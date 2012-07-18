ТОП-10 (18 июля)

Украина разместила пятилетние еврооблигации на 2 млрд долл. под 9,25%

Спрос на евробонды Украины составил 5,8 млрд долл.

Рост реального ВВП в Украине за І полугодие составил 2,5% - Азаров

Заявка Украины на закупку российского газа в 2013 году еще не согласована - Макуха

Прибыль банковской системы за январь-июнь составила 1,6 млрд грн

Госдолг Украины в июне уменьшился на 0,4% – до 60,03 млрд долл.

Кабмин не будет отменять НДС на импорт 1 млн тонн нефти для "Нафтогаза"

Готовится пилотный проект по допуску украинских компаний на российский фондовый рынок

Производство электроэнергии в Украине в первом полугодии выросло на 3,6%

Рост сельхозпроизводства в Украине в первом полугодии ускорился до 7,4%

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Украина разместила пятилетние еврооблигации на 2 млрд долл. под 9,25%

Украина разместила пятилетние еврооблигации на 2 млрд долл. под 9,25%.

Эту информацию УНИАН подтвердили в Министерстве финансов Украины.

Детали размещения, по словам собеседника агентства, будут обнародованы в пресс-релизе ведомства, который планируется обнародовать в ближайшее время.

Во вторник, 17 июня, источник на финансовом рынке сообщил УНИАН о том, что Украина проводит размещение евробондов с вышеуказанными параметрами.

Напомним, 13 июля Минфин обнародовал План управления государственным долгом Украины на III квартал 2012 года. Согласно документу, в указанный период планируется осуществить правительственные заимствования 18 млрд грн, из которых около 8 млрд грн могут быть привлечены на внешних рынках. Объем выплат по погашению госдолга в третьем квартале составит 17,6 млрд грн.

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Спрос на евробонды Украины составил 5,8 млрд долл.

Спрос на евробонды, которые правительство Украины разместило 17 июля 2012 года, составил 5,8 млрд долл. при выпуске 2 млрд долл.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Министерства финансов Украины.

“Этот выпуск еврооблигаций стал крупнейшим в истории Украины. Министерство финансов удачно использовало динамику, сложившуюся на рынках капитала. Как результат, конечный объем заявок от 260 инвесторов составил 5,8 млрд долл. Размер и качество книги заявок позволили установить доходность облигаций на уровне 9,25%, что оказалось значительно ниже исходящих ориентиров на уровне 9,75-9,5%. Более 75% займа было размещено среди первоклассных инвесторов из США, Великобритании и континентальной Европы”, - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщал УНИАН, 17 июля Минфин Украины осуществил выпуск евробондов на сумму 2 миллиарда долларов США с доходностью 9,25% годовых и со сроком погашения 24 июля 2017 года. Лид-менеджерами заимствования выступили JP Morgan, Morgan Stanley, Troika Dialog и VTB Capital.

Напомним, 13 июля Минфин обнародовал План управления государственным долгом Украины на III квартал 2012 года. Согласно документу, в указанный период планируется осуществить правительственные заимствования 18 млрд грн, из которых около 8 млрд грн могут быть привлечены на внешних рынках. Объем выплат по погашению госдолга в третьем квартале составит 17,6 млрд грн.

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Рост реального ВВП в Украине за І полугодие составил 2,5% - Азаров

Рост реального ВВП в Украине по итогам первого полугодия текущего года по данным на средину июля составил 2,5%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Кабинета министров сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Реальный ВВП за первое полугодие составил 2,5%», - сказал Н.Азаров.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан, исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%, инфляции - на уровне 7,9%.

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Заявка Украины на закупку российского газа в 2013 году еще не согласована - Макуха

Вопрос о заявке Украины на закупку российского газа в 2013 году находится на стадии обсуждения.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам перед началом заседания Кабинета министров заместитель министра топлива и угольной промышленности Владимир Макуха.

«Вопрос продолжает отрабатываться. Идут переговоры, и как раз этот вопрос обсуждался 12 июля (во время заседания межгоскомиссии под председательством Президентов Украины и РФ Виктора Януковича и Владимира Путина – УНИАН)», - сказал В.Макуха.

Он подчеркнул, что до начала закупок газа в следующем году еще есть время, и Украина сделает все необходимое для того, чтобы вопрос был решен в срок.

Как сообщал УНИАН, 27 июня министр угольной промышленности и энергетики Украины Юрий Бойко заявил журналистам, что Украина и Россия согласовали заявку по закупке российского природного газа на 2013 год.

В то же время, говоря об объемах закупки российского газа на 2013 год, Ю.Бойко отметил: «Я вот думаю, что мы будем закупать еще меньше (27 млрд куб. м газа, как об этом заявлялось ранее – УНИАН)», - сказал Ю.Бойко.

В тот же день глава правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер сказал, что «Газпром» не видит оснований для снижения цены на газ и не согласовывал с Украиной уменьшение объемов его закупки на 2013 год.

Позже, 13 июля, первый вице-премьер-министр Валерий Хорошковский опроверг заявление Ю.Бойко о том, что Украина и Россия согласовали заявку по закупке российского природного газа на 2013 год.

Справка УНИАН. Правительство Украины неоднократно заявляло о намерении сократить закупки государственным холдингом «Нафтогаз Украины» газа в РФ в текущем году до не более 27 млрд куб. м с около 40 млрд куб. м в 2011 году.

Украина в январе-мае 2012 года сократила импорт газа из Российской Федерации до 12,815 млрд куб. м, что на 48,8% меньше показателя первых пяти месяцев 2011 года.

В мае импорт российского газа упал к аналогичному месяцу 2011 года на 37,9% - до 2,168 млрд куб. м. В апреле 2012 года объем импорта составил 2,099 млрд куб. м.

Также Украина уже длительное время добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит - наоборот, заниженной.

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Прибыль банковской системы за январь-июнь составила 1,6 млрд грн

Прибыль банковской системы за январь-июнь 2012 года составила 1,568 млрд грн, по сравнению с 1,1 млрд грн убытка за соответствующий период 2011 года.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Доходы банков увеличились на 5,8% - до 71,778 млрд грн, в том числе процентный доход составил 56,899 млрд грн, комиссионный доход — 9,845 млрд грн.

Расходы выросли на 1,9% и составили 70,22 млрд грн, в т.ч., процентные расходы — 31,582 млрд грн, общие административные расходы 17,629 млрд грн, отчисления в резервы — 11,563 млрд грн.

Справка УНИАН. Банковская система Украины по итогам 2011 года, по сравнению с 2010 годом, сократила убыток на 40% - до 7,708 млрд грн.

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Госдолг Украины в июне уменьшился на 0,4% – до 60,03 млрд долл.

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 30 июня 2012 года составил 479 млрд 756 млн 617,55 тыс. грн, или 60 млрд 025 млн 851,46 тыс. долл., что на 0,4% меньше показателя на конец мая 2012 года, и на 1,4% больше показателя на конец 2011 года.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.

По данным Минфина, государственный и гарантированный государством внешний долг на 30 июня 2012 г. составил 275,98 млрд грн (57,53% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 34,53 млрд долл.; государственный и гарантированный государством внутренний долг – 203,76 млрд грн (42,47%), или 25,5 млрд долл.

Государственный долг Украины на конец июня 2012 г. составил 373,42 млрд грн (77,83%), или 46,72 млрд долл. Государственный внешний долг составил 181,7 млрд грн (37,87%), или 22,77 млрд долл. Государственный внутренний долг составил 191,72 млрд грн (39,96%), или 23,99 млрд долл.

Гарантированный государством долг Украины составил 106,34 млрд грн (22,17%), или 13,3 млрд долл., в том числе: гарантированный внешний долг – 94,29 млрд грн (19,65%), или 11,8 млрд долл.; гарантированный внутренний долг – 12,05 млрд грн (2,51%), или 1,51 млрд долл.

По информации Минфина, в июне 2012 сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 1,78 млрд грн в результате погашения государственного внешнего долга перед российским «ВТБ Банком».

Справка УНИАН. Государственный и гарантированный государством долг Украины в 2011 году вырос на 9% и на 31 декабря 2011 года составил 473,12 млрд грн.

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Кабмин не будет отменять НДС на импорт 1 млн тонн нефти для "Нафтогаза"

Кабинет министров не будет отменять налог на добавленную стоимость (НДС) на импорт 1 миллиона тонн нефти для НАК "Нафтогаз Украины" для последующей переработки на отечественных нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Макуха.

"Там есть замечания Минфина и Минэкономики, и мы решили, так как они нас не поддерживают, снять этот вопрос", - сказал В.Макуха.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2012 года премьер-министр Украины Николай Азаров заявлял, что правительство обсуждает вопрос о безналоговом ввозе 1 млн тонн нефти для переработки на отечественных НПЗ

Министерство энергетики и угольной промышленности рассматривало два варианта стабилизации ситуации на рынке нефтепродуктов – путем снижения акцизных сборов и предоставления льгот по НДС на 1 млн тонн нефти «Нафтогазу Украины».

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Готовится пилотный проект по допуску украинских компаний на российский фондовый рынок

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) вместе с российским регулятором фондового рынка проведут пилотный проект по допуску ценных бумаг украинских компаний на российский фондовый рынок.

Как говорится в сообщении госкомиссии, к такому решению пришли представители украинского и российского регуляторов на встрече в Москве, которая состоялась на этой неделе.

По словам члена НКЦБФР Алексея Петрашко, по результатам встречи стороны договорились о возможности осуществления пилотного проекта по размещению ценных бумаг одного из украинских эмитентов как первого этапа создания условий для реализации задачи по созданию кросс-листинга между украинским и российским фондовыми рынками. А.Петрашко сообщил, что в рамках данного проекта планируется отработать возможность предоставления "молодым украинским компаниям с небольшой капитализацией проведения IPO на рынке инвестиций и инноваций Московской биржи и последующее создание такого рынка в Украине". «Надеемся, что все это будет способствовать развитию отечественного рынка ценных бумаг и его интеграции с международными финансовыми рынками», - отметил член комиссии. «Сотрудничество с российскими коллегами для нас особенно важно, поскольку фондовые рынки наших стран тесно интегрированы - многие ведущие участники фондового рынка Украины - это компании, имеющие непосредственную связь с российским рынком ценных бумаг, многие украинские инвесторы вкладывают в перспективные российские предприятия и наоборот", - добавил он.

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Производство электроэнергии в Украине в первом полугодии выросло на 3,6%

Производство электроэнергии в Украине в первом полугодии 2012 года выросло по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 3,6% - до 100,1 млрд кВт/ч, сообщила Государственная служба статистики.

Атомные электростанции, доля которых в общенациональном производстве электроэнергии находится на уровне 45%, за шесть месяцев 2012 года увеличили производство электроэнергии на 3,0% - до 45,3 млрд кВт/ч.

Тепловые электростанции увеличили за этот период генерацию на 5,1%, до 48,4 млрд кВт/ч, а гидроэлектростанции сократили объем генерации на 6,5%, до 6,2 млрд кВт/ч.

В июне общий объем производства электроэнергии в стране сократился по сравнению с предыдущим месяцем на 0,3% - до 14,8 млрд кВт/ч. При этом, по сравнению с июнем 2011 года объем генерации в прошлом месяце вырос на 5,4%.

Как сообщал УНИАН, Украина планирует в 2012 году увеличить производство электроэнергии к предыдущему году на 3% - до около 200 млрд кВт/ч.

Справка УНИАН. Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины в 2011 году увеличилось на 3,2% - до 193,8 млрд кВт/ч.

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Рост сельхозпроизводства в Украине в первом полугодии ускорился до 7,4%

Рост объемов сельскохозяйственного производства в Украине по итогам января-июня 2012 года против аналогичного периода 2011 года составил 7,4% (в I полугодии 2011 года против I полугодия 2010 года - рост 3,5%), сообщается на сайте Государственной службы статистики.

По данным Госстата, рост производства на сельхозпредприятиях в январе-июне т.г. составил 11,8%, в домохозяйствах - 4,4%.

«Существенный рост объемов производства продукции растениеводства обусловлен более ранним, чем в прошлом году, началом жатвы и ускоренными темпами уборки зерновых культур», - говорится в сообщении.

По данным Госстата, рост объемов производства продукции растениеводства в январе-июне 2012 года составил 54,8%.

По состоянию на 2 июля 2012 года, ранние зерновые и зернобобовые культуры скошены и обмолочены на площади 1,35 млн га, что в 3,5 раза больше, чем на начало июля 2011 года. Сбор зерна проведен на 12,4% площадей, посеянных под урожай текущего года (в прошлом году - на 3,2% таких площадей). Средняя урожайность ранних зерновых по стране составляла 18,9 ц с 1 га против прошлогодних 29,2 ц с 1 га (на 35,3% меньше).

Также сообщается, что в I полугодии т.г. рост объемов производства продукции животноводства против соответствующего периода 2011 года составил 1,6%.

В структуре реализации скота и птицы на убой сельскохозяйственными предприятиями (кроме малых предприятий) доля птицы всех видов составила 65,2% (из нее бройлеров - 94,3%) свиней - 24,9%, крупного рогатого скота - 9,7%.

По информации Госстата, общий объем реализованной аграрными предприятиями продукции собственного производства за январь-июнь 2012 года по сравнению с соответствующим периодом 2011 года увеличился на 43%, в т.ч. продукции растениеводства - на 95%, продукции животноводства - на 1%.

Кроме того сообщается, что на 1 июля 2012 года сельскохозяйственные предприятиях (кроме малых) и предприятиях, осуществляющие хранение, переработку зерновых культур, имели в наличии 9,8 млн тонн зерна (в 2,3 раза больше по сравнению с 1 июля 2011 г.), в т.ч. 5,4 млн тонн пшеницы, 1,2 млн тонн ячменя, 2,7 млн тонн кукурузы, 0,1 млн тонн ржи.

Справка УНИАН. Рост объемов сельскохозяйственного производства в Украине в январе-мае 2012 г. по сравнению с соответствующим периодом 2011 г. составил 1,5%.

В 2011 году объемы сельскохозяйственного производства в Украине по сравнению с 2010 годом увеличились на 17,5%. При этом рост производства продукции растениеводства в 2011 году составил 28,2%, животноводства - 2,5%.

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