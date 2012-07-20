ТОП-10 (20 июля)

Fitch подтвердило рейтинги «УкрСиббанка», «Укрсоцбанка» и «ВТБ Банка» (Украина)

Украина опустилась на 61 место в индексе прозрачности мировых рынков недвижимости

Кабмин намерен провести спецзаседание по безопасности дорожного движения

С 21 июля вступают в силу изменения к закону о естественных монополиях

Баррозу и Эштон предостерегают Украину и Россию от возможного газового кризиса

Деньгами от размещения евробондов пополнят золотовалютные резервы

«Нафтогаз» выкупил у “Укрэксимбанка” ОВГЗ на 1 млрд грн

Правительство планирует снизить прогноз инфляции на 2012 год

Fitch подтвердило рейтинги Киева и Харькова

В первом полугодии в Украине начали работу 5 новых авиакомпаний

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Fitch подтвердило рейтинги «УкрСиббанка», «Укрсоцбанка» и «ВТБ Банка» (Украина)

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») «УкрСиббанка», «Укрсоцбанка» и «ВТБ Банка» (Украина) в иностранной валюте на уровне «B» со «стабильным» прогнозом, а также их рейтинги устойчивости на уровне «ccc».

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, РДЭ трех рассматриваемых банков, а также их рейтинги поддержки и национальные рейтинги обусловлены вероятностью предоставления этим финансовым организациям поддержки от их мажоритарных акционеров. Доля в «УкрСиббанке» в размере 85% принадлежит французскому BNP Paribas («A+»/прогноз «Стабильный»), 95% в «Укрсоцбанке» находится в собственности итальянского UniCredit S.p.A. («A-»/прогноз «Негативный») через венский дочерний банк UniCredit Bank Austria AG («A»/прогноз «Стабильный»), а более чем 99% в «ВТБ Банке» (Украина) владеет российский ОАО «Банк ВТБ» («BBB»/прогноз «Стабильный»). Также отмечается, что страновой потолок Украины («B»), который отражает трансфертный риск и риск конвертации, сдерживает долгосрочные РДЭ рассматриваемых банков в иностранной валюте, так как ограничивает степень, в которой поддержка со стороны их мажоритарных иностранных акционеров может учитываться в рейтингах. Долгосрочные РДЭ банков в национальной валюте «B+» также принимают во внимание страновые риски Украины.

Как сообщает Fitch, долгосрочные РДЭ указанных банков могут быть повышены или понижены в случае повышения или понижения суверенных рейтингов и странового потолка Украины. Кроме того, по каждому из банков Fitch будет принимать во внимание готовность их акционеров продолжать деятельность в Украине, что может оказать влияние на вероятность предоставления поддержки, которая учитывается в рейтингах.

По информации рейтингового агентства, рейтинги устойчивости трех банков по-прежнему отражают их слабые позиции на самостоятельной основе и высокую зависимость от своевременной поддержки капиталом и фондированием (для «Укрсоцбанка» и «ВТБ Банка» (Украина)) со стороны их материнских структур. «Хотя качество активов стабилизировалось в каждом из рассматриваемых банков, остается большой объем реструктурированных кредитов, процедура возврата средств по которым, вероятно, будет длительным процессом и может потребовать признания дополнительных отчислений в резерв под обесценение кредитов. В то же время, потенциал роста баланса и генерирования прибыли сдерживается ввиду все еще слабой макроэкономической конъюнктуры и периодической нехватки ликвидности в национальной валюте», - отмечают в Fitch.

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Украина опустилась на 61 место в индексе прозрачности мировых рынков недвижимости

Украина заняла 61 место в индексе прозрачности мировых рынков недвижимости в 2012 году, составленном консалтинговой компанией Jones Lang LaSalle, опустившись с 46 позиции в индексе 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно индексу, самым прозрачным рынком недвижимости в 2012 году стали США, за ними с небольшим отрывом идут Великобритания и Австралия. В категорию «С высокой прозрачностью» входят также Нидерланды, Новая Зеландия, Канада, Франция, Финляндия, Швеция и Швейцария. Крупнейшие города стран БРИК находятся на пути к прозрачности.

При этом Москва и Санкт-Петербург заняли в рейтинге 37 и 44 место, тогда как в 2010 году две российские столицы находились на 31 и 35 строчках, соответственно. Относительное ослабление позиций России в рейтинге объясняется динамичным повышением прозрачности некоторых развивающихся рынков, стартовавших с низкой базы.

Города Украины занимают 61 строчку рейтинга прозрачности рынков недвижимости (46-е место в предыдущем исследовании).

В число стран с самым низким уровнем прозрачности входят Венесуэла, Монголия, Тунис, Гана, Ирак, Пакистан, Алжир, Ангола, Нигерия и Судан. В этот же ряд попала Беларусь.

«Текущие результаты свидетельствуют о взаимосвязи между объемами инвестиций в недвижимость и прозрачностью рынков. Все рынки, на которых в течение последних двух лет наблюдались самые высокие темпы роста объемов прямых инвестиций в коммерческую недвижимость, такие как Бразилия, Турция, Индонезия и Вьетнам, входят в первую десятку мировых лидеров по улучшению прозрачности», - считают в компании.

Справка УНИАН. Индекс прозрачности мировых рынков недвижимости, впервые опубликованный в 1999 году, составляется компанией Jones Lang LaSalle и ее подразделением LaSalle Investment Management на основе совокупности количественных рыночных данных и информации, собранной путем опроса международного бизнес-сообщества. На каждом рынке проводился общий анализ 83 различных факторов, которые были сгруппированы по 13 тематическим вопросам, учитывающим как фундаментальные показатели рынков и нормативно-правовую базу, так и особенности заключения сделок.

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Кабмин намерен провести спецзаседание по безопасности дорожного движения

Кабинет министров намерен провести специальное заседание, посвященное вопросам безопасности дорожного движения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Николай Азаров во время встречи с представителями общественных организаций в сфере безопасности дорожного движения.

«Все замечания (по повышению безопасности на дорогах – УНИАН) зафиксированы. Все это можно сделать. Первое: в виде серьезной программы, в которой четко будут расписаны мероприятия, ответственные, ресурсы. Что-то можно сделать уже сейчас в виде поручений правительства, и то предложение, которое я уже высказал - в ближайшее время провести заседание правительства, на котором все эти организации и органы, отвечающие за безопасность, определят, кто же все-таки целевой или головной», - сказал Н.Азаров.

Премьер подчеркнул, что для подготовки такого заседания необходимо создать рабочую группу, которая подготовит необходимые предложения по повышению безопасности дорожного движения.

Также Н.Азаров выразил обеспокоенность катастрофическим падением культуры поведения на дорогах со стороны всех участников дорожного движения.

По его мнению, ситуация осложняется постоянным ростом числа автомобилей в Украине. По его данным, на дорогах каждый год появляется около 300 тысяч новых автомобилей, и их количество не уменьшается, так как старые автомобили также ездят по дорогам. «У нас нет кладбищ старых автомобилей», - подчеркнул Н.Азаров.

Также он отметил, что одним из способов повышения безопасности на дорогах является строительство новых качественных магистралей.

Н.Азаров также заявил о высокой смертности на дорогах в Украине в сравнении с другими странами.

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С 21 июля вступают в силу изменения к закону о естественных монополиях

С 21 июля вступает в силу закон «О внесении изменений в Закон Украины «О естественных монополиях».

Закон опубликован в газете «Голос Украины» №131 от 20 июля 2012 года.

Напомним, законом предусмотрено, что решение относительно применения стимулирующего регулирования в соответствующей сфере принимается органом, осуществляющим государственное регулирование деятельности субъектов естественных монополий, по согласованию с центральным органом исполнительной власти, которая отвечает за реализацию государственной ценовой политики.

В соответствии с законом, регулируется деятельность субъектов естественных монополий в таких сферах как распределение природного и нефтяного газа по трубопроводам; передача электрической энергии по магистральным и межгосударственным электрическими сетям; распределение электрической энергии (передача электрической энергии по местным (локальным) электросетям.

Также законом предусмотрено, что в случае применения стимулирующего регулирования орган, регулирующий деятельность субъектов естественных монополий, учитывает: расходы в соответствии с национальными положениями (стандартами) бухгалтерского учета или международных стандартов финансовой отчетности (кроме амортизации и расходов, определенных частью третьей этой статьи); расходы на амортизацию активов, рассчитанных в соответствии с методами начисления амортизации, групп активов и срока их полезного использования, определенных органами, осуществляющими государственное регулирование деятельности субъектов естественных монополий; налоги и сборы (обязательные платежи) в бюджеты и государственные целевые фонды; регуляторную базу активов; регуляторную норму дохода; отдаленность разных групп потребителей от места производства товаров; качество товаров, которые производятся (реализуются) субъектами естественных монополий; государственные дотации и другие формы государственной поддержки, гранты, взносы потребителей.

В законе отмечается, что иначе орган, осуществляющий государственное регулирование деятельности субъектов естественных монополий, во время регулирования цен (тарифов) на товары субъекта естественной монополии учитывает: расходы, которые согласно Налоговому кодексу Украины учитываются при вычислении объекта налогообложения налогом на прибыль предприятий (кроме расходов, определенных частью третьей этой статьи); налоги и сборы (обязательные платежи) в бюджеты и государственные целевые фонды; стоимость основных средств, амортизацию, потребности в инвестициях, определенные в установленном порядке; ожидаемую прибыль от возможной реализации товаров по разным ценам (тарифам); отдаленность разных групп потребителей от места производства товаров; качество производимых товаров (реализуемых) субъектами естественных монополий; государственные дотации и другие формы государственной поддержки.

Органы, осуществляющие государственное регулирование деятельности субъектов естественных монополий, в пределах своих полномочий в случае применения стимулирующего регулирования определяют для целей установление цен (тарифов) группы активов, включенных в регуляторную базу, срок их полезного использования и метод начисления амортизации таких активов.

В законе отмечено, что для определения регуляторной базы активов во время перехода к стимулирующему регулированию субъектом оценочной деятельности согласно законодательству разово проводится независимая оценка активов, которые используются для осуществления регулируемой в соответствии с данным законом сферы деятельности субъектов естественных монополий, согласно методике оценки, которая определяется органом государственной власти, осуществляющим государственное регулирование оценочной деятельности, по согласованию с органом, осуществляющим государственное регулирование деятельности субъектов естественных монополий. Отчет об оценке таких активов подлежит обязательному рецензированию рецензентами, работающими в органе государственной власти, осуществляющем государственное регулирование оценочной деятельности.

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Баррозу и Эштон предостерегают Украину и Россию от возможного газового кризиса

Президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу и Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон предостерегают Украину и Россию от возможного "газового" кризиса вследствие долговременной дискуссии относительно цены на газ.

Об этом Ж.М.Баррозу и К.Эштон заявили в интервью Центру Разумкова.

"Важно, чтобы текущие переговоры Украины и России относительно уменьшения цены на газ не помешали выполнению Украиной обязательств согласно Договору об Энергетическом содружестве, и не угрожали снабжению газа в Европу. Мы обращаем на это особое внимание. Комиссар Оттингер уже заявил о нашей готовности к трехсторонним переговорам с Украиной и Россией. Энергетические отношения ЕС-Украина-Россия были темой нашего последнего саммита с Россией в декабре 2011 года. Мы дали понять, что нынешние дискуссии России и Украины относительно цены и объемов газа не должны привести к ситуации, которая будет грозить поставкам газа в ЕС", - сказали Ж.М.Баррозу и К.Эштон.

Они отметили, что ЕС, Украина и Россия совместно заинтересованы в бесперебойном функционировании цепи от производителя через транзитную страну к потребителям в Европе. "В марте 2009 года ЕС вместе с международными финансовыми учреждениями обязался поддержать модернизацию украинской газотранспортной системы (ГТС), если Украина осуществит необходимые реформы для привнесения прозрачности в энергетический сектор. Реструктуризация "Нафтогаза Украины" имеет для этого ключевое значение, равно как и для сбалансирования бюджета. Мы также открыты к идеям трехстороннего консорциума по з ГТС, которые должны быть реализованы в прозрачный рыночный способ", - отметили Ж.М.Баррозу и К.Эштон.

При этом Ж.М.Баррозу и К.Эштон подчеркнули, что хотя трехстороннее сотрудничество в энергетике на взаимовыгодных условиях привлекает много внимания, отношения ЕС с Украиной в любом случае не находятся в тени его отношений с Россией. "Это отдельные отношения. Как было отмечено, наши отношения с Украиной прочно укоренены в постулат общих ценностей, направленных на политическую ассоциацию и экономическую интеграцию. ЕС рассматривает мир не как игру с нулевой суммой, а сквозь призму общих выгод. Поэтому наш подход к Украине не обусловлен геостратегией и базируется исключительно на успехе украинских реформ и качестве ее демократии. Это главное, что следует иметь в виду", - отметили руководители ЕС.

При этом Ж.М.Баррозу и К.Эштон напомнили о "газовом" кризисе, который возник между Россией и Украиной в 2009 году. "К сожалению, мы имеем опыт проблем в энергетических отношениях Украины и России. Страдал от этого и ЕС. Многие европейцы хорошо помнят газовый кризис января 2009 г. Мы рады, что был найден выход в виде соглашения между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом". Это соглашение повысило прозрачность газовых отношений между двумя странами, хотя еще много здесь надлежит сделать", - считают они.

"Мы очень внимательно следим за развитием отношений между Украиной и Россией. Ключевой компонент этих отношений - энергетические отношения. Украина - крупный импортер природного газа из России и страна-транзитер газа, поставляемого к ЕС", - отметили Ж.М.Баррозу и К.Эштон.

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Деньгами от размещения евробондов пополнят золотовалютные резервы

Средства в 2 млрд долл. полученные от размещения 17 июля евробондов, пойдут на пополнение золотовалютных резервов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр экономического развития и торговли Петр Порошенко заявил в пятницу, 20 июля, отвечая на вопросы журналистов.

«Эти 2 миллиарда пополнят золотовалютные резервы», - сказал П.Порошенко.

При этом П.Порошенко отметил, что объем портфеля желающих приобрести еврооблигации составлял 6 млрд долл., однако, было принято решение разместить облигации на 2 млрд долл.

При этом П.Порошенко отметил, что размещение еврооблигаций никак не связано с погашением кредитов ВТБ.

«Нам ничего с ВТБ урегулировать не нужно. У нас с ВТБ все урегулировано», - сказал П.Порошенко.

Напомним, что в июне т.г. глава правления российского «Внешторгбанка» (ВТБ) Андрей Костин сообщил, что Украина в июле выпустит еврооблигации в рамках рефинансирования части долга перед ВТБ.

В июне Министерство финансов Украины осуществило платеж на сумму 1 млрд долл. по кредиту «Внешторгбанка» России.

Согласно договору, подписанному 31 мая, Украина должна погасить половину кредита ВТБ на общую сумму 2 млрд долл., вторая половина пролонгирована до 2014 года.

23 мая министр экономического развития и торговли Петр Порошенко заявил, что Кабмин решил выпустить ОВГЗ на 1 млрд долл. для погашения кредита ВТБ.

Как сообщал УНИАН, 17 июля Минфин Украины осуществил выпуск евробондов на сумму 2 миллиарда долларов США с доходностью 9,25% годовых и со сроком погашения 24 июля 2017 года. Лид-менеджерами заимствования выступили JP Morgan, Morgan Stanley, Troika Dialog и VTB Capital.

Напомним, 13 июля Минфин обнародовал План управления государственным долгом Украины на III квартал 2012 года. Согласно документу, в указанный период планируется осуществить правительственные заимствования 18 млрд грн, из которых около 8 млрд грн могут быть привлечены на внешних рынках. Объем выплат по погашению госдолга в третьем квартале составит 17,6 млрд грн.

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«Нафтогаз» выкупил у “Укрэксимбанка” ОВГЗ на 1 млрд грн

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» 19 июля провела закупку облигаций внутреннего государственного займи (ОВГЗ) у АО «Укрэксимбанк» на сумму 1,017 млрд грн.

Как говорится в сообщении НАК «Нафтогаз Украины», закупка ОВГЗ осуществляется по процедуре у одного участника.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк») – кредитно-финансовое учреждение со 100% государственным капиталом.

В январе-июне 2012 года «Укрэксимбанк» (Киев) по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, увеличил чистую прибыль на 16% – до 64,285 млн грн.

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Правительство планирует снизить прогноз инфляции на 2012 год

Правительство Украины планирует снизить прогноз инфляции 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр экономического развития и торговли Петр Порошенко журналистам, однако не уточнил, до какого уровня будет сокращен этот макропоказатель.

«Макропоказатели нами уже рассмотрены, внесены в правительство. Инфляция будет ниже, сегодня это очевидно», - сказал П.Порошенко.

Он отметил, что новый показатель инфляции будет оглашен после утверждения Кабинетом министров. При этом другие прогнозные макропоказатели менять не планируется. «Уровень инфляции мы будем публиковать после того, как он будет утвержден правительством. Мы сегодня считаем, что никаких серьезных изменений в макропоказателях 2012 года, кроме инфляции, не произойдет», - сказал П.Порошенко.

Напомним, Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза инфляции в 7,9%.

В Украине инфляция в январе-июне 2012 года против соответствующего периода 2011 года составила 1,2%, с начала 2012 г. (июнь 2012 года к декабрю 2011 года) - 0,1%.

В апреле МВФ улучшил прогноз инфляции в Украине с 8,5% до 7,9% в текущем году (декабрь к декабрю), при этом позже сообщил о пересмотре прогноза до 7%.

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Fitch подтвердило рейтинги Киева и Харькова

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги города Киева: долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте на уровне «B-» со «Стабильным» прогнозом и краткосрочный рейтинг в иностранной валюте «B». Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Также Fitch подтвердило национальный долгосрочный рейтинг города на уровне «BBB+(ukr)», прогноз «Стабильный». При этом проведенное рейтинговое действие распространяется на выпущенные долговые обязательства города объемом 800 млн долл.

Согласно сообщению, подтверждение рейтингов отражает статус Киева как столицы страны, подразумеваемую поддержку от центрального правительства и улучшение бюджетных показателей, которые поддерживаются за счет благоприятной экономической конъюнктуры и сокращения расходов. Кроме того, рейтинги Киева учитывают увеличение прямого риска (прямой долг плюс прочая задолженность по классификации Fitch), существенный краткосрочный риск рефинансирования, обусловленный наступающими сроками погашения по внешним облигациям и кредитам от местных банков, а также принимают во внимание валютный риск по еврооблигациям.

Согласно базовому сценарию Fitch, Киев сумеет рефинансировать облигации на 250 млн долл. и достичь новой договоренности о выплате банковских кредитов на общую сумму 450 млн грн, сроки по которым наступают во II полугодии 2012 г. Fitch расценивает краткосрочный риск рефинансирования у города как существенный ввиду значительного объема рефинансирования и ограниченных возможностей на украинском рынке долгового капитала.

Также Fitch Ratings подтвердило рейтинги города Харькова: долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте на уровне «B», краткосрочный рейтинг в иностранной валюте на уровне «B» и национальный долгосрочный рейтинг «AA-(ukr)».

Согласно сообщению, прогноз по долгосрочным рейтингам города – «стабильный». Проведенное рейтинговое действие распространяется на выпущенные внутренние облигации Харькова на 99,5 млн грн (эквивалент около 12 млн долл.).

В сообщении указывается, что рейтинги города отражают его диверсифицированную экономику, хорошую ликвидность и улучшающиеся показатели исполнения бюджета. Кроме того, рейтинги учитывают риски рефинансирования и крупный муниципальный сектор Харькова, что может обусловить давление на бюджет города.

Fitch отмечает, что проведение позитивных рейтинговых действий будет зависеть от повышения суверенных рейтингов в сочетании со снижением риска рефинансирования и способностью города сохранять операционную маржу около 10%, а также сдерживать прямой долг на уровне менее 20% текущих доходов. И, наоборот, если операционная маржа составит менее 5% в сочетании с существенным ухудшением показателей долга и обеспеченности долга, это окажет негативное давление на рейтинги.

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В первом полугодии в Украине начали работу 5 новых авиакомпаний

В течение января-июня 2012 года в Украине начали работу 5 новых авиакомпаний — Hamburg Airways, Norwegian Air Shuttle, Euro Lot, Grozny Avaia, Yamal Airlines.

Об этом говорится в сообщении Государственной авиационной службы Украины (Госавиаслужба).

Согласно сообщению, всего в первом полугодии 2012 года в Украину осуществляли регулярные рейсы 52 авиаперевозчика из 28 стран мира.

Кроме того, Госавиаслужба сообщает, что в январе-июне 2012 года регулярные международные рейсы осуществляли 9 украинских авиакомпаний.

При этом в первом полугодии 2012 года были начаты полеты по 8 новым маршрутам, в частности, из Международного аэропорта «Борисполь» в Манчестер, Багдад, Караганду,

Мурманск, Ростов-на-Дону и Сочи, из Международного аэропорта «Симферополь» в Санкт-Петербург, из Международного аэропорта «Харьков» - в Тель-Авив.

Справка УНИАН. Авиатранспорт Украины в январе-июне 2012 года увеличил пассажирские перевозки на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года — до 3,5 млн пассажиров.

В 2011 году авиатранспорт Украины увеличил пассажирские перевозки на 22,7% – до 7,5 млн пассажиров.

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