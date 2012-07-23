ТОП-10 (23 июля)

Нацбанк считает успешным выпуск Украиной евробондов на 2 млрд долл.

Суд перенес заседание по делу ЕЭСУ на 31 июля

СКМ в 2011 году увеличила чистую прибыль в 2,6 раза - до 2,3 млрд долл.

Вступила в силу программа передачи общежитий в собственность территориальных общин

Выдача ипотеки под 3% профинансирована на более 19 млн грн

Олигархи вывели из Украины около 170 млрд долларов - исследование

Украина и ЕС договорились о дальнейшем упрощении визового режима

Польша усилила ответственность за нелегальное трудоустройство иностранцев

Индекс Украинской биржи обвалился на 7,13%, индекс ПФТС снизился на 3,02%

На европейских фондовых площадках - значительное снижение

***

Нацбанк считает успешным выпуск Украиной евробондов на 2 млрд долл.

Национальный банк Украины считает, что Украине удалось провести удачное размещение еврооблигаций на сумму 2 млрд долл.

Об этом говорится в комментарии директора Генерального департамента денежно-кредитной политики НБУ Елены Щербаковой.

Она отметила, что Украина вышла на внешние рынки заимствований в достаточно сложный период.

«Размещение ценных бумаг проводилось на очень тяжелых финансовых рынках, особенно европейских. Понятно, что те события, которые происходят на европейском рынке, греческие события, оказывают влияние на всю конъюнктуру рынка. Очень повысились ставки заимствований государственных ценных бумаг, которые проводятся европейскими государствами», - отметила Е.Щербакова.

По ее словам, отсутствие стабильности на европейском финансовом рынке значительно повысило ставки привлечения по суверенным бумагам. В таких условиях доходность 9,25%, с которой Украина разместила свои евробонды, является хорошим результатом.

«То что нам казалось на уровне 2-4%, когда размещались такие европейские страны как Португалия, Испания, Италия, сегодня это уже недостижимые планки, сегодня рынок дает 7-8% доходности. Поэтому размещение, которое произвела Украина на уровне 9,25%, я считаю, что это тот прорыв и та доходность, которую мы показали в невозможных условиях. Книга заказов на указанную бумагу составила около 7 млрд долл., это свидетельствует об очень высоком уровне доверия к бумаге, инвестиционной привлекательности бумаги и тем реформам, которые прошли в последнее время», - отметила Е.Щербакова.

Как сообщал УНИАН, 17 июля Минфин Украины осуществил выпуск евробондов на сумму 2 миллиарда долларов США с доходностью 9,25% годовых и со сроком погашения 24 июля 2017 года. Лид-менеджерами заимствования выступили JP Morgan, Morgan Stanley, Troika Dialog и VTB Capital.

Напомним, 13 июля Минфин обнародовал План управления государственным долгом Украины на III квартал 2012 года. Согласно документу, в указанный период планируется осуществить правительственные заимствования 18 млрд грн, из которых около 8 млрд грн могут быть привлечены на внешних рынках. Объем выплат по погашению госдолга в третьем квартале составит 17,6 млрд грн.

***

Суд перенес заседание по делу ЕЭСУ на 31 июля

Киевский районный суд Харькова объявил перерыв в слушании уголовного дела экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко относительно деятельности ЕЭСУ на 31 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, председательствующий судья Константин Садовский принял такое решение, ввиду отсутствия подсудимой в зале судебных заседаний.

Судья также постановил внести в материалы уголовного дела результаты судебно-медицинской экспертизы.

***

СКМ в 2011 году увеличила чистую прибыль в 2,6 раза - до 2,3 млрд долл.

Крупнейшая в Украине частная финансово-промышленная группа СКМ в 2011 году на фоне роста валового дохода увеличила консолидированную чистую прибыль до 2,26 млрд долл. с 850 млн долл. в 2010 году.

Об этом УНИАН сообщили в группе со ссылкой на данные аудированной консолидированной финансовой отчетности согласно МСФО за 2011 год.

Суммарные активы принадлежащей бизнесмену Ринату Ахметову группы СКМ за 2011 год выросли на 25,5% - до 28,466 млрд долл.

Согласно отчетности, в 2011 году консолидированный валовой доход группы вырос на 52,4% по сравнению с 2010 годом - до 19,542 млрд долл., суммарная прибыль до налогообложения - в 2,4 раза — до 3,128 млрд долл., суммарные расходы по налогу на прибыль группы увеличились в 1,9 раза — до 870 млн долл.

Аудитором отчетности выступила компания PriceWaterhouseCoopers.

«Хорошие результаты 2011 года связаны не только с благоприятной рыночной конъюнктурой на ключевых для нас металлургическом и энергетическом рынках и продолжающимся процессом консолидации новых бизнесов в рамках Метинвеста и ДТЭК. Помимо этого, в 2011 году мы получили серьезную отдачу от многомиллионных инвестиций в развитие и обновление наших предприятий, в их модернизацию», - сказал генеральный директор компании СКМ Олег Попов.

Гендиректор компании добавил, что рост финансовых показателей вызван ростом результатов деятельности горно-металлургического и энергетического холдингов, входящих в группу.

В частности, в 2011 году выручка металлургического бизнеса группы СКМ выросла на 51,6% и составила 14,189 млрд долл., показатель EBITDA увеличился на 39,7% и составил 3,565 млрд долл. В 2011 году выручка энергетического бизнеса выросла на 63% и составила 4,969 млрд долл., а показатель EBITDA увеличился на 75,9% и составил 1,270 млрд долл.

По словам О. Попова, инвестиции группы в модернизацию в текущем году составят не менее 2 млрд долл., социальные инвестиции - не менее 20 млн долл.

Справка УНИАН. Компания СКМ - профессиональный инвестор, управляющая компания крупнейшей финансово-промышленной группы Украины, деятельность которой сконцентрирована в горно-металлургической, энергетической, финансовой сферах бизнеса, а также в телекоммуникациях, медиа-бизнесе, недвижимости, розничной торговле, глинодобыче, торговле нефтепродуктами, сельском хозяйстве, торговле медикаментами, машиностроении и транспортном бизнесе.

В Группу СКМ входят компании Метинвест и ДТЭК, Первый Украинский Международный Банк и Ренессанс-Капитал, АСКА и АСКА-Жизнь, телекоммуникационная группа Vega, Медиа Группа "Украина" и издательский холдинг "Сегодня Мультимедиа", ЭСТА Холдинг (недвижимость), Украинский Ритейл (розничная торговля), UMG (добыча глин), Параллель (оператор рынка нефтепродуктов), HarvEast (сельское хозяйство), Украинский Аптечный Холдинг, машиностроительный холдинг "Горные машины", транспортный холдинг "Портинвест" и другие.

100% акций компании СКМ принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.

***

Вступила в силу программа передачи общежитий в собственность территориальных общин

В воскресенье, 22 июля, вступил в силу закон «Об Общегосударственной целевой программе передачи общежитий в собственность территориальных общин на 2012-2015 годы».

Текст закона опубликован в газете «Голос Украины» (№132 от 21 июля т.г.).

Согласно документу, закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщал УНИАН, 18 июля Президент Виктор Янукович подписал Закон «Об Общегосударственной целевой программе передачи общежитий в собственность территориальных общин на 2012-2015 годы».

Верховная Рада приняла данный закон 21 июня.

В соответствии с законом, Кабинет министров должен при подготовке проекта закона «О внесении изменений в Закон «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» и проектов законов о государственном бюджете Украины на следующие годы предусматривать средства для финансирования мероприятий, предусмотренных Программой.

Совет министров Автономной Республики Крым, областные, Киевская и Севастопольская городские государственные администрации, органы местного самоуправления на протяжении трех месяцев со дня вступления в силу данного закона должны разработать и утвердить в соответствии с задачами Программы региональные и местные программы передачи общежитий в собственность территориальных общин. А во время разработки и утверждения проектов местных бюджетов предусматривать в них необходимые средства для обеспечения выполнения региональных и местных программ (мероприятий).

Данной Программой предусмотрена передача общежитий в собственность территориальных общин для обеспечения реализации жилищных прав жителей общежитий.

В соответствии с Программой, пообъектный перечень общежитий государственной формы собственности, которые подлежат передаче в собственность территориальных общин, утверждается центральным органом исполнительной власти, которая обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сферах жилищной политики и жилищно-коммунального хозяйства, ежегодно во время распределения средств между регионами в пределах бюджетных назначений на соответствующий год.

Как ожидается, в результате выполнения Программы в собственность территориальных общин будет передано 1058 общежитий общей площадью 2457,82 тыс. кв. метров, что будет способствовать уменьшению предопределенной жилищной проблемой социальной напряженности в обществе, которая существует много лет.

В частности, в собственность территориальных общин планируется передать: в 2012 году - 214 общежитий; в 2013 году - 263 общежития; в 2014 году - 294 общежития; в 2015 году - 287 общежитий.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств государственного и местного бюджетов и других источников, предусмотренных законом.

Общий объем финансирования, предусмотренный региональными программами передачи общежитий в собственность территориальных общин, составляет 1224 400,1 тыс. грн, из них из государственного бюджета – 612 200,05 тыс. грн, из местных бюджетов – 612 200,05 тыс. грн.

Объем расходов на выполнение Программы уточняется во время составления проекта государственного бюджета Украины на соответствующий год.

Распределение средств между регионами осуществляется в соответствии с утвержденным Кабинетом министров Украины Порядком использования средств, предусмотренных для выполнения Программы.

***

Выдача ипотеки под 3% профинансирована на более 19 млн грн

В Украине банки профинансировали 71 ипотечный кредит под 3% на общую сумму более 19 млн грн в рамках программы удешевленной ипотеки для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

По состоянию на 23 июля 2012 года, в программе принимают участие 188 объектов, в которых предлагается для приобретения 8258 квартир. Количество желающих поучаствовать в программе выросло до 9148 человек.

По данным министерства, из общего количества кредитов в Киеве выдано 39 кредитов на общую сумму около 13,5 млн грн, 9 кредитов в Сумской области на сумму 1,4 млн грн, 8 кредитов в Полтавской области на сумму 1,1 млн грн, 7 кредитов в Харьковской области на сумму свыше 1 млн грн, 3 кредита в Автономной Республике Крым на сумму более 900 тыс. грн, по 1 кредиту в Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Ривненской и Черниговской областях.

В Минрегионе отметили, что по-прежнему в 12 регионах страны (в Винницкой, Донецкой, Житомирской, Луганской, Николаевской, Одесской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой областях и Севастополе) не заключено ни одного договора и не выдано ни одного кредита.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 20 июля, в программе удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, принимают участие 167 объектов, в которых предлагается для приобретения 6 тыс. 989 квартир. 8 тыс. 963 человека изъявили желание принять участие в программе.

На компенсацию процентной ставки по ипотечным кредитам под 3% в текущем году выделен 1 млрд грн. На эту сумму планируется компенсировать процентную ставку 30 тысячам заемщиков.

Первые 30 млн грн в рамках программы были перечислены регионам в июне, еще 70 млн грн должны быть перечислены в июле.

Кабинет министров Украины своим постановлением №598 от 27 июня 2012 года внес изменения в Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Согласно откорректированным условиям, в частности, нормативная площадь, на которую распространяется компенсация увеличена до 40 кв. м общей площади на одинокого гражданина или семью из двух человек и 18 кв. м на каждого следующего члена семьи, но не более 76 кв. м (ранее — 58 кв. м), а для индивидуальных жилых домов — не более 94 кв. м.

Кроме того, доля ежемесячного платежа по займу увеличена с 40 до 50% в структуре совокупного дохода семьи заемщика.

***

Олигархи вывели из Украины около 170 млрд долларов - исследование

Варшава. Олигархи и другие богатые люди из Украины на конец 2010 года владели финансовыми активами в оффшорных зонах на сумму около 167 млрд долларов, что позволило стране войти в двадцатку крупнейших государств по объемам выведенных в оффшоры средств в мире.

Об этом свидетельствует обнародованное в воскресенье исследование The Price of Offshore Revisited подготовленное для Tax Justice Network, которым располагает УНИАН.

Автор исследования, бывший сотрудник консалтинговой компании McKinsey Джеймс Хенри оценил финансовые активы богатейших людей мира в странах называемых "налоговым раем" от 21 до 32 триллионов долларов в сравнении с около 70 триллионов долларов мирового ВВП в прошлом году.

Самые богатые люди с 2002 года увеличили свои активы от 2 до 3 раз.

В пятерку крупнейших по объему выведенного капитала стран вошли Китай (почти 1,2 триллиона), Россия (около 800 млрд), Корея (чуть меньше 800 млрд) Бразилия (более 500 млрд) и Кувейт (около 500 млрд).

Украина заняла в рейтинге пятнадцатое место, расположившись между Сингапуром и Польшей, из которых выведено в оффшоры 169 и 165 млрд долларов, соответственно.

Согласно исследованию, Украина по объемам выведенного капитала опередила Турцию, Иран, Кот-д’Ивуа́р и Казахстан, который потерял около 140 млрд долларов.

Автор отмечает, что почти десятью триллионами долларов спрятанных в оффшорах владеют меньше, чем 100 тысяч человек составляющих 0,001% населения Земли.

Он также написал, что объем выведенных из развивающихся стран средств свидетельствует о том, что развивающиеся страны являются "значительным кредитором" развитых государств более чем последние десятилетие.

"Если примем во внимание спрятанные в оффшорах активы и доходы, которые они приносят, много бывших "стран - должников" оказываются богатыми. Проблема в том, что их богатство в оффшорах в руках их собственных элит", - отметил автор.

Справка УНИАН. Провозгласившая независимость после развала СРСР в начале девяностых годов 45-ти миллионная Украина в прошлом году, по данным МВФ, заняла 54 место в мире по уровню ВВП составившему почти 165 млрд долларов.

По данным украинских властей, на конец июня государственный долг страны составил около 60 млрд долларов, что составляет чуть меньше половины валового внешнего долга Украины, составившего на конец первого квартала текущего года почти 127 млрд долларов.

***

Украина и ЕС договорились о дальнейшем упрощении визового режима

Брюссель. Украина и Европейский Союз договорились о дальнейшем упрощении визового режима.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее соглашение о внесении изменений в Соглашение об упрощении оформления виз между Украиной и ЕС подписали в понедельник, 23 июля, министр иностранных дел Украины Константин Грищенко и комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле.

Как сообщал УНИАН, Еврокомиссия 5 июля предложила Совету ЕС подписать изменения к Соглашению об упрощении визового режима с Украиной.

Так, новые изменения предусматривают дальнейшее упрощение в требованиях по предоставлению документов при подаче заявок на визы для журналистов и водителей международных грузовых и пассажирских перевозок, а также упрощение для технического персонала, сопровождающего журналистов, близких родственников граждан одной из стран ЕС, лиц, которые сопровождают тех, кто путешествует с целью решения медицинских проблем, представителей гражданского общества, которые направляются для участия в семинарах, тренингах и т.п., лиц, которые едут для участия в международных выставках, симпозиумах и семинарах, а также представителей религиозных организаций, которые принимают участие в официальных трансграничных программах сотрудничества ЕС.

Новые договоренности также предусматривают более четкое определение, кому, когда и на какой период должны выдаваться многократные визы.

Так, многократные визы сроком действия 5 лет должны выдаваться членам национальных и региональных правительств и парламентов, Конституционных и Высших судов, постоянным представителям официальных делегаций, которые представляют Украину на встречах, консультациях и переговорах, партнерам, супругам, детям и родителям граждан Украины, которые легально проживают на территории стран ЕС, а также бизнесменам, которые регулярно посещают Европу с бизнес-целями.

Кроме того, новые изменения предусматривают, что 5-летние многократные визы должны предоставляться национальным и региональным прокурорам, их заместителям, супругам, детям и родителям, которые посещают граждан ЕС, проживающих на территории страны гражданства, а также представителям технического персонала, обслуживающим журналистов.

Согласно договоренностям, многократные визы сроком действия в один год должны предоставляться водителям, которые осуществляют международные грузовые или пассажирские перевозки, персоналу международных поездов, лицам, которые принимают участие в научных, культурных и спортивных мероприятиях, участникам международных спортивных соревнований, представителям гражданского общества, которые часто путешествуют в страны-члены ЕС с целью участия в семинарах и конференциях, лицам, которые принимают участие в международных выставках и конференциях, представителям религиозных организаций.

Документ также предусматривает возможность безвизовых путешествий для владельцев биометрических служебных паспортов.

Украина и ЕС начали переговоры о внесении изменений в Соглашение об упрощении визового режима 6 мая 2011 года, а в феврале этого года финальный текст документа был парафирован главными переговорщиками.

***

Польша усилила ответственность за нелегальное трудоустройство иностранцев

Варшава. Польша усилила ответственность за нелегальное трудоустройство иностранцев.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, согласно новому законодательству, вступившему в силу 21 июля, каждый польский работодатель будет обязан перед тем, как нанять на работу иностранца, проверить легальность его пребывания в Польше и сохранять копии документов, подтверждающих это, в течении всего времени трудоустройства.

Новый закон также усиливает наказание за нелегальное трудоустройство, предусматривая, кроме штрафов в размере от около 1 тыс. до 3 тыс. долл., тюремное заключение до 3 лет и запрет на получение средств польского бюджета и средств по программам помощи Европейского Союза до 5 лет.

Согласно сообщению Министерства труда и социальной политики Польши, суд также может обязать нарушителя вернуть предоставленные с бюджета Евросоюза средства за последние 12 месяцев, если он использовал нелегальный труд иностранцев.

Ответственность за нелегальное трудоустройство введена для компании-генерального подрядчика, которая обязана проверить, используют или нет нелегальный труд иностранцев ее субподрядчики, а также для агентств-посредников по трудоустройству.

Польское министерство отметило, что работодатели, на которых уже работают граждане не входящих в Евросоюз стран, обязаны до 4 сентября 2012 года собрать все необходимые документы, чтобы избежать применения к ним санкций за нарушения.

Министерство также заметило, что новый закон определяет процедуру, согласно которой иностранцы могут получить заработные ими деньги в случае, если работодатель отказался их заплатить.

По данным украинских дипломатов в Польше, большинство обращений украинцев в консульства касаются невыплаты заработной платы недобросовестными работодателями, которые нередко даже не подписывают контракт с работниками с Украины, чтобы также позволяет им экономить на оплате налогов.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году польские работодатели зарегистрировали для украинцев рекордные с 2007 года 240 тыс. заявок на работу, которые позволяют работать в стране без официального разрешения в течении шести месяцев в году. Украинцы, которые получают более 90% зарегистрированных в Польше заявок на трудоустройство по упрощенной системе, в прошлом году также получили 18,7 тыс. официальных разрешений на работу из около 40 тыс. всех выданных.

Справка УНИАН. 38-миллионная Польша упростила доступ на свой рынок труда для иностранцев, в первую очередь граждан граничащих с ней стран, с половины 2007 года, чтобы компенсировать недостаток работников, вызванный трудовой миграцией поляков в другие страны Евросоюза.

С того времени до 2012 года польские работодатели зарегистрировали для украинцев около 750 тыс. заявок на трудоустройство по упрощенной схеме, часть из которых, по данным польских властей, была использована только для получения визы, а не для того, чтобы действительно работать в Польше.

***

Индекс Украинской биржи обвалился на 7,13%, индекс ПФТС снизился на 3,02%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 23 июля, обвалился на 7,13% – до 1010,33 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 85 млн грн, из них на фондовом рынке – 38,8 млн грн, на срочном рынке – 46 млн грн.

Лидерами падения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги Авдеевского коксохима (на 11,86%), "Донбассэнерго" (на 10%), Алчевского меткомбината (на 9,76%), "Азовстали" (на 9,43%), "Укрсоцбанка" (на 9,22%).

Индекс ПФТС по итогам торгов 23 июля снизился на 3,02% – до 382,59 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 739,6 млн грн, из них на ОВГЗ пришлось 732 млн грн, на облигации предприятий - 5 млн грн, на акции - 1 млн грн.

***

На европейских фондовых площадках - значительное снижение

На европейских фондовых торговых площадках наблюдается значительное снижение индексов. Как сообщают сайты ведущих европейских бирж, британский индекс FTSE 100 снизился на 2,32% - до 5520,62 пункта, немецкий DAX - на 3,70% - до 6385,02 пункта, французский CAC-40 - на 3,17% - до 3092,79 пункта.

Снижение происходит на фоне негативной информации из Испании, две провинции которой уже обратились за финансовой помощью к правительству. Доходность гособлигаций Испании также выросла до максимальной отметки в истории еврозоны. В то же время, в Евросоюзе заявили, что следующий перевод средств в рамках программы помощи Греции вряд ли состоится ранее сентября т.г.

***

Больше информации по подписке в УНИАН-бизнес-онлайн. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63

УНИАН