ДАЙДЖЕСТ СМИ за 23 июля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Одесский припортовый завод с начала года потерял 100 млн. грн.» пишет: Одесский припортовый завод (ОПЗ) в январе-июне 2012 года получил чистый убыток в размере 100,4 млн грн против 229,4 млн грн чистой прибыли за аналогичный период 2011 года…

http://delo.ua/business/odesskij-priportovyj-zavod-s-nachala-goda-poterjal-100-mln-grn-181635/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Газ принял твердую форму», в котором пишет: "Газпром" отказывается от дальнейшего снижения цен на газ для европейских потребителей, а в случае проигрыша в судах обещает прекратить им поставки. В пятницу о таких итогах переговоров с российской монополией сообщили в польской PGNiG. В Минэнерго опасаются, что аналогичные условия будут выдвинуты и Киеву. Источники Ъ в "Газпроме" утверждают, что жесткая позиция в отношении Польши напрямую связана с Украиной…

http://www.kommersant.ua/doc/1986233

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Подмена кадра», в котором пишет: Мажоритарный акционер фондовой биржи ПФТС — "Московская биржа ММВБ-РТС" — намерен сменить главу правления площадки. На место Александра Склярова, у которого 10 августа заканчивается двухлетний контракт с ПФТС, российский совладелец предлагает назначить Евгения Комиссарова — зампреда правления "Украинской биржи". Миноритарные акционеры ПФТС опасаются, что менеджер конкурирующей биржи может использовать ее активы в интересах "Украинской биржи"…

http://www.kommersant.ua/doc/1986227

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Газета «Сегодня» в материале «После Евро в Киев массово едут туристы — в инфоцентр приходят по 200 человек в день, как и во время турнира» пишет: В столицу начался наплыв иностранных туристов. Только в один туристический инфоцентр на Крещатике приходят по 200 человек в день! Столько же было и во время Евро-2012. Экскурсоводы связывают эту тенденцию с позитивной рекламой Киева, которую сделали зарубежные СМИ после футбольного чемпионата. Иностранцы приезжают к нам со списками мест, которые хотят посетить, и селятся бесплатно в квартирах киевлян...

http://www.segodnya.ua/news/14413947.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в материале «Всемирный банк не увидел растущей азаровской экономики» пишет: Всемирный банк ухудшил прогноз развития украинской экономики. Азаров, напротив, заявляет о стабильном росте макропоказателей. А эксперты считают, что прогноз ВБ - более чем оптимистичный...

http://economics.unian.net/rus/detail/134490

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Также сайт «УНИАН-экономика» в материале «Энергостратегия Украины: уголь - во главу угла...» пишет: В Минэнергоугля прошли общественные слушания по поводу обновленной энергостратегии Украины до 2030 года. Если все высказанные замечания учтут, а стратегию затем будут неукоснительно выполнять, то... коллапс топливно-энергетического комплекса неизбежен...

http://economics.unian.net/rus/detail/134513

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Российские СМИ

«Известия» в публикации «Госдума запретит чиновникам хранить деньги за границей» пишут: Фракция «Справедливая Россия» в середине сентября внесет в Государственную думу законопроект, запрещающий российским чиновникам хранить средства на счетах в зарубежных банках. Как рассказал один из авторов инициативы — депутат Госдумы, «эсер» Михаил Емельянов, этот закон «необходим для сохранения суверенитета России и независимости ее чиновников от зарубежного влияния»...

http://izvestia.ru/news/530928

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Издание «Ведомости» в публикации «Москва получит чрезвычайные права по распоряжению новыми территориями» пишет: Минэкономразвития с неконцептуальными замечаниями согласовало предложение столичных властей по распоряжению землями на присоединенных территориях. Теперь Москва может получить исключительные полномочия, позволяющие быстро изымать земли у собственников и предоставлять их под застройку без торгов...

http://www.vedomosti.ru/realty/news/2306136/izyat_na_skoruyu_ruku

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(УНИАН)