Анонс на 18 июля

* Заседание Кабинета Министров Украины. Состоится брифинг генерального директора Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины Владимира Козака. Также состоится брифинг с участием и.о. министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства А.Алипова.

* Состоится заседание секции Архитектурно-градостроительного совета г. Киева. Планируется «Консультативное рассмотрение вариантов предложений по архитектурно-пространственному и транспортному решению Почтовой площади».

* Пресс-конференция на тему: «Ожидания и реалии гостиничной индустрии Украины по результатам проведения ЕВРО 2012». Организатор пресс-конференции – Ассоциация «Звёздочных отелей». Темы: Стал ли ЕВРО 2012 локомотивом для гостиничной индустрии Украины в условиях продолжающегося экономического кризиса? Получила ли Украина предсказываемый поток туристов? Были ли цены в украинских гостиницах неоправданно завышены по сравнению с ситуацией при проведении подобных мероприятий в других странах? Как трансформация имиджа Украины во время проведения Чемпионата изменила картину заполняемости отелей? Удовлетворила ли гостиничная инфраструктура потребности Чемпионата по количеству номеров и уровню сервиса? Оправдались ли ожидания отельеров по показателям загрузки гостиниц? Пользовались ли спросом дополнительные услуги и какие именно?

* Состоится пресс-конференция на тему: «Результаты проверок пляжей в Украине». Участники: начальник управления техногенной безопасности Госинспекции техногенной безопасности Украины Тарас Полищук и главный инспектор управления техногенной безопасности Госинспекции техногенной безопасности Украины Роман Харченко.

* Состоится пресс-конференция на тему: «Доллар, евро, гривня: летние тренды валют». Участники: научный сотрудник Института международных отношений Нацуниверситета имени Т.Шевченко Марина Хмара; эксперт агентства «МПП Консалтинг» Павел Мельник; доцент Института международных отношений Нацуниверситета имени Т.Шевченко Дарья Глухова.

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