Анонс на 24 июля

* Состоится презентация Аграрным фондом процедуры окончательного расчета с аграриями по форвардным контрактам. В программе: пресс-конференция генерального директора Аграрного фонда Игоря Якубовича.

* Состоится пресс-завтрак с участием председателя Всеукраинского объединения малого и среднего бизнеса «Фортеця» Оксаны Продан на тему: «Проект налоговой реформы: что предлагает власть и требует бизнес». Вопросы: Анализ проекта налоговой реформы, предложенного Государственной налоговой службой Украины; Инициативы малого и среднего бизнеса по изменению налоговой системы.

* Состоится первый брифинг председателя Госпредпринимательства Михаила Бродского на тему: "Госпредпринимательство в новом статусе: первые достижения и планы на будущее". Вопросы: для чего нужно было оживлять ликвидированный «гильотиной» админреформы орган, ответственный за развитие и защиту бизнеса; что необходимо знать предпринимателям об изменениях правил ведения бизнеса; почему бизнес настаивал на «воскрешении» работы Экспертно-апелляционного совета при Госпредпринимательстве, для чего нужен Общественный совет - дополнительный инструмент взаимодействия между бизнесом и властью для решения проблемных вопросов и др.

* Круглый стол по обсуждению альтернативного законопроекта «Об автомобильном транспорте», касающегося внедрения новых видов услуг в транспортной сфере, в частности, услуги «CAR SERVISE». Законопроект разработан общественными организациями Киева и Украины, членами которых являются участники рынков таксомоторных перевозок и авто услуг для граждан Украины. Приглашены предприниматели, ученые, представители экспертного сообщества, парламентарии, правозащитники, представители неправительственных и международных организаций, журналисты.

* Пресс-конференция на тему: «Новые международные стандарты бухгалтерской отчетности и аудита. Больше вызовов или больше возможностей? Точка зрения Грант Торнтон». Участники: глобальный лидер по вопросам развития бизнеса и рынков Грант Торнтон Интернэшнл Гернот Хеберстрейт; президент "Грант Торнтон Украина" Александр Чалый; управляющий партнер "Грант Торнтон Россия" Сергей Аслибекян; управляющий партнер "Грант Торнтон-Росэкспертиза" Александр Козлов; управляющий партнер "Грант Торнтон Армения" Гагик Гюльбудагян.

* Круглый стол на тему: «Влияние погодных условий на урожай и прогноз цен на продукты питания». Организатор - газета «Известия в Украине». Приглашенные: Татьяна Адаменко, начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра, Алекс Лисситса, президент Украинского клуба аграрного бизнеса, Николай Стрижак, вице-президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины, Владимир Довбух, эколог Украинской экологической ассоциации «Зеленый мир».

* Премьер-министр Украины Николай Азаров проведет встречу с ведущими учеными-экономистами по вопросам стимулирования инвестиционной деятельности и развития экспортного потенциала.

* Круглый стол на тему: «Конец последней «крестьянской вольницы» Использование 11 млрд. грн. аккумулированного НДС зарегулируют?». Модератор: президент УАК Леонид Козаченко. Доклад-презентация: генеральный директор УАК Сергей Стоянов. Приглашенные спикеры: зам.министра АПП Сергей Кваша, директор SigmaBleyzer Вадим Бодаев, председатель АСУ Геннадий Новиков, президент УКАБ Алекс Лисситса, руководитель Ассоциации «Союз птицеводов Украины» Александр Бакуменко, президент Ассоциации фермеров Николай Миркевич, руководители крупных агрохолдингов.

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