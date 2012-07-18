Азаров раскритиковал работу своих подчиненных

Премьер-министр Украины Николай Азаров высказал неудовлетворение темпами развития строительной отрасли, транспортной сферы, а также денежно-кредитной политикой, которая осуществляется в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании кабинета министров.

«До сих пор строительная индустрия развивается не ритмично, необходимо продолжать решительные шаги в направлении дерегуляции и привлечения инвестиций. Вы должны создать максимально приемлемые условия для инвесторов, поскольку, несмотря на принятый закон по дерегуляции в строительстве местные органы власти продолжают сдерживать своими решениями и без того нелегкий процесс инвестирования», - заявил Н.Азаров, обращаясь к руководству Минрегиона.

Также премьер отметил, что денежно-кредитная политика, проводимая в Украине, требует усовершенствования. «Требует также усовершенствования денежно-кредитная политика. Экономике необходимы более дешевые кредиты и более надежное их обеспечение», - сказал Н.Азаров.

Кроме того, он подчеркнул, что до сих пор окончательно не решен вопрос об обеспечении стабильной работы транспортной сферы. «Также есть вопросы по полному обеспечению нашего народного хозяйства стабильной работой транспорта с доступными условиями. Тут накопилось много проблем, которые необходимо срочно решать», - сказал Н.Азаров.

При этом он сообщил, что в ближайшее время планирует провести расширенное совещание по вопросу развития транспортной сферы.

Также Н.Азаров в очередной раз отметил, что немедленного решения требует вопрос возобновления работы нефтеперерабатывающей сферы.

Н.Азаров также обратился ко всем профильным министрам с просьбой еще раз провести детальный анализ развития тех сфер, за которые они отвечают.