бензина моторного в стране в первом полугодии 2012 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 30,8% до 981 тыс. тонн, производство дизельного топлива для транспорта упало на 42,3% до 796 тыс. тонн, а мазута – на 54,0% до 526 тыс. тонн.

Справка УНИАН. В Украине находится шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51 млн тонн нефти в год.

В 2011 году поставки нефтяного сырья на украинские НПЗ сократились на 16,1%, по сравнению с 2010 годом, до 9,255 млн тонн. В прошлом году НПЗ переработали 9,049 млн тонн нефтяного сырья, что на 18,4% меньше, чем за 2010 год.

В украинском правительстве в настоящее время ведется дискуссия о необходимости введения таможенных пошлин на ввоз импортных нефтепродуктов для стимулирования отечественной нефтепереработки.

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Украина выпускает еврооблигации на 1 млрд долл.

Украина выпускает пятилетние еврооблигации на 1 млрд долл. с ориентировочной доходностью 9,5-9,75%.

Об этом УНИАН сообщил источник на финансовом рынке.

Минфин информацию о выпуске евробондов пока не комментирует.

Напомним, что в июне т.г. глава правления российского «Внешторгбанка» (ВТБ) Андрей Костин сообщил, что Украина в июле может выпустить еврооблигации в рамках рефинансирования части долга перед ВТБ.

В июне Министерство финансов Украины осуществило платеж на сумму 1 млрд долл. по кредиту «Внешторгбанка» России.

Согласно договору, подписанному 31 мая, Украина должна погасить половину кредита ВТБ на общую сумму 2 млрд долл., вторая половина пролонгирована до 2014 года.

23 мая министр экономического развития и торговли Петр Порошенко заявил, что Кабмин решил выпустить ОВГЗ на 1 млрд долл. для погашения кредита ВТБ.

13 июля Минфин обнародовал План управления государственным долгом Украины на III квартал 2012 года. Согласно документу в указанный период планируется осуществить правительственные заимствования 18 млрд грн, из которых около 8 млрд грн могут быть привлечены на внешних рынках. Объем выплат по погашению госдолга в третьем квартале составит 17,6 млрд грн.

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Минфин может увеличить объем выпуска еврооблигаций до 2 млрд долл. - источник

Министерство финансов Украины может увеличить объем выпуска еврооблигаций до 2 миллиардов долларов.

Об этом УНИАН сообщил источник на финансовом рынке.

“Объем выпуска может быть увеличен до 2 млрд долл. под 9,25%”, - сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на источник в финансовых кругах, Украина выпускает пятилетние еврооблигации на 1 млрд долл. с ориентировочной доходностью 9,5-9,75%.

Минфин информацию о выпуске евробондов пока не комментирует.

Напомним, 13 июля Минфин обнародовал План управления государственным долгом Украины на III квартал 2012 года. Согласно документу, в указанный период планируется осуществить правительственные заимствования 18 млрд грн, из которых около 8 млрд грн могут быть привлечены на внешних рынках. Объем выплат по погашению госдолга в третьем квартале составит 17,6 млрд грн.

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Минфин привлек 617,8 млн грн от продажи ОВГЗ на аукционе во вторник

На аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа во вторник, 17 июля, Министерству финансов Украины удалось привлечь в госбюджет 617,8 млн грн.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Согласно предоставленной информации, Минфин продал индексированные ОВГЗ сроком обращения 3 года на 600 млн грн. под 9,3% годовых. На покупку этих бумаг было подано три заявки, которые и были удовлетворены Минфином.

Также были проданы трехлетние валютные ОВГЗ на 2,235 млн долл. под 9,45% по единственной поданной заявке.

Как сообщал УНИАН, за январь-июнь по результатам размещения ОВГЗ на первичных аукционах в госбюджет Украины поступило 22,9 млрд грн, 2,1 млрд долл. и 316,6 млн евро.

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Кабмин готовит титановые предприятия к продаже

Кабинет Министров принял решение о передаче 100% акций Публичного акционерного общества “Государственная холдинговая компания “Титан Украины» Фонду государственного имущества для последующей продажи акций «ГАК «Титан», ЧАО «Крымский титан» и ПАО «Сумыхимпром» и ликвидации ГХК.

Соответствующее распоряжение (№469 от 11 июля т.г.) размещено на сайте правительства.

Согласно документу, ФГИУ должен исключить из уставного капитала и продать госпакет акций ЧАО “Крымский титан” в размере 50% плюс 1 акция; через месяц исключить и продать 100% акций ПАО “Сумыхимпром” и ПАО “ГАК “Титан”.

Также, согласно распоряжению, ГХК “Титан Украины” должна быть ликвидирована.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2010 г. правительство Николая Азарова отменило запрет на отчуждение имущества ГХК «Титан Украины», введенное прежним правительством в марте 2010 г.

Украинскому бизнесмену и инвестору Дмитрию ФИРТАШУ принадлежит Группа компаний Group DF, которая владеет 90% акций компании OstChem Holding AG, которая в свою очередь контролирует 50% - 1 акция ЗАО «Крымский Титан».

Д.Фирташ заявлял, что только скорейшее создание вертикально-интегрированного титанового холдинга позволит Украине сохранить свои позиции на мировом рынке титана.

Справка УНИАН. Кабинет Министров в феврале 2009 г. своим постановлением одобрил создание Государственной холдинговой компании “Титан Украины”. Учредителем компании от имени государства выступило Министерство промышленной политики.

В уставный фонд созданного акционерного общества были переданы государственные пакеты акций в размере 100% ОАО «Сумыхимпром», ГАК «Титан», который осуществляет корпоративное управление 50%+1 акция ЗАО «Крымский титан», и Запорожского государственного титаномагниевого комбината после преобразования его в открытое акционерное общество.

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Корпорация «Богдан» может закрыть завод в Черкассах

Корпорация "Богдан" – один из крупнейших украинских производителей автомобилей – ведет переговоры с рядом европейских автопроизводителей для реанимации своего проекта производства автомобилей в России и не исключает консервации своего автозавода в Черкассах.

Об этом агентству УНИАН сообщил пресс-секретарь корпорации Сергей Красуля.

По его словам, закрытие мощностей в Черкассах является наихудшим из возможных сценариев и станет возможным лишь в случае, если Украина в ближайшее время не предпримет никаких мер по защите своего авторынка.

«Российский проект может развиваться по нескольким сценариям: это может быть создание СП или организация контрактного производства автомобилей. В случае, если ситуация в Украине не изменится и российский проект будет развиваться по сценарию контрактной сборки, корпорация «Богдан» не исключает возможности консервации завода в Черкассах и переноса производственных линий – оборудования для сварки, сборки и покраски автомобилей в Россию», – сказал С.Красуля.

«Следовательно, это повлечет за собой сокращение тысяч сотрудников и сокращение соответствующих налоговых поступлений», - добавил он.

По его словам, корпорация «Богдан» имеет в своей собственности в России земельный участок площадью 252 гектаров, который позволяет в кратчайшие сроки организовать СКД-производство легковых автомобилей мощностью 120 тысяч в год, а подписанное с Минэкономразвития РФ соглашение о промсборке предоставляет льготный режим ввоза автокомпонентов.

"Для реализации проекта нам необходим партнер, поэтому сейчас мы ведем переговоры с рядом европейских производителей, у которых еще нет производства в РФ или они планируют расширить мощности", - добавил пресс-секретарь, не назвав эти компании.

По информации украинской прессы, в списке потенциальных партнеров «Богдана» по российскому проекту находятся немецкие компании Volkswagen Group, BMW, французская Citroen и итальянская FIAT.

По словам С.Красули, в настоящее время производство автомобилей в Украине в условиях отсутствия государственной поддержки этого сектора является убыточным. В этой связи, мощности Черкасского завода автокорпорации «Богдан» загружены лишь на 10% и производство продолжает падать.

На прошлой неделе корпорация «Богдан» сообщила о сокращении в первом полугодии 2012 года производства легковых автомобилей до 7 541 единицы, что на 21,8% меньше производства за аналогичный период 2011 года.

При этом, в июне объем производства легковых авто упал в 3,5 раза по сравнению с аналогичным месяцем 2011 года – до 643 единиц. В мае текущего года «Богдан» произвел 815 автомобилей. Одной из основных причин критической ситуации в автомобилестроительной отрасли страны корпорация называет отсутствие государственной поддержки автопроизводителей.

Напомним, ранее заместитель начальника управления развития отраслей промышленности Министерства экономического развития и торговли Украины Владимир Горник заявлял, что это ведомство предлагает повысить ставки ввозной пошлины на автомобили с 10% до 25%.

По его словам, данное повышение является одной из мер по развитию автомобилестроения в Украине, предусмотренной концепцией развития отрасли.

Как сообщал УНИАН, министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко заявил, что Межведомственная комиссия по внешней торговле приняла решение о повышении пошлин на импортные автомобили, однако документ еще не опубликован и не вступил в силу.

На фоне падения продаж на отечественном рынке корпорация «Богдан» в июне сообщила о планах увеличения в 2012 году за счет расширения дилерской сети экспорта автомобилей «Богдан» в Российскую Федерацию до около 20 тыс. единиц с 10 тыс. 576 автомобилей в 2011 году. За пять месяцев текущего года экспорт автомобилей на рынок РФ увеличился почти на 60% и составил 6 тыс. 500 единиц.

Справка УНИАН. Корпорация "Богдан" создана в феврале 2005 года с целью реализации инвестиционных проектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов. На первом этапе корпорацию контролировал Петр Порошенко, но с конца 2008 года контроль перешел в руки менеджмента «Богдана» и группы украинских банков.

В настоящее время корпорация имеет два современных завода: по производству легковых автомобилей в Черкассах мощностью 120-150 тыс. автомобилей (выпускает автомобили Lada и Hyundai, а также автомобили под собственным брендом) и автобусов и троллейбусов в Луцке мощностью 6 тыс. штук.

УНИАН