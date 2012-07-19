ДАЙДЖЕСТ СМИ за 19 июля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Глава Nestle: В росте цен на продукты виновата «зеленая» энергетика» пишет: топ-менеджер компании Nestle, одного из крупнейших в мире производителей продуктов питания, обвиняет биотопливо в росте цен на продукты питания…

http://delo.ua/opinions/glava-nestle-v-roste-cen-na-produkty-vinovata-zelenaja-energet-181463/

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Также «Дело» в публикации «Как Евро-2012 повлиял на строительную отрасль» пишет: статистика признал, что в стране осталась лишь одна крупная действующая стройка - донецкий аэропорт…

http://delo.ua/business/kak-evro-2012-povlijal-na-stroitelnuju-otrasl-181452/

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«Дело» в публикации «Сегодня парафируют Соглашение об ассоциации: осталось освободить Тимошенко» пишет: 19 июля завершится техническое парафирование Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, которое началось 30 марта. Теперь соглашение должны ратифицировать все 27 государств-членов ЕС. Но этого не произойдет, пока Тимошенко и Луценко находятся в тюрьме…

http://delo.ua/ukraine/segodnja-parafirujut-soglashenie-ob-associacii-ostalos-osvobodit-181453/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Июнь стал для банков первым убыточным месяцем», в котором пишет: спустя пять месяцев прибыльной работы банковская система опять стала убыточной - в июне она потеряла 335 млн грн. Убытки банков были неизбежны в условиях низкой кредитной активности, доформирования ими резервов и высокой стоимости средств. Несмотря на это, банкиры рассчитывают на получение прибыли во II полугодии…

http://www.kommersant.ua/doc/1983425

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Николай Азаров легок на подъем», в котором пишет: премьер-министр подвел итоги работы правительства в первом полугодии. Азаров подчеркнул, что экономика страны находится на подъеме, о чем, по его словам, свидетельствует рост ВВП на 2,5% с начала года. По мнению экспертов, оптимистические прогнозы Азарова — предвыборная стратегия Партии регионов. Они прогнозируют, что с осени темпы роста экономики пойдут на спад, однако об этом в правительстве объявят только после выборов…

http://www.kommersant.ua/doc/1982909

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Газета «Сегодня» в материале «Украинцев заставляют платить за снятие депозитов» пишет: при досрочном расторжении договора банки берут комиссию…

http://www.segodnya.ua/news/14412306.html

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Также «Сегодня» в публикации «Власть обещает удержать цены на хлеб» пишет: В Кабмине рассчитывают на запасы зерна…

http://www.segodnya.ua/news/14412339.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в материале «Электричество отдали Ахметову, газ отдадут Фирташу» пишет: в начале года страна наблюдала за тем, как наиболее лакомые "электрические" Украины уплывали в руки миллиардера Рината Ахметова. Скоро мы станем свидетелями создания новой империи. На этот раз "газовой" во главе с миллиардером Дмитрием Фирташем - в Украине дан старт второй волне приватизации обл- и горгазов...

http://economics.unian.net/rus/detail/134217

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Правительство не готово к предложенной Минфином жесткой экономии» пишет: предложение Минфина сократить расходы на 2,2 трлн руб. в течение трех лет не находит поддержки в правительстве. Оно не хочет сокращать численность армии и полиции и требует роста социальных расходов…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/2299017/oborona_medvedeva

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Издание «Известия» в материале «Краснодарский край потерял урожай томатов и зерновых» пишет: причиной неурожая стала засуха. И ливни, предшествовавшие наводнению на Кубани, не изменили ситуацию…

http://izvestia.ru/news/530720

(УНИАН)