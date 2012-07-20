Курс НБУ на 23.07.12

Официальный курс НБУ на 23.07.12 100 USD США – 799.3000 (на 20 июля – 799.3000) 100 EUR – 975.1460 (на 20 июля – 982.0999 ) 10 RUR – 2.5017 (на 20 июля – 2.4919 )

Официальный курс НБУ на 23.07.12 100 USD США – 799.3000 (на 20 июля – 799.3000) 100 EUR – 975.1460 (на 20 июля – 982.0999 ) 10 RUR – 2.5017 (на 20 июля – 2.4919 ) Учетные курсы банковских металлов на 23.07.12 за 10 тройских унций (грн) 959 XAU 10 Золото – 126529.19 (на 20 июля – 126289.40 ) 961 XAG 10 Серебро – 2163.71 (на 20 июля – 2194.08 ) 962 XPT 10 Платина – 113100.95 (на 20 июля – 112941.09 ) 964 XPD 10 Палладий – 46519.26 (на 20 июля – 46519.26 )

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