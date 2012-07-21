Порошенко рассказал, как договаривается с Россией о снятии торговых барьеров

Министр экономического развития и торговли Петр Порошенко подчеркивает, что Украина и Россия ведут активную работу по вопросу взаимного снятия ограничений в двухсторонней торговле.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера на брифинге, комментируя информацию о том, что Россия, получив статус члена ВТО, намерена начать работу по снятию ограничений на российскую металлургическую продукцию в торговле с рядом стран, в том числе и с Украиной.

«Мы сегодня напряженно работаем с нашими российскими друзьями и партнерами над тем, чтобы взаимно ликвидировать торговые ограничения по доступу на рынки. Взаимно и согласовано», - сказал П.Порошенко.

П.Порошенко подчеркнул, что переговоры с Россией о снятии ограничений проходят в конструктивном русле. «Я хочу сказать, что у нас абсолютно открытый, конструктивный диалог с Российской Федерацией, который предполагает и открывает совершенно новые возможности для нашей взаимной торговли после принятия России в ВТО и после ратификации соответствующего соглашения», - отметил П.Порошенко.

Напомним, что 16 июля Президент России Владимир Путин на совещании о состоянии и перспективах развития черной металлургии заявил, что РФ намерена использовать потенциал ВТО для преодоления барьеров для поставок метпродукции в другие страны, в том числе, и в Украину.

«Естественно, предстоит преодолевать и существенные барьеры. В разных странах в отношении российской металлургической продукции, как вы знаете, действует более 20 ограничительных мер, в том числе в США, в странах ЕС, Мексике, Турции, Индонезии, в Китае, Таиланде и, к сожалению, на Украине. Из-за этого наши компании ежегодно теряют от 1,5 до 2 миллиардов долларов. Чтобы изменить ситуацию, необходимо активнее использовать потенциал Всемирной торговой организации, полноценным членом которой Россия уже практически стала», - заявил В.Путин.