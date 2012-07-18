ДАЙДЖЕСТ СМИ за 18 июля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «$100 в месяц: цены на зерно растут галопирующими темпами» пишет: стоимость зерна масличных на мировых биржах увеличивается галопирующими темпами. Цены на пшеницу достигли максимума за 4 последних года. В Украине цены также растут, хотя и непропорционально мировым…

http://delo.ua/business/100-v-mesjac-ceny-na-zerno-rastut-galopirujuschimi-tempami-181385/

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Также «Дело» в публикации «Поработать с государством: Как развивается в Украине государственно-частное партнерство» пишет: правительство разрабатывает новую концепцию государственно-частного партнерства в Украине. Этот механизм должен стать одним из основных в борьбе за привлечение иностранных инвестиций в страну…

http://delo.ua/ukraine/porabotat-s-gosudarstvom-kak-razvivaetsja-v-ukraine-gosudarstve-181359/

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«Дело» в публикации «Банки увеличивают бюджеты на IT» пишет: украинские банки пересматривают свои бюджеты, постепенно увеличивая вложения в свою IT-оснащенность. По оценкам экспертов, за последние несколько лет финучреждения нарастили инвестиции в IT в 2-2,5 раза…

http://delo.ua/finance/banki-uvelichivajut-bjudzhety-na-it-181393/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Торможение следует», в котором пишет: украинская промышленность прекратила расти - в июне производство упало на 1,4%, что привело к ухудшению темпов роста по итогам полугодия до 0,4%. От полной остановки экономику пока уберегает значительный потребительский спрос и ранний сбор урожая. Однако в последующие месяцы эксперты не видят стимулов для подъема производства, поэтому торможение роста неизбежно…

http://www.kommersant.ua/doc/1982747

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Приватизация набирает скорость», в котором пишет: правительство начало процесс приватизации активов титановой отрасли. Кабинет министров опубликовал постановление, которым поручил Фонду госимущества в кратчайшие сроки провести приватизацию "Сумыхимпрома" и продать 50%+1 акцию "Крымского титана". Эксперты поясняют такую поспешность тем, что основным претендентом на все эти активы считается лояльный нынешней власти предприниматель Дмитрий Фирташ…

http://www.kommersant.ua/doc/1982849

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Газета «Сегодня» в материале «Украинцы перестали экономить и тратят сбережения на машины» пишет: люди меньше боятся кризиса и не хотят попасть под повышение пошлины на 15%...

http://www.segodnya.ua/news/14411532.html

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Также «Сегодня» в публикации «Страна заработает на выборах больше 100 миллионов» пишет: за участие в выборах партии заплатят 2,2 млн, а кандидаты — 13 тысяч…

http://www.segodnya.ua/news/14411508.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в материале «Заботу о безработных свели к перекройке рынка «под себя» пишет: новый закон о занятости ждет подписи Президента. Но, несмотря на парламентское «одобрям», дискуссии вокруг него не утихают. Лоббисты документа говорят, что он - дело правое, оппозиционеры – реформирование рынка под себя и только...

http://economics.unian.net/rus/detail/134111

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Сбербанк вошел в двадцатку самых дорогих банков мира» пишет: крупнейший банк России занял 17-е место среди самых дорогих банков мира. Его цель - попасть в первую десятку…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/2294032/sberbank_voshel_v_dvadcatku

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Также «Ведомости» в публикации «Официальный прогноз урожая снижен» пишут: засуха заставила Минсельхоз расширить границы прогноза будущего урожая: официальный негативный сценарий теперь предполагает сбор 80 млн т. Это исторически неплохой урожай, но в России пшеница уже стоит дорого, как никогда…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/2294031/urozhaj_usyhaet

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Издание «Известия» в публикации «Минтранс поддержал создание черных списков авиапассажиров» пишет: для того, чтобы списки стали юридически возможны, власти предлагают внести изменения в гражданский кодекс. Дума рассмотрит законопроект в сентябре…

http://izvestia.ru/news/530624

(УНИАН)