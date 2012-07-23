Грищенко: Соглашение о дальнейшем упрощении визового режима с ЕС – шаг к отмене виз

Министр иностранных дел Украины Константин Грищенко назвал подписанное соглашение о дальнейшем упрощении визового режима с ЕС важным шагом к безвизовому режиму с Европейским Союзом.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики МИД Украины.

«Украина сделала еще один важный шаг к безвизовому режиму с Европейским Союзом», - заявил министр сегодня в Брюсселе после подписания соответствующего соглашения о внесении изменений в Соглашение об упрощении оформления виз между Украиной и ЕС.

С европейской стороны документ подписали комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан Фюле и министр председательствующей в ЕС страны - Республики Кипр Эрата Козаку-Маркуллис.

«Этим достижением украинская дипломатия делает весомый вклад в укрепление гражданского общества в Украине. Поскольку после вступления в силу Соглашения право на долгосрочные, многократные и, главное, бесплатные визы получат члены общественных организаций, религиозных общин, представители профессиональных объединений, которые принимают участие в международных форумах, конференциях, программах международного обмена», - отмечается в сообщении МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, что на сегодня государством созданы максимально упрощенные условия для поездок в ЕС представителям наиболее социально активных слоев общества, главных промоутеров европеизации Украины.

Как подчеркнули в МИД, отныне будет обеспечена большая прозрачность процесса получения виз, гарантируя право всем желающим подавать визовые ходатайства напрямую в посольства и консульства государств-членов ЕС (без привлечения посредников в виде визовых агентств). Новый документ регулирует вопросы выдачи многократных и долгосрочных виз (на 1 год и на 5 лет вместо, соответственно, до 1 года, до 5 лет). Улучшается порядок получения виз для журналистов (вместо приглашения принимающей стороны можно будет подавать ходатайство от редакции) и для членов их команд (операторов, звукорежиссеров и т.д.).

«Мы убеждены, что европейские стандарты и ценности будут тем лучше внедряться в Украине, чем больше украинцев будут иметь возможность путем обучения, служебных и научных командировок, с целью туризма лично знакомиться с тем, чем и как живет Европейский Союз. Общее пространство ценностей должно строиться на базе общего пространства свободного общения и человеческих обменов», - подчеркнул К.Грищенко.