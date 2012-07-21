В России подписан закон об «иностранных агентах»

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента».

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно сообщению, федеральный закон направлен на урегулирование деятельности некоммерческих организаций, получающих денежные средства и иное имущество от иностранных источников и участвующих в политической деятельности.

В законе оговаривается, что к политической деятельности не относится деятельность в области науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, социальной поддержки и защиты граждан, защиты материнства и детства, социальной поддержки инвалидов, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, защиты растительного и животного мира, благотворительная деятельность, а также деятельность в сфере содействия благотворительности и добровольчества.

Отдельные положения закона не распространяются на религиозные организации, государственные корпорации, государственные компании и созданные ими некоммерческие организации, государственные и муниципальные (в том числе бюджетные) учреждения, объединения работодателей и торгово-промышленные палаты.

Законом предусматривается ведение реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление о включении в указанный реестр должно быть подано некоммерческой организацией до осуществления ею деятельности в качестве иностранного агента. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность таких некоммерческих организаций, а также структурных подразделений иностранных некоммерческих неправительственных организаций подлежит обязательному аудиту.

Некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, представляют в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере регистрации некоммерческих организаций, документы, содержащие отчёт о своей деятельности и о персональном составе руководящих органов, один раз в полгода, документы о расходовании денежных средств и использовании иного имущества, в том числе полученных от иностранных источников, – ежеквартально, аудиторское заключение – ежегодно. Указанные некоммерческие организации обязаны раз в полгода размещать в интернете отчёты о своей деятельности.

Плановые проверки некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, проводятся не чаще чем один раз в год. Федеральным законом предусматриваются основания для проведения внеплановых проверок.

Материалы, издаваемые или распространяемые указанными некоммерческими организациями, в том числе через средства массовой информации или с использованием интернета, должны сопровождаться указанием на то, что эти материалы изданы или распространены некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента.

Операции по получению любой некоммерческой организацией денежных средств или иного имущества от иностранных источников на сумму, равную либо превышающую 200 тысяч рублей, подлежат обязательному контролю.

За создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, а также за злостное уклонение от исполнения обязанностей, определённых законодательством Российской Федерации о некоммерческих организациях, выполняющих функции иностранного агента, устанавливается уголовная ответственность.

Напомним, Федеральный закон принят Государственной Думой 13 июля 2012 года и одобрен Советом Федерации 18 июля 2012 года.