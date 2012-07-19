Герега направила ходатайство в ВР о назначении внеочередных выборов мэра Киева

Секретарь Киевского городского совета Галина Герега, которая временно исполняет полномочия Киевского городского председателя, обратилась в Верховную Раду с ходатайством о проведении внеочередных выборов мэра столицы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевсовета.

«19 июля 2012 года в соответствии с частью 3 статьи 42 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» заместитель городского председателя – секретарь Киевсовета Галина Герега обратилась с ходатайством в Верховную Раду Украины относительно назначения внеочередных выборов Киевского городского председателя», - говорится в сообщении.

Г.Герега отметила, что, обратившись с ходатайством в парламент, выполнила требования закона и напомнила, что дату внеочередных выборов назначает Верховная Рада Украины.

Как сообщалось, вопрос о сложении Леонидом Черновецким полномочий городского председателя был рассмотрен на сессии Киевского городского совета 12 июля.

Киевсовет принял к сведению факт досрочного прекращения полномочий Киевского городского председателя Л.Черновецкого в связи с его личным заявлением о сложении им полномочий мэра.

Частью 2 статьи 42 Закона «О местном самоуправлении в Украине» предусмотрено, что в случае освобождения от должности городского председателя в связи с досрочным прекращением его полномочий, полномочия городского председателя осуществляет секретарь городского совета.