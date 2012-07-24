Грищенко обсудил с Фюле перспективы заключения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС

Министр иностранных дел Украины Константин Грищенко и комиссар Евросююза по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле обсудили перспективы заключения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины, встреча К.Грищенко и Ш.Фюле состоялась в понедельник, 23 июля, в Брюсселе в рамках Третьего министерского заседания «Восточного партнерства».

Также в ходе встречи стороны обсудили отдельные аспекты практического отраслевого сотрудничества, в том числе в сферах энергетики и транспорта.

К.Грищенко и Ш.Фюле приветствовали подписание Соглашения между Украиной и ЕС о внесении изменений в Соглашение об упрощении выдачи виз, что стало еще одним шагом в направлении обеспечения полной либерализации визового режима между Украиной и ЕС.

Кроме того, во время заседания министров иностранных дел «Восточного партнерства» его участники заявили, что Дорожная карта, предложенная Европейской комиссией и Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности составляет основу для направления и мониторинга дальнейшей имплементации целей «Восточного партнерства», определенных в Пражской и Варшавской декларациях к следующему саммиту в Вильнюсе осенью 2013 года.

Министры согласились, что следующее заседание министров иностранных дел «Восточного партнерства» в 2013 году станет поводом для обзора имплементации Дорожной карты и обсуждения дальновидного развития «Восточного партнерства» в контексте подготовки следующего саммита в Вильнюсе.

Как сообщал УНИАН, министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко считает, что Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС может быть подписано в конце 2012 - начале 2013 года при наличии политической воли для такого шага.

Справка УНИАН. Украина и ЕС ведут переговоры о создании зоны свободной торговли с 2008 года.

Зона свободной торговли должна стать составной частью Соглашения об ассоциации, переговоры о которой стороны начали в 2007 году.

30 марта 2012 г. главы делегаций Украины и Европейского Союза парафировали Соглашение об ассоциации, включающее углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли.

При этом отмечалось, что отдельные моменты Соглашения в части создания ЗСТ еще будут уточняться и юридически согласовываться на протяжении нескольких месяцев.

19 июля в Брюсселе представителями Украины и Европейской комиссии был парафирован текст Соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и ЕС, которое является неотъемлемой частью Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.