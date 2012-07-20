Порошенко: соглашение об Ассоциации с ЕС может быть подписано в конце 2012 - начале 2013 г.

Министр экономического развития и торговли Петр Порошенко считает, что соглашение об Ассоциации между Украиной и ЕС может быть подписано в конце 2012 - в начале 2013 года при наличии политической воли для такого шага.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге журналистам.

«Это можно сделать в конце 2012 – в начале 2013 года. Но должно быть одно условие – политическая воля», - сказал П.Порошенко.

При этом П.Порошенко подчеркнул, что Украина в состоянии выполнить все требования и обещания, взятые в процессе подготовки соглашения об Ассоциации.

«Я – еврооптимист, и я уверен, что Украина на сегодняшний день в состоянии выполнить все без исключения условия и обязательства, которые она взяла на себя при разработке и согласовании соглашения об Ассоциации. Речь идет о гармонизации законодательства, гармонизации уровня стандартов и о создании соответствующих позиций инвестиционного климата и соответствующих стандартов демократии. Сегодня это нужно европейцам? Нет, это нужно украинцам. И если сегодня все общество засучит рукава и будет работать в этом направлении, я уверен, что это можно будет сделать за довольно короткий промежуток времени», - сказал П.Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 19 июля с. г. в Брюсселе представителями Украины и Европейской комиссии был парафирован текст соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и ЕС, которое является неотъемлемой частью соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

20 июля президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу и Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон подчеркнули, что ключ к движению вперед в отношениях Украина-ЕС находится в Киеве, а не в Брюсселе.

"Перспективы отношений ЕС-Украина могли бы быть очень хорошими. Но, к сожалению, мы сейчас переживаем очень сложный момент, и ключ к движению вперед в наших отношениях находится в Киеве, не в Брюсселе. Наше предложение - на столе, что видно из парафирования Соглашения об ассоциации. Но фундамента ценностей, необходимого для политической ассоциации, нет. Именно Украина должна продемонстрировать политическую волю, осуществив четкие и конкретные шаги, чтобы переломить негативные тенденции, которые мы наблюдаем с 2010 года", - сказали Ж.Баррозу и К.Эштон.

Ж.Баррозу и К.Эштон в очередной раз выразили обеспокоенность относительно независимости судопроизводства после судебной реформы 2010 года, отмены конституционной реформы 2004 года, а также выборочным применением правосудия к политическим оппонентам.

"Будем откровенны - подписание и ратификация Соглашения об ассоциации и ЗСТ будут невозможными, если Украина срочно не обратит внимание на такое резкое ухудшение демократии и верховенства права. Пока это касается случаев выборочного правосудия и политически мотивированных преследований. Необходимо найти решения, которые позволили бы госпоже Тимошенко, господину Луценко и другим выйти на свободу и принимать полноценное участие в политической жизни. То же касается важности проведения в Украине парламентских выборов этой осенью согласно международным и европейским стандартам демократических выборов. Намерение Украины пригласить полноценную миссию международных наблюдателей за выборами под руководством ОБСЕ-БДИПЧ очень приветствуется", - подчеркнули руководители ЕС.