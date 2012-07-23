Гостаможслужба хвалит новшества Таможенного кодекса

Новшества Таможенного кодекса способствуют активизации внешнеэкономической деятельности бизнеса. Так, с 1 июня уже обратились для постановки на учет в таможенных органах около 500 новых субъектов ВЭД.

Об этом сообщил директор Департамента таможенного контроля и оформления Государственной таможенной службы Украины Сергей Сёмка во время заседания «круглого стола».

«Новым Таможенным кодексом субъектам ВЭД предоставлено право осуществлять таможенное оформление не по месту регистрации без каких-либо согласований таможенных органов. И в июне осуществили таможенное оформление импорта не по месту регистрации почти 1800 субъектов - 15% от общего количества субъектов, осуществляющих таможенное оформление», - отметил С.Сёмка.

Благодаря этому новшеству Кодекса, которое предоставило возможность субъекту оформляться в любом удобном для него месте, не было потрачено времени на приезд в таможню, регистрацию, постановку на учет, открепление, выполнение других действий, связанных раньше с оформлением вне места регистрации, - подчеркнул он.

В новом Кодексе законодательно закреплено использование методов управления рисками. Это инструмент, который применяется во всем мире для того, чтобы, с одной стороны, обеспечить выборочность таможенного контроля, а с другой повысить его эффективность. То есть, сосредоточиться на рискованных импортно-экспортных операциях, а не тратить время и ресурсы на проверку общего потока грузов. На какие операции необходимо обратить повышенное внимание определяет компьютер.

«Роль таможенной службы заключается в том, чтобы правильно наполнить профили рисков, заложить алгоритм, согласно которому будет работать компьютерная система», - сказал С.Семка.

Он сообщил, что количество физических осмотров с начала вступления в силу нового Таможенного кодекса сократилось до 9% по сравнению с почти 70% в 2009 году.

Справка УНИАН. 8 июля вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы Украины относительно согласования их отдельных норм».

Верховная Рада приняла данный закон 7 июня 2012 г., Президент подписал его 5 июля.