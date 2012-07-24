В Одессе предприниматели ворвались на сессию горсовета и заблокировали трибуну

В Одессе предприниматели ворвались на сессию городского совета и заблокировали трибуну с требованием навести порядок в работе рынков.

Как передает корреспондент УНИАН, около ста предпринимателей, работающих на городских рынках, в частности, «Привозе», «Малиновском» и других, пикетируют здание Одесского горсовета, где в 10.00 открылась 15-я сессия.

Некоторым участникам акции, протестующих против поборов со стороны силовиков и так называемых «сотрудников охранных структур», удалось прорваться в зал заседаний.

Торговцы, от имени которых выступил, в частности, депутат горосовета Сергей Бовбалан, требуют от депутатов вернуть рынки в собственность городской общины, причем принять решение незамедлительно. С.Бовбалан назвал ряд рынков «проблемными», в том числе «Привоз», «Успех», «Остров», «Малиновский» и другие.

Председательствующий на сессии мэр Одессы Алексей Костусев предложил «создать для решения возникших проблем депутатскую рабочую группу».

В свою очередь, предприниматели требуют безотлагательно прекратить поборы со стороны охранников рынков, в сессионном зале звучат предупреждения: «У нас уже люди с поясами шахида идти готовы, вы этого хотите?».

У одной из участниц акции Наталье Шараповой, страдающей сахарным диабетом, случился приступ. Она вместе с другими предпринимателями прорвалась в сессионный зал, вопреки противодействию охранников и группы депутатов. Однако от помощи медиков «скорой помощи» Н.Шарапова отказалась.

Бригада медиков осталась дежурить у горсовета, поскольку акция протеста продолжается, причем собравшиеся у админздания группы одесситов добиваются разных целей: одни – возвращения незаконно отобранных охранниками товаров из контейнеров, другие требуют от А.Костусева выполнить обещание и создать коммунальные рынки.

В то же время начальник управления внутренней политики Одесского горсовета Альберт Байжанов пытался воспрепятствовать работе журналистов, в частности проводить видеосъемку событий, однако представители СМИ порекомендовали ему заняться своими непосредственными обязанностями и продолжают освещение работы сессии и акцию предпринимателей.