Анонс на 23 июля

* Премьер-министр Украины Николай Азаров ознакомится с ходом строительства в рамках программы «Доступное жилье».

* Состоится круглый стол "Как обеспечить свободный доступ граждан к генпланам городов и кто этому мешает?" Мероприятие проводит Восточноукраинский центр общественных инициатив (ВЦОИ) при поддержке программы «Верховенство права» Международного фонда "Відродження". Участники: представители общественных организаций и ученые из разных регионов Украины. Также приглашены представители профильных министерств, СБУ, Генпрокуратуры, Укргосархива.

* Состоится пресс-конференция социолога, руководителя группы компаний "Research & Branding Group" Евгения Копатько на тему: "Евро – 2012: Ожидания. Итоги. Перспективы".

* Состоится пресс-конференция на тему: “Плюсы и минусы закона «Об общегосударственной целевой программе передачи общежитий в собственность территориальных общин». Участники: Александр Дядюк - юрист, председатель общественной организации, «Кияни об’єднуємося!»; Евгений Царьков – народный депутат от КПУ, представитель Минрегионстроя.

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63