Анонс на 20 июля

* 10-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Благотворительность без политики: Европейский бизнес инвестирует в украинских детей", при участии: Ивана Минтчева - регионального менеджера компании «Schwamborn» в Восточной Европе и странах СНГ; Валерия Семенюка - директора «Мир Строительной Техники» (официальный представитель «Schwamborn» в Украине) Лилии Зарицкой - заместителя директора Киевского Дворца детей и юношества; Аллы Шлапак - председателя Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам гуманитарной политики, лидера ОС «Социальная справедливость». Участники представят результаты благотворительной акции, в рамках которой 17-18 июля 2012 года «Schwamborn» и «Мир Строительной Техники» провели обновление устаревшего покрытия пола Киевского Дворца детей и юношества (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 050-8000-167.

* Состоится Второй всеукраинский съезд на тему: «Защита прав потребителей финансовых услуг». Организаторы: общественные организации и Федерация потребителей финансовых услуг. Участники: Юрий Полунеев, народный депутат Украины, председатель Федерации потребителей финансовых услуг; Леонид Козаченко, президент ВОО «Украинская аграрная конфедерация», Борис Тимонькин, председатель Совета Ассоциации «Независимая ассоциация банков Украины», Александр Ильчук, президент Ассоциации коллекторского бизнеса Украины.

* Состоится пресс-конференция на тему: «Лето-2012: где, как и за сколько отдыхают украинцы». Участники: вице-президент по выездному туризму Ассоциации лидеров туристического бизнеса Украины Александр Новиковский; зам. директора по туризму компании «Пан Укрейн» Ольга Юденко.

* 11-30 - в УНИАН состоится Интернет-мост Киев-Рига на тему "Ступени в ЕС: какие реформы приблизят Украину к объединенной Европе?" При участии экс-президента Латвии - Вайры Вике-Фрейберг. Во время мероприятия будут обсуждены проблемные вопросы в отношениях Украины и ЕС, а также влияние выборов и парламентского кризиса на диалог официального Киева и Брюсселя. Участники: Вайра Вике-Фрейберг - латвийский государственный деятель, президент Латвии 1999-2007 гг; Сергей Таран - директор Международного института демократий, Александр Сушко - научный директор Института евроатлантического сотрудничества, эксперт общественной инициативы "Европа без барьеров", а также представители неправительственных организаций и ученые. Мероприятие проходит в рамках проекта «Мосты реформ» при поддержке Фонда содействия демократии Посольства США в Украине. Организатор проекта - Международный институт демократий (​​ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 050 800 01 67. Пресс-конференция будет транслироваться в режиме On-line на сайте информагентства УНИАН: http://press.unian.net/rus/abouttranslation/ Вопросы участникам мероприятия Вы также можете задать на странице проекта в Фейсбуке - http://www.facebook.com/MostiReform

* Пресс-конференция, посвященная результатам первого национального интернет-исследования на тему: «Кражи на работе: что украинцы «выносят» и «приносят» в офис. Опрос проводился еженедельником «Комментарии», сайтом Сomments.ua и Международным кадровым порталом HeadHunter Украина со 2 по 13 июля на сайте hh.ua Участники: Марина Маковий - ген. директор Международного кадрового портала hh.ua, Вадим Денисенко - главный редактор еженедельника «Комментарии», Юрий Кострикин - ген. директор компании HR-Consulting; Тарас Полулях - партнер компании «Астра бизнес консалтинг».

* Состоится торжественное заседание по случаю Дня работников торговли. Предусмотрены поздравления отрасли представителями власти, церемония награждения работников торговли почетными наградами и ценными подарками за их профессиональные достижения. С приветственным словом обратится министр Министерства экономического развития и торговли Украины П.Порошенко. Приглашены: председатель ВР Украины В.Литвин, премьер-министр Украины Н.Азаров, вице-премьер-министр Украины-министр социальной политики С.Тигипко, представители ГНС Украины, Гостаможслужбы Украины, АМК, другие.

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