Анонс на 19 июля

* Премьер-министр Украины Николай Азаров посетит с рабочей поездкой Херсонскую область.

* Состоится заседание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), в форме открытого слушания.

* 10-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Кто в Украине рискует потерять свое жилье?". В Украине сложилась правовая ситуация, когда существуют определенные категории граждан, которые могут быть лишены жилья мошенниками. В группе риска - пенсионеры и иностранцы. Бездействие правоохранительных органов, а иногда и прямая их помощь в деятельности мошенников, приводит к нарушению конституционных прав граждан Украины. На пресс-конференции будет присутствовать жертва мошенников пенсионер Дмитрий Бывалин, который уже седьмой год лишен своей квартиры и живет на чердаке шестнадцатиэтажки. Также среди участников: правозащитник Сергей Горбаченко, юрист Филипп Ильенко (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Состоится брифинг о внесении изменений в Порядок государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним транспортных средств и мопедов.

* Пресс-конференция на тему: "Двойной риск для фармацевтического рынка Украины". На рассмотрении Президента Украины находятся два законопроекта, положения которых не соответствуют международному и европейскому опыту регулирования фармацевтического рынка, не учитывают нормы Директивы ЕС, а также могут привести к крайне негативным последствиям для пациентов Украины и фармацевтических компаний, импортирующих лекарственные средства на территорию Украины и проводящих клинические испытания. Организатор - Европейская Бизнес Ассоциация. Участники: Сергей Михайлов, председатель Подкомитета по клиническим испытаниям ЕБА; Борис Даневич, управляющий партнер ЮФ «Паритет» - официального юридического партнера Комитета Ассоциации по охране здоровья; Юрий Савко, исполнительный директор Ассоциации производителей инновационных лекарств «АПРАД»; Наталия Сергиенко, координатор Комитета Ассоциации по охране здоровья.

* Пресс-конференция, посвященная выходу нового макроэкономического прогноза для Украины. Участники: Чимяо Фан, директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы; Руслан Пионтковский, старший экономист Представительства ВБ в Украине.

* Состоится пресс-конференция на тему: «Цена политической рекламы на парламентских выборах-2012». Участники: исполнительный директор Института массовой информации Виктория Сюмар и руководитель Ассоциации внешней рекламы Украины Артем Биденко.

* Состоится пресс-конференция на тему "Готова ли украинская экономика к кризису - на чем базируется оптимизм правительства?" Участники: Екатерина Пилькевич - ведущий науч. сотрудник Института экономических исследований и консультаций и Дмитрий Боярчук, исполнительный директор Центра социально-экономических исследований CASE Украина.

* 13-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Киевскую крепость" оставили без руководства: настоящие причины и последствия таких действий". 17 июля был уволен директор Историко-архитектурного памятника - музея "Киевская крепость", под руководством которого осуществлены самая масштабная в Европе реставрация и восстановление значительной части Киевской крепости. Во время пресс-конференции Вячеслав Кулинич, который 17 лет возглавлял музей "Киевская крепость", расскажет, как все происходило, об истинных причинах своего увольнения и какая судьба ждет историко-архитектурный памятник (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* На портале ЛІГА.net состоится Интернет-конференция Леонида Козаченко, главы совета предпринимателей при Кабмине Украины, президента "Украинской аграрной конфедерации" на тему: "Агросезон - 2012". Темы: Какими будут цены хлеб и продукты питания? Главные проблемы развития аграрной отрасли. Необходимость реформ в АПК. С какими трудностями сталкиваются наши аграрии? Рынок сельхозземель в Украине.

* Общественный совет Всеукраинских организаций природоохранного направления при Министерстве экологии и природных ресурсов Украины проведет заседание, посвященное обсуждению «Экологических аспектов добычи сланцевого газа в Украине». Участники: представители Министерства экологии и природных ресурсов Украины, всеукраинских общественных экологических организаций, специалисты в области недропользования и представители организаций Сhevron и Shell, которые выиграли конкурс по добыче сланцевого газа в Украине.

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63