ДАЙДЖЕСТ СМИ за 24 июля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Госстат подбил итоги потерь урожая озимых» пишет: Общая площадь гибели посевов озимых культур на зерно и зеленый корм (включая рапс) под урожай 2012 г. в Украине составила 2,247 млн га, что в 4,07 раза превышает аналогичный показатель предыдущего года...

http://delo.ua/business/gosstat-podbil-itogi-poter-urozhaja-ozimyh-181720/

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Также «Дело» в публикации «Организаторам финансовых пирамид дадут 3-летний срок» пишет: Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг инициировала уголовную ответственность за создание, содействие в деятельности, рекламирование пирамидальных схем и предложение участия в них…

http://delo.ua/finance/organizatoram-finansovyh-piramid-dadut-3-letnij-srok-181735/

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«Дело» в публикации «Роспотребнадзор не пустил сыры Лозовского молочного завода» пишет: Лозовской молочный завод не прошел вторую проверку Роспотребнадзора. Предприятие так и не устранило недостатки — несоответствие требованиям техрегламента. В Роспотребнадзоре также жалуются, что министерство Порошенко не подало информацию о лабораториях…

http://delo.ua/business/rospotrebnadzor-ne-pustil-syry-lozovskogo-molochnogo-zavoda-181734/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Клевета на годы», в котором пишет: В Партии регионов (ПР) предлагают вернуться к советской практике наказания за клевету и карать за распространение неправдивой информации не только штрафами, но и тюремным заключением на срок до пяти лет. Автор законопроекта, народный депутат Виталий Журавский уверен, что благодаря этому "люди будут думать, прежде чем говорить". Законопроект не находит поддержки не только в оппозиции, где его назвали наступлением на свободу слова, но и в самой ПР, представители которой считают его "холуйством перед Россией"…

http://www.kommersant.ua/doc/1986663

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Бизнес закроют ласково», в котором пишет: Закрытие бизнеса физлиц-предпринимателей, не имеющих наемных работников, предлагается сопровождать упрощенными налоговыми проверками, а государственную регистрацию прекращения их предпринимательской деятельности сделать мгновенной. Такие шаги со стороны правительства смогут помочь закрыть бизнес многим неработающим предпринимателям…

http://www.kommersant.ua/doc/1986832

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Газета «Сегодня» в материале «АМКУ обвиняет киевскую больницу в поборах, власти говорят, плата законна и выхода нет» пишет: Столичные врачи — в центре скандала. Антимонопольный комитет Украины обвиняет персонал Александровской больницы в незаконной плате, которую они брали с пациентов за обследования. В самой больнице ситуацию не комментируют, но столичные власти уверяют, что обвинения беспочвенны...

http://www.segodnya.ua/news/14414478.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации ««Роснефть» уведомила BP об интересе к доле в ТНК-ВР» пишет: Крупнейшая российская нефтяная компания ОАО «Роснефть» и ВР договорились начать переговоры о покупке доли британской компании в ТНК-ВР, говорится в сообщении российской компании. Сейчас по 50% ТНК-ВР принадлежит ВР и российскому консорциуму консорциум «Альфа — Акссес — Ренова» (ААР), который заявил, что готов приобрести половину доли ВР...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/2311309/rosneft_soobschila_bp_o_svoem_interese_v_pokupke_ee_doli_v

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Также «Ведомости» в публикации «Правительство готовит «проект века» в энергетике стоимостью до $20 млрд» пишут: Правительство может инициировать новый «проект века» — чиновники обсуждают возможность объединения энергосистем европейской части России и Сибири. Это должно привести к снижению цен на электричество, но затраты могут оказаться гигантскими — до $20 млрд...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/2310901/obedinit_dve_rossii

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Издание «Известия» в публикации «Китай и Россия конкурируют за право строить АЭС в Великобритании» пишет: КНР уже ведет переговоры с британским правительством, «Росатом» пока изучает рынок...

http://izvestia.ru/news/531060

(УНИАН)