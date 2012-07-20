Луценко изменили обвинение. Теперь "служебная халатность", срок до 3-х лет
09:25, 20 июля 2012Разное
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Генеральная прокуратура Украины изменила экс-министру внутренних дел Украины Юрию Луценко обвинение по эпизоду о слежке на более мягкое.
Как передает корреспондент УНИАН, обвинение предусматривает более мягкое наказание за подписание документа о продлении оперативных мероприятий относительно водителя экс-первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка.
Ю.Луценко изменено обвинение со злоупотребление служебным положением (ст. 364 Уголовного кодекса) на служебную халатность (ч. 1 ст. 367 КК), за что предусмотрено наказание до 3-х лет лишения свободы.
Об этом сегодня на заседании Печерского райсуда Киева заявил представитель государственного обвинения Дмитрий Лобань.
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