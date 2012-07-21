Геологи обнаружили в Намибии подземное море

Геологи открыли огромный подводный водоем в Намибии, который может оказывать значительное влияние на развитие в одном из самых засушливых регионов Африки.

Как сообщает ВВС Украина, по приблизительным оценкам, водоем может обеспечивать север страны водой на протяжении 400 лет.

Сейчас сельское хозяйство в регионе ограничено районами, прилегающими к рекам, но научные работники верят, что новый источник может изменить сельское хозяйство региона.

Кроме того, допускают, что эта вода - очень чистая, поскольку тысячи лет находится под землей.