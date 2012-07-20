Минск. Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал председательство Беларуси в СНГ в следующем году.

19 июля В.Путин принял в Кремле председателя Исполнительного комитета – исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева, сообщили УНИАН в пресс-службе Исполкома СНГ.

В ходе состоявшейся беседы были обсуждены актуальные вопросы интеграционного взаимодействия в рамках СНГ.

«Углубление интеграционных процессов на пространстве СНГ является приоритетным направлением внешней политики России, а потому действующие сегодня на постсоветском пространстве интеграционные объединения будут и далее получать всемерную поддержку российского руководства», - подчеркнул В.Путин.

С.Лебедев проинформировал Президента РФ о деятельности Исполкома СНГ, в частности о подготовке предстоящих осенью заседаний Совета глав правительств и Совета глав государств Содружества.

Одним из пунктов повестки дня заседания Совета глав государств будет вопрос о председательстве в СНГ в 2013 году.

В.Путин поддержал предложение Исполкома СНГ передать в порядке ротации председательство в Содружестве в 2013 году Республике Беларусь.

Как сообщал УНИАН, перед началом неформального саммита глав государств СНГ 15 мая в Москве Президент Украины Виктор Янукович предложил перенести председательство Украины в СНГ с 2013 на 2014 год в связи с тем, что в 2013 году Украина председательствует в ОБСЕ.

18 июля Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности белорусской стороны взять на себя функции председательства в СНГ.