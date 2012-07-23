Украина и ЕС договорились о дальнейшем упрощении визового режима

Брюссель. Украина и Европейский Союз договорились о дальнейшем упрощении визового режима.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее соглашение о внесении изменений в Соглашение об упрощении оформления виз между Украиной и ЕС подписали в понедельник, 23 июля, министр иностранных дел Украины Константин Грищенко и комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле.

Как сообщал УНИАН, Еврокомиссия 5 июля предложила Совету ЕС подписать изменения к Соглашению об упрощении визового режима с Украиной.

Так, новые изменения предусматривают дальнейшее упрощение в требованиях по предоставлению документов при подаче заявок на визы для журналистов и водителей международных грузовых и пассажирских перевозок, а также упрощение для технического персонала, сопровождающего журналистов, близких родственников граждан одной из стран ЕС, лиц, которые сопровождают тех, кто путешествует с целью решения медицинских проблем, представителей гражданского общества, которые направляются для участия в семинарах, тренингах и т.п., лиц, которые едут для участия в международных выставках, симпозиумах и семинарах, а также представителей религиозных организаций, которые принимают участие в официальных трансграничных программах сотрудничества ЕС.

Новые договоренности также предусматривают более четкое определение, кому, когда и на какой период должны выдаваться многократные визы.

Так, многократные визы сроком действия 5 лет должны выдаваться членам национальных и региональных правительств и парламентов, Конституционных и Высших судов, постоянным представителям официальных делегаций, которые представляют Украину на встречах, консультациях и переговорах, партнерам, супругам, детям и родителям граждан Украины, которые легально проживают на территории стран ЕС, а также бизнесменам, которые регулярно посещают Европу с бизнес-целями.

Кроме того, новые изменения предусматривают, что 5-летние многократные визы должны предоставляться национальным и региональным прокурорам, их заместителям, супругам, детям и родителям, которые посещают граждан ЕС, проживающих на территории страны гражданства, а также представителям технического персонала, обслуживающим журналистов.

Согласно договоренностям, многократные визы сроком действия в один год должны предоставляться водителям, которые осуществляют международные грузовые или пассажирские перевозки, персоналу международных поездов, лицам, которые принимают участие в научных, культурных и спортивных мероприятиях, участникам международных спортивных соревнований, представителям гражданского общества, которые часто путешествуют в страны-члены ЕС с целью участия в семинарах и конференциях, лицам, которые принимают участие в международных выставках и конференциях, представителям религиозных организаций.

Документ также предусматривает возможность безвизовых путешествий для владельцев биометрических служебных паспортов.

Украина и ЕС начали переговоры о внесении изменений в Соглашение об упрощении визового режима 6 мая 2011 года, а в феврале этого года финальный текст документа был парафирован главными переговорщиками.