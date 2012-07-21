ГНСУ опровергает заявления Freedom House и «Репортеров без границ» о давлении на СМИ

Государственная налоговая служба Украины опровергает заявления международных организаций Freedom House и «Репортеры без границ» о давлении ведомства на средства массовой информации.

Об этом идет речь в переданной УНИАН пресс-службой ГНС Украины «Официальной позиции ГНС Украины относительно заявлений международных организаций Freedom House и «Репортеры без границ».

Государственная налоговая служба Украины выражает собственную позицию относительно заявлений авторитетных международных организаций Freedom House и «Репортеры без границ», которые обнародовали свои замечания относительно выборочного преследования и давления на СМИ в нашей стране, в связи с уголовным делом в отношении директора ООО «Телерадиокомпания «Телерадиосвит» Княжицкого Н.Л.

«Полностью разделяя и поддерживая стремление представителей указанных организаций выступить в защиту базовых ценностей демократии, к сожалению, вынуждены констатировать, что подобные заявления уважаемых институтов неверно трактуют действия работников ГНС Украины и дискредитируют налоговую службу в глазах украинского общества и международного сообщества», - сказано в документе.

Всячески уважая принцип свободы слова, налоговая служба вместе с тем отмечает, что средства массовой информации, как субъекты ведения хозяйства, наравне с предприятиями других отраслей, имеют перед украинским государством обязательство своевременно и в полном объеме платить налоги.

В мировой практике уклонение от налогообложения отнесено к тяжелым преступлениям, жестко контролируется налоговыми органами и осуждается общественностью. Но аналогичная позиция налоговых органов Украины почему-то трактуется с точки зрения политического давления, заметили в налоговой службе.

В пресс-службе ГНС отметили, что данную ситуацию нельзя рассматривать как попытку давления на СМИ, поскольку к должностным лицам ООО «Телерадиокомпания «Телерадиосвит» не выдвигалось никаких требований относительно коррекции редакционной политики.

«Налоговая служба ни в коей мере не нарушала мораторий на плановые проверки СМИ во время предвыборной кампании», - подчеркнули в ГНС.

В сообщении отмечается, что 12 июля 2012 года проверки ООО «Телерадиокомпания «Телерадиосвит» не происходили. Работниками налоговой милиции, на основании решения суда, были изъяты документы финансово-хозяйственного характера, что не является проверкой.

Последняя внеплановая проверка ООО «Телерадиокомпания «Телерадиосвит» была проведена в апреле этого года во исполнение законного и обязательного требования следователя райуправления МВД Украины в г. Киеве. При этом в сообщении обращается внимание, что полученное постановление является обязательным для выполнения. Уклонение от выполнения постановления следователя влечет за собой ответственность согласно закону.

«Также не соответствуют действительности утверждения о «выборочности» налогового контроля над средствами массовой информации. В соответствии с требованиями Указа Президента Украины от 09.12.2000 № 1323 “О дополнительных мерах по беспрепятственной деятельности средств массовой информации, дальнейшему утверждению свободы слова в Украине” перечни субъектов ведения хозяйства – средств массовой информации, которые включены в план–график проведения проверок ежеквартально обнародовались и публикуются в журнале “Вестник Государственной налоговой службы Украины” и на официальном сайте ГНС Украины», - проинформировали в ведомстве.

Планирование контрольно-проверочных мероприятий предприятий, в том числе средств массовой информации, осуществляется по результатам мониторинга показателей их финансово-хозяйственной деятельности с учетом наличия рисков неуплаты налогов. Так, в план-график проведения документальных плановых проверок в 2011 году был включен 31 субъект ведения хозяйства - СМИ, в первом квартале 2012 года – всего 5. По результатам проведенных проверок средств массовой информации в 2011 году было доначислено налогов и сборов на общую сумму 8,1 млн грн, в текущем году - 5,4 млн грн. Все суммы уплачены в бюджет в полном объеме.

«В частности, во время проверки одного из ведущих украинских телеканалов было доначислено налогов и применено штрафных (финансовых) санкций на общую сумму около 700 тыс. грн. Телеканал в законодательно установленном порядке уплатил в бюджет всю сумму доначислений в полном объеме», - заметили в ГНС.

В ведомстве отметили, что законность действий работников налоговых органов и соблюдение процессуальных норм при расследовании уголовных дел об уклонении от налогообложения постоянно контролируются правоохранительными органами, другими уполномоченными учреждениями и официальными лицами. Поэтому в ГНС считают, что нет никаких оснований говорить о выборочном подходе к нарушителям налогового законодательства, в частности к тем из них, кто пытается спрятаться от ответственности под политическими лозунгами.

«Уголовное дело в отношении директора ООО «Телерадиокомпания «Телерадиосвит» Княжицкого Н.Л. возбуждено по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в сумме 3 миллиона 25 тысяч гривень и носит сугубо хозяйственный характере, когда государство имеет определенные претензии к субъекту ведения хозяйства, который не платит налоги», - напомнили в ГНС.