ДАЙДЖЕСТ СМИ за 20 июля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «НКЦБФР: «Бюджет регулятора США наполняют участники рынка. Нам стоит перенять эту систему финансирования» пишет: член Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Анатолий Амелин, сравнивая принципы регулирования украинского и американского рынка ценных бумаг, рассказал, что стоило бы позаимствовать украинскому фондовому рынку у американских коллег…

http://delo.ua/finance/nkcbfr-bjudzhet-reguljatora-ssha-napolnjajut-uchastniki-rynka-nam-st-181547/

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Также «Дело» в публикации «Все на продажу: цены на сельхозпродукцию выросли до исторически рекордных» пишет: в мире сложилась наконец идеальная ситуация для украинских сельхозпроизводителей - исторически рекордные цены при исторически рекордных запасах не распроданного украинского зерна…

http://delo.ua/business/vse-na-prodazhu-ceny-na-selhozprodukciju-vyrosli-do-istoricheski-181542/

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«Дело» в публикации «Сколько стоит предвыборная реклама» пишет: цена на наружную рекламу на время выборов подниматься не будет, так как уже находится на достаточно высоком уровне - сейчас она составляет в среднем 4 тыс. грн. в месяц за один щит в Киеве…

http://delo.ua/ukraine/skolko-stoit-predvybornaja-reklama-181509/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Приятная ассоциация», в котором пишет: Украина завершила техническую часть работы над договором об ассоциации с ЕС. Вчера был парафирован экономический раздел документа, что позволяет уже через несколько месяцев вынести его на подписание. Теоретически экономическая часть документа может быть ратифицирована отдельно от политической. Но в Еврокомиссии такой благоприятный для Украины сценарий не поддерживают. В украинском МИДе надеются, что политические препятствия для этого будут устранены после парламентских выборов…

http://www.kommersant.ua/doc/1983923

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Ток потечет по старому руслу», в котором пишет: Украина возобновляет экспорт электроэнергии в Россию. Рамочный договор на поставки с ДТЭК подписала российская группа "Интер РАО ЕЭС". Переговоры об экспорте в Россию безуспешно велись между странами еще с 1999 года, но увенчаться успехом они смогли лишь после либерализации российского рынка. Теперь ежегодный объем продаж украинской электроэнергии в РФ может достигать $50-70 млн в год…

http://www.kommersant.ua/doc/1983997

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Газета «Сегодня» в материале «Китай дает Украине дешевые кредиты – как результат можем получить обиду России» пишет: КНР согласилась выделить нам более 6,5 млрд долл. Эксперты считают, что это чистая экономика, а не желание насолить Москве…

http://www.segodnya.ua/news/14412648.html

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Также «Сегодня» в публикации «Какими будут дешевые квартиры от Колесникова» пишет: цена «квадрата» составит не более 6 тыс. грн, а коммунальные платежи в месяц — 300-400 грн…

http://www.segodnya.ua/news/14412618.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в материале «К чему приведет введение 3% налога на продажу валюты…» пишет: валютные спекулянты при такой системе налогообложения сворачивают свою деятельность. При этом банкам будет выгодно снизить ставки по валютным депозитам. А разница между ценой покупки и продажей валюты вырастет. Поэтому мода на «зеленый» и евро как на объект инвестирования сойдет на нет…

http://economics.unian.net/rus/detail/134346

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Российские СМИ

«Известия» в публикации «Минэкономразвития заставит побегать Миллера и Сечина» пишет: новые правила обяжут непосредственное руководство госкомпаний заниматься закупками — похоже, топ-менеджерам придется стоять в очереди за ЭЦП и пользоваться сайтом госуслуг…

http://izvestia.ru/news/530853

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Издание «Известия» в материале «Россиянам разрешат короткоствольное оружие» пишет: вице-спикер Совета Федерации представит президенту законопроект, согласно которому боевые пистолеты можно будет использовать в целях самообороны без уголовных последствий…

http://izvestia.ru/news/530859

(УНИАН)