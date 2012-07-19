Могилев за «экономическую самостоятельность» Крыма с «реальными полномочиями»

Конституция Автономной Республики Крым должна быть наполнена реальными полномочиями, чтобы вывести регион на экономически самодостаточный уровень, заявил председатель Совета министров АРК Анатолий Могилев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает пресс-служба Совмина АРК.

«Крым обладает мощным потенциалом. Я убежден, что оставаться дотационным регионом и просить помощи у Киева просто недопустимо. Для реализации этого потенциала нам нужны не декларативные, а реальные полномочия. Ключевая задача - достичь экономической самостоятельности», - сказал глава исполнительной власти Крыма.

А.Могилев подчеркнул, что от того, как будут развиваться регионы Украины и Крым, в частности, зависит ситуация в стране в целом. «Украина достойна быть высокоразвитым, благополучным государством и от того, как мы будем работать на местах зависит ситуация в Украине. Сильные регионы - сильная страна», - сказал глава Совета министров.

При этом А.Могилев отметил, что Конституция АРК образца 1998 года отвечает демократическим стандартам. «Но жизнь не стоит на месте. основному закону Крыма уже более 10 лет, и нам есть, что совершенствовать, - добавил он. - К сожалению, даже при условии самой продуманной и прогрессивной Конституции, иногда полномочия остаются только на бумаге. Хочу подчеркнуть, что нормы Основного закона должны соблюдаться неукоснительно».

А.Могилев выразил уверенность, что при подготовке законопроектов о внесении изменений в Конституцию Украины необходимо учитывать мнение крымчан и особый статус республики. В этой связи принято решение создать в Крыму рабочую группу по разработке предложений и изменений в Основной Закон Украины относительно полномочий Крыма. «Это работа не одного дня. Рабочая группа детально проанализирует действующее законодательство и выработает конструктивные предложения. Наша задача — вынести на рассмотрение Конституционной Ассамблеи то, какими мы видим взаимоотношения Крыма с центральными органами власти. К сожалению, в настоящее время структура этих взаимоотношений размыта и это мешает эффективному взаимодействию. Задача - сделать систему управления более логичной и понятной», - пояснил премьер Крыма.

А.Могилев считает, что при конструктивном подходе и тесном взаимодействии с Конституционной Ассамблеей будет выработано продуманное решение относительно полномочий республики на благо Крыма и государства в целом. «Мое глубокое убеждение, что региональная самостоятельность должна проявляться не в громких заявлениях и хождении «с протянутой рукой», а в социальной, экономической и политической стабильности, в самодостаточности каждого отдельно взятого региона в государстве», - сказал крымский премьер.

Напомним, накануне газета «Коммерсант» сообщила, что «руководство Крыма предлагает уравнять в правах Конституцию Автономной Республики Крым с Конституцией Украины и наделить Верховный совет автономии правом законодательной инициативы. Такие предложения рабочая группа, созданная председателем Совмина Крыма А.Могилевым, планирует в течение двух месяцев подать на рассмотрение Конституционной ассамблеи при Президенте Викторе Януковиче. В оппозиции заявляют, что реализация подобных инициатив будет означать "выход Крыма из состава Украины».