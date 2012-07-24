Мирошниченко: внеочередная сессия парламента может состояться 31 июля

Представитель Президента в Верховной Раде, народный депутат Юрий Мирошниченко заявляет, что внеочередная сессия парламента может состояться 31 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.Мирошниченко сказал сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске.

По его словам, внеочередная сессия должна состояться не в связи с политической ситуацией, а связана с необходимостью рассмотреть некоторые законы социально-экономического направления, проекты которых в данный момент готовит правительство. Ю.Мирошниченко не уточнил, о каких именно законопроектах идет речь.

Вместе с тем он отметил, что дата проведения внеочередной сессии может быть перенесена, если поданные Кабинетом министров законопроекты депутаты не успеют рассмотреть в комитетах, а также, если до этого времени не будет завершена экспертная оценка законопроектов.