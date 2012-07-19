ТОП-10 (19 июля)

Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины до 2%

Суд отказался признать Гостиный двор памятником архитектуры

«Нафтогаз» выкупит у «Дельта Банка» ОВГЗ на 1,8 млрд грн

ДТЭК заключил договор о поставках электроэнергии в Российскую Федерацию

Аграрии трех областей получат 500 млн грн компенсации за погибшие зерновые

Fitch присвоило евробондам Украины на 2 млрд долл. рейтинг «B»

ВБ ухудшил прогноз дефицита госфинансов Украины в 2012 г. с 2,5% до 5% ВВП

Янукович поручил проверить законность возбуждения дел против LB.ua и ТВі

Азаров подтверждает, что Украина не будет вводить ограничения на экспорт зерна

Текст соглашения о ЗСТ между Украиной и ЕС парафирован в Брюсселе

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Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины до 2%

Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2012 году с 2,5% до 2%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил старший экономист представительства Всемирного банка в Украине Руслан Пионтковский на пресс-конференции в четверг, 19 июля.

(Предыдущий прогноз ВБ был обнародован в декабре 2011 года).

"Мы пересматриваем наш прогноз с 2,5 до 2%", - сказал Р.Пионтковский.

Согласно прогнозу, номинальный ВВП Украины в текущем году составит 1,47 млрд грн, в 2013 г. – 1,65 млрд грн.

ВБ прогнозирует рост ВВП Украины на 2013 и 2014 гг., соответственно, на уровне 3,5% (декабрьский прогноз ВБ - 4%) и 4% (4%).

Также указывается, что Всемирный банк снизил прогноз инфляции в 2012 году до 6,1% против 9,4% декабрьского прогноза. В 2013 году ВБ ожидает инфляцию в Украине на уровне 9,5% (7,4%), в 2014 году – 5,9% (7,1%).

ВБ прогнозирует отрицательное сальдо счета текущих операций Украины на протяжении ближайших трех лет. В процентном соотношении к ВВП дефицит составит в 2012 году – 6,9% (4,9%), в 2013 г. – 5,3% (4,2%), в 2014 г. – 5,5% (4,2%).

Как сообщал УНИАН, 18 июля на заседании Кабинета министров премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил, что рост ВВП в Украине по итогам первого полугодия 2012 года, по данным на середину июля, составил 2,5%.

12 июня Госстат улучшил оценку роста ВВП Украины в I квартале 2012 года против аналогичного периода 2011 года (в постоянных ценах 2007 года) с 1,8% до 2%.

С учетом сезонного фактора, в I квартале 2012 года против аналогичного периода 2011 года зафиксирован спад ВВП Украины на уровне 0,2%.

В Украине в июне 2012 года по сравнению с маем 2012 года потребительские цены снизились на 0,3%, против июня 2011 года - на 1,2%.

Инфляция в январе-июне 2012 года против соответствующего периода 2011 года составила 1,2%, с начала 2012 г. (июнь 2012 года к декабрю 2011 года) - 0,1%.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сохранил прогноз снижения темпов роста украинской экономики в 2012 году до 2,5%, но ожидает ускорения роста ВВП страны в 2013 году до 4,0%.

В апреле Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2012 году с 4,8% до 3%. Рост ВВП Украины в 2013 году ожидается на уровне 3,5%.

При этом МВФ улучшил прогноз инфляции в Украине с 8,5% до 7,9% в текущем году (декабрь к декабрю), а позже сообщил о пересмотре прогноза до 7%. Инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%.

Fitch Ratings ожидает, что рост реального ВВП Украины замедлится до 2,4% в 2012 г., но восстановится до 3,5% в 2013 г.

По прогнозам Standard & Poor's, рост ВВП Украины в 2012 году составит 3,5%, инфляция - 6%.

Moody's полагает, что рост ВВП Украины составит в 2012 году около 2,5-3%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%, инфляции - на уровне 7,9%.

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Суд отказался признать Гостиный двор памятником архитектуры

Окружной административный суд Киева отказался обеспечить приостановку постановления Кабинета Министров №1380 от 15 августа 2011 года о выведении Гостиного двора из Государственного реестра памятников архитектуры и остановить строительные работы на его территории.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение в ходе предыдущего судебного заседания принял судья Виталий Амелёхин, ссылаясь на нехватку доказательств, предоставленных одним из истцов, – общественным активистом Вадимом Тороповым.

В то же время судья принял к рассмотрению экспертное мнение действительного члена Украинского национального комитета ICOMOS Ольги Пламеницкой относительно этого здания от представителей другого истца – частного производственно-торгового предприятия «Гостиный двор».

Однако В.Амелёхин отметил, что документ оформлен ненадлежащим образом.

Как отметила в комментарии журналистам адвокат, представитель Гостиного двора Марина Соловьёва, главным их требованием является полная отмена постановления Кабмина «как незаконного».

М. Соловьёва сообщила, что соответствующее ходатайство они планируют заявить во время следующего судебного заседания, с большим количеством доказательств.

«Если начнется уже рассмотрение по существу, мы будем ограничены и не сможем подать определенные ходатайства, которые считаем на процессе обязательными», - отметила она и добавила, что хочет пригласить к участию в рассмотрении дела саму О.Пламеницкую.

По убеждению М.Соловьёвой, эта экспертное мнение является единственным документом, который может повлиять на решение суда.

В то же время она заметила, что подобные судебные дела должны рассматриваться коллегиально, тогда как это дело слушает только один судья.

В то же время В.Амелёхин огласил постановление суда завершить подготовительное производство и назначить дело к следующему судебному разбирательству на 22 августа.

Как сообщалось, Гостиный двор - торговый комплекс на Контрактовой площади в Киеве, построенный в 1809 году вместо старого двора (60-ые годы XVIII ст., архитектор Иван Григорович-Барский). Сейчас в здании Гостиного двора размещены магазины, а также Государственная научная архитектурно-строительная библиотека имени Заболотного.

В связи с активными действиями застройщика Гостиный двор находится под постоянным присмотром активистов, которые выступают против реконструкции сооружения, и постоянно дежурят на его территории. 20 мая они объявили о создании Гостиной Республики на территории Гостиного двора - территории общественного свободного культурно-образовательного некоммерческого пространства.

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«Нафтогаз» выкупит у «Дельта Банка» ОВГЗ на 1,8 млрд грн

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» планирует осуществить две закупки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) у АО «Дельта Банк» на сумму 609,934 млн грн и 1 млрд 234,424 млн грн каждая.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, 17 июля «Дельта Банк» был признан победителем процедур закупок.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

КБ «Дельта» зарегистрирован 9 февраля 2006 года.

На 1 января 2012 г. основными акционерами банка являлись: Николай Лагун — 69,8912%, Cargill Financial Services International Inc. - 30,1088%.

Чистая прибыль АО «Дельта Банк» в 2011 году увеличилась в 31 раз, по сравнению с показателем 2010 года, до 469,338 млн грн.

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ДТЭК заключил договор о поставках электроэнергии в Российскую Федерацию

ДТЭК заключил рамочный договор с российской группой «ИНТЕР РАО ЕЭС» на поставки электроэнергии в Российскую Федерацию, сообщили УНИАН в ДТЭК.

Подписанный договор предусматривает начало трансграничных поставок электроэнергии ДТЭК компании ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Российская Федерация). Поставки будут осуществляться по межгосударственным линиям электропередач между ОЭС Украины и ЕЭС России с оптимальной технической загрузкой электростанций в обеих странах.

«Мы рады возможности начать работу с лидером российского энергетического рынка, компанией «ИНТЕР РАО ЕЭС». Это принципиально новый качественный уровень сотрудничества между нашими компаниями... впервые за долгие годы наша страна поставляет электроэнергию всем соседним государствам, с которыми существует такая техническая возможность. Увеличение объемов экспорта украинской электроэнергии открывает широкие перспективы для развития предприятий генерации, а также угольной отрасли Украины», – отметил директор по коммерческой деятельности ДТЭК Андрей Фаворов.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку от добычи и обогащения угля до генерации и продажи электроэнергии.

Сегмент генерации представлен ООО «ДТЭК Востокэнерго», ПАО «ДТЭК Западэнерго» и ПАО «ДТЭК Днепроэнерго». ООО «Сервис-Инвест», ПАО «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь», ПАО «ДТЭК Донецкоблэнерго», ПАО «ДТЭК Днепрооблэнерго» и ПАО «ДТЭК Крымэнерго» представляют сегмент передачи и продажи электроэнергии. В состав ДТЭК входит ПАО «Киевэнерго», которое генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве.

Группа «ИНТЕР РАО ЕЭС» – диверсифицированный энергетический холдинг, присутствующий в различных сегментах электроэнергетической отрасли в России и за рубежом. Установленная мощность электростанций, входящих в состав Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС» и находящихся под её управлением, составляет около 28 000 МВт.

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Аграрии трех областей получат 500 млн грн компенсации за погибшие зерновые

Аграрии трех южных областей – Днепропетровской, Херсонской и Автономной Республики Крым - получат компенсации за погибшие весной нынешнего года озимые посевы в объеме 500 млн гривен.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк сообщил журналистам в четверг, 19 июля, во время рабочего визита премьер-министра Украины Н.Азарова в Херсонскую область.

«Премьер-министр дал поручение и в ближайшее время аграрии Днепропетровской, Херсонской и АР Крым получат компенсации в объеме 500 млн гривен за погибшие 200 тыс. га озимых посевов, которые буквально пришлось перепахать. Кабинет министров Украины выделит эти деньги в ближайшее время», - сообщил министр.

Также Н.Присяжнюк отметил, что выделение этих компенсаций предусматривает сохранение погибших посевов в виде пара, что позволит сохранить влагу в почве и получить хорошую урожайность в следующем году.

Напомним, ранее правительство Украины выделило 300 млн грн для компенсации сельхозпроизводителям затрат на пересев озимых зерновых культур, погибших в результате неблагоприятных погодных условий этой зимой.

Как сообщал УНИАН, по оценкам Минагропрода, аграриям необходимо будет пересеять 3 млн га озимых зерновых культур. Больше всего пострадали юг и восток Украины – Херсонская, Николаевская, Запорожская, Днепропетровская и Харьковская области.

Убытки аграриев от гибели озимых культур эксперты оценивают в 4 млрд грн.

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Fitch присвоило евробондам Украины на 2 млрд долл. рейтинг «B»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило еврооблигациям Украины на сумму 2 млрд долл. с погашением 24 июля 2017 г. рейтинг «B».

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

В сообщении указывается, что рейтинг облигаций находится на одном уровне с долгосрочным рейтингом дефолта эмитента («РДЭ») Украины в иностранной валюте, который имеет «стабильный» прогноз.

Как сообщал УНИАН, 17 июля Минфин Украины осуществил выпуск евробондов на сумму 2 млрд долл. с доходностью 9,25% годовых и со сроком погашения 24 июля 2017 года. Лид-менеджерами заимствования выступили JP Morgan, Morgan Stanley, Troika Dialog и VTB Capital.

Спрос на евробонды Украины составил 5,8 млрд долл. При этом итоговая доходность облигаций на уровне 9,25%, что оказалось значительно ниже исходящих ориентиров на уровне 9,75-9,5%.

Ранее, 13 июля Минфин обнародовал План управления государственным долгом Украины на III квартал 2012 года. Согласно документу, в указанный период планируется осуществить правительственные заимствования 18 млрд грн, из которых около 8 млрд грн могут быть привлечены на внешних рынках. Объем выплат по погашению госдолга в третьем квартале составит 17,6 млрд грн.

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ВБ ухудшил прогноз дефицита госфинансов Украины в 2012 г. с 2,5% до 5% ВВП

Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз дефицита государственных финансов Украины (с учетом НАК «Нафтогаз Украины») по итогам 2012 года с 2,5% (декабрьский прогноз ВБ) до 5% валового внутреннего продукта (ВВП).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в экономическом обзоре ВБ по Украине, обнародованном на пресс-конференции в четверг.

В обзоре указывается, что в то время как экспорт Украины, по прогнозам ВБ, останется слабым во второй половине 2012 года, экономический рост будет поддерживаться за счет «фискального стимула» объемом более 2% ВВП, который предусмотрен изменениями в Госбюджет.

«Увеличение пенсий, зарплат и социальных программ на фоне низкой инфляции приведет к росту потребительских расходов. Одновременно с поддержанием экономического роста эта политика, как ожидается, приведет к расширению общего фискального дефицита (включая НАК «Нафтогаз Украины») до 5% ВВП в 2012 году», - говорят во Всемирном банке.

При этом отмечается, что, несмотря на улучшение показателя доходов, отсутствие корректировки структурного дефицита НАК «Нафтогаз Украины» и недавнее увеличение расходов сохраняют общую фискальную ситуацию напряженной.

«Правительство удерживало дефицит государственного бюджета на низком уровне с начала года. Правительство рассчитывало на внутреннее финансирование (в том числе в иностранной валюте и с валютной привязкой), тогда как внешнее финансирование было недостаточным и дорогостоящим. В то же время высокие цены на импортный газ в сочетании с неизменными тарифами для непромышленных секторов привели к расширению операционного дефицита "Нафтогаза", - отмечают во Всемирном банке. - Начиная с мая реализация «социальных инициатив Президента Януковича» увеличила бюджетные расходы, что приводит к более высокому дефициту в этом году».

Стоит также отметить, что ВБ прогнозирует снижение дефицита госфинансов Украины в 2013 году до 3% ВВП, в 2014 г. - 2,3%.

Как сообщал УНИАН, 19 июля Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2012 году с 2,5% до 2%.

В то же время ВБ прогнозирует прогнозирует ускорение роста ВВП Украины в 2013 и 2014 гг. соответственно до 3,5% (декабрьский прогноз ВБ - 4%) и 4% (4%).

Также ВБ снизил прогноз инфляции в 2012 году до 6,1% против 9,4% декабрьского прогноза. В 2013 году ВБ ожидает инфляцию в Украине на уровне 9,5% (7,4%), в 2014 году – 5,9% (7,1%).

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Янукович поручил проверить законность возбуждения дел против LB.ua и ТВі

Президент Украины Виктор Янукович поручил генеральному прокурору Виктору Пшонке и председателю Государственной налоговой службы Александру Клименко проверить законность возбуждения уголовных дел относительно интернет-издания LB.ua и телеканала ТВі.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

В.Янукович выразил обеспокоенность последними событиями вокруг отечественных средств массовой информации, в том числе возбуждением уголовных дел относительно интернет-издания LB.ua и телеканала ТВі.

«Для демократического государства критически важно защитить свободу слова и не допустить давления на СМИ», - заявил В.Янукович.

Глава государства отметил, что проверки СМИ в предвыборный период негативно влияют на политическую ситуацию в стране.

«Плюрализм мнений в печати - это гарантия демократического волеизъявления на будущих выборах. Власть должна сделать все для того, чтобы защитить СМИ и права избирателей», - сказал В.Янукович.

Как сообщал УНИАН, 18 июля прокуратура Киева сообщила о возбуждении уголовного дела по результатам проверки по заявлению народного депутата Владимира Ландика о нарушении тайны переписки государственного деятеля. Речь идет о публикации sms-переписки депутата на ресурсе LB.ua в ноябре 2011 года. В статье размещены фото, на которых В.Ландик в сессионном зале парламента ведет СМС-переписку относительно судьбы своего сына, дело которого по обвинению в избиении девушки тогда рассматривалось в суде.

5 июля В.Ландик обратился к прокурору Печерского района Киева с просьбой прекратить уголовное преследование журналистов LB.ua. Но прокуратура все равно возбудила уголовное дело.

12 июля стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении руководителя телеканала ТВі Николая Княжицкого. Налоговые милиционеры обвиняют его в неуплате 3 млн грн в бюджет. Н.Княжицкий говорит, что суды по этому делу он уже выиграл, и что он все налоги оплатил. Налоговая милиция начала проверку документации телеканала, хотя председатель Государственной налоговой службы Александр Клименко еще в апреле подписал приказ о моратории на проверки СМИ перед выборами.

Независимый медиа-профсоюз Украины и Национальный союз журналистов Украины обнародовали заявление, в котором требуют от Президента Украины Виктора Януковича как гаранта Конституции принять все меры к тому, чтобы давление на независимые СМИ в Украине прекратилось.

НМПУ и НСЖУ считают, что В.Янукович как глава государства должен стать на защиту LB.ua и ТВі. Иначе он лично будет нести всю ответственность за уничтожение независимых СМИ в Украине, подчеркивается в заявлении.

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Азаров подтверждает, что Украина не будет вводить ограничения на экспорт зерна

Премьер-министр Украины Николай Азаров подтверждает, что Украина в текущем году не будет вводить ограничения на экспорт зерна, и советует экспортерам продавать зерно, когда цена на него будет оптимальной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге журналистам.

«Еще раз подчеркиваю: никаких ограничений на вывоз зерна правительство не будет вводить. А наш совет селянам и экспортерам – внимательно следить за ценовой ситуацией на рынке и продавать зерно тогда, когда цена будет оптимальной», - сказал Н.Азаров.

Он также отметил, что в мире складывается не совсем благоприятная ситуация с зерном из-за неблагоприятных погодных условий в странах, которые являются его крупными экспортерами.

«В мире складывается не совсем благоприятная ситуация. Вы знаете, поразила засуха, и очень серьезно, США, в России есть проблемы с урожаем, в Казахстане есть проблемы с урожаем, и в последнее время увеличилась цена на продовольственную пшеницу – почти на 100 долл.», - сказал премьер.

При этом он подчеркнул, что, несмотря на повышение цен, в Украине цены на зерно останутся стабильными, в частности благодаря тому, что страна располагает достаточными запасами зерновых культур.

По словам Н.Азарова, урожай текущего года по сравнению с показателем последних 10 лет, будет на среднем уровне.

Как сообщал УНИАН, 3 июля в ходе встречи с представителями общественных объединений и организаций, работающих в аграрной сфере, Н. Азаров заявил, что в Украине в текущем маркетинговом году (июль 2012 г. – июнь 2013 г.) не планируется вводить ограничения на экспорт зерна.

Министерство аграрной политики и продовольствия снизило прогноз экспорта зерна из Украины в 2012-2013 маркетинговом году до 20 млн тонн против ранее ожидаемых 23 млн тонн.

При этом Минагропрод прогнозирует в текущем году урожай зерновых и зернобобовых в объеме 47,2 млн тонн, что на 17% меньше урожая 2011 г. Однако по мнению экспертов ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ), из-за неблагоприятных погодных условий урожай может сократиться до 40 млн тонн.

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Текст соглашения о ЗСТ между Украиной и ЕС парафирован в Брюсселе

Сегодня в Брюсселе представителями Украины и Европейской комиссии был парафирован текст соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и ЕС, которое является неотъемлемой частью соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Об этом УНИАН сообщил министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко.

Он уточнил, что эталонная английская версия текста соглашения была парафирована сегодня в районе 19.00 по киевскому времени.

«Эталонная английская версия сегодня была парафирована. Дальше будет идти техническая работа по переводу ее на украинский язык и языки стран Евросоюза», - сказал П.Порошенко

Он выразил надежду, что украинский вариант соглашения будет готов в ближайшее время и передан на ознакомление в Верховную Раду и правительство.

«Думаю, что в ближайшее время мы сможем передать текст соглашения для ознакомления заинтересованным сторонам. Пока это будет парламент и правительство. А уже начиная с сентября мы сделаем все, чтобы это соглашение стало публичным», - сказал министр.

Он также высказал удовлетворение, что в результате совместной работы с европейской стороной документ удалось парафировать раньше ожидаемых сроков.

«Я приветствую успех нашей команды, потому что в начале планировалось, что этот технический процесс будет идти долго и завершится к концу года. Потом предполагалось, что процесс завершится в сентябре-октябре после отпуска (европейских чиновников – УНИАН). И только наша четкая организованная работа, в том числе нашего министерства, МИД и миссии в Брюсселе, позволила ускорить результат», - сказал П.Порошенко.

При этом он отметил, что на данный момент парафирован полный текст соглашения об ассоциации, включая соглашение о зоне свободной торговли.

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