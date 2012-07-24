ТОП-10 (24 июля)

Moody's понизило до негативного прогноз рейтингов Германии, Нидерландов и Люксембурга

НКЦБФР ужесточит требования к бумагам первого уровня листинга

"Нафтогаз" привлек 2,5 млрд грн кредита в "Укргазбанке"

Балога призывает Азарова провести заседание относительно недопущения наводнений

Грищенко обсудил с Фюле перспективы заключения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС

Минагропрод оценивает потери аграриев от недобора урожая в 13,6 млрд грн

Правительство готовит новую редакцию закона о поддержке экспорта

Аэропорт «Борисполь» разместит облигации на 1 млрд грн

На сегодняшнем аукционе спрос на предлагаемые Минфином ОВГЗ отсутствовал

На 25% госпакета акций "Николаевгаза" претендует три копании

***

Moody's понизило до негативного прогноз рейтингов Германии, Нидерландов и Люксембурга

Агентство Moody's Investors Service в понедельник, 23 июля, изменило прогнозы по кредитным рейтингам для Германии, Нидерландов и Люксембурга на негативные со стабильных, так как последствия долгового кризиса бросают тень на самые высокорейтинговые страны еврозоны, сообщает Reuters.

Moody's отметило возросшую вероятность выхода Греции из еврозоны, что "спровоцирует серию финансовых потрясений..., которые регуляторы смогут сдержать только очень высокой ценой".

Агентство также предупредило, что Германии и другим странам с рейтингом "Ааа", возможно, придется увеличить поддержку проблемных государств, таких как Испания и Италия.

***

НКЦБФР ужесточит требования к бумагам первого уровня листинга

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) ужесточит требования к находящимся в первом уровне листинга ценным бумагам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии, об этом говорится в одобренном НКЦБФР доработанном проекте положения о функционировании фондовых бирж.

По информации пресс-службы, речь идет о требованиях относительно периода существования эмитента, выпустившего ценные бумаги, стоимости его чистых активов, дохода, капитализации и т.д. Как отметили в комиссии, ранее разница между требованиями к ценным бумагам первого и второго уровней была несущественной.

Среди прочего, положением также планируется предусмотреть обеспечение функционирования фондовых бирж на постоянно действующей основе, а именно -обеспечение в течение календарного года не менее 200 торговых дней. Также фондовые биржи должны рассчитывать биржевой фондовый индекс и обязательно публиковать его на своем сайте.

Биржевой фондовый индекс определяется каждый торговый день, для его расчета учитываются, как минимум, четыре ценные бумаги из биржевого реестра биржи.

Изменения в документе также прописывают требования к листингу ценных бумаг иностранных эмитентов, которые сейчас планируются к внедрению.

***

"Нафтогаз" привлек 2,5 млрд грн кредита в "Укргазбанке"

НАК "Нафтогаз Украины" привлекла 2 млрд 489 млн грн кредита в ПАО АБ "Укргазбанк", говорится сообщении, размещенном на сайте государственных закупок.

Кредит был привлечен путем проведения тендера и был разбит на два лота - по 1,489 млрд грн и 1 млрд грн, соответственно. В тендере принимал участие один участник. Срок поставки кредита - 2012 - 2013 гг. Стоимость договора составляет 447 млн грн.

Также «Нафтогаз» осуществил две закупки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) у АО «Дельта Банк» на сумму 2,6 млрд грн.

ОВГЗ были реализованы двумя лотами, договоры о покупке облигаций были заключены 18 и 19 июля т.г. В тендере принимал участие один участник.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

***

Балога призывает Азарова провести заседание относительно недопущения наводнений

Министр чрезвычайных ситуаций Виктор Балога призвал премьер-министра, начальника Гражданской защиты Украины Николая Азарова дать поручение провести 7 августа внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, об этом говорится в письме В.Балоги к Н.Азарову.

В.Балога предлагает на заседании детально проанализировать причины, которые могут привести к возникновению в Украине затоплений больших территорий в результате сильных дождей и ливней, и принять соответствующие решения по недопущению подобных случаев.

«Нестабильность погодных в Украине, высокая вероятность выпадения значительных (аномальных) осадков с учетом имеющихся проблем, связанных с состоянием систем оповещения населения, защитных дамб, гидротехнических сооружений на водных объектах государства, требуют принятия безотлагательных организационных и практических мероприятий», - сказано в письме.

В.Балога отмечает, что данный вопрос особенно актуален в связи с тем, что в последнее время на территориях разных стран мира имели место сильные осадки, которые привели к гибели сотен людей и нанесли значительный материальный ущерб. В частности, речь идет о Китае, Индии, Грузии.

Как отмечает пресс-служба МЧС Украины, наиболее резонансным стало наводнение в Краснодарском крае России, в результате которого погиб 171 человек, более 18 тысяч людей потеряли имущество, полностью были уничтожены 400 домохозяйств. В рамках расследования обстоятельств чрезвычайной ситуации задержаны мэр города Крымск, глава Крымского района и руководитель Управления по предупреждению чрезвычайных ситуаций и гражданской защите районной администрации.

***

Грищенко обсудил с Фюле перспективы заключения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС

Министр иностранных дел Украины Константин Грищенко и комиссар Евросююза по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле обсудили перспективы заключения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины, встреча К.Грищенко и Ш.Фюле состоялась в понедельник, 23 июля, в Брюсселе в рамках Третьего министерского заседания «Восточного партнерства».

Также в ходе встречи стороны обсудили отдельные аспекты практического отраслевого сотрудничества, в том числе в сферах энергетики и транспорта.

К.Грищенко и Ш.Фюле приветствовали подписание Соглашения между Украиной и ЕС о внесении изменений в Соглашение об упрощении выдачи виз, что стало еще одним шагом в направлении обеспечения полной либерализации визового режима между Украиной и ЕС.

Кроме того, во время заседания министров иностранных дел «Восточного партнерства» его участники заявили, что Дорожная карта, предложенная Европейской комиссией и Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности составляет основу для направления и мониторинга дальнейшей имплементации целей «Восточного партнерства», определенных в Пражской и Варшавской декларациях к следующему саммиту в Вильнюсе осенью 2013 года.

Министры согласились, что следующее заседание министров иностранных дел «Восточного партнерства» в 2013 году станет поводом для обзора имплементации Дорожной карты и обсуждения дальновидного развития «Восточного партнерства» в контексте подготовки следующего саммита в Вильнюсе.

Как сообщал УНИАН, министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко считает, что Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС может быть подписано в конце 2012 - начале 2013 года при наличии политической воли для такого шага.

Справка УНИАН. Украина и ЕС ведут переговоры о создании зоны свободной торговли с 2008 года.

Зона свободной торговли должна стать составной частью Соглашения об ассоциации, переговоры о которой стороны начали в 2007 году.

30 марта 2012 г. главы делегаций Украины и Европейского Союза парафировали Соглашение об ассоциации, включающее углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли.

При этом отмечалось, что отдельные моменты Соглашения в части создания ЗСТ еще будут уточняться и юридически согласовываться на протяжении нескольких месяцев.

19 июля в Брюсселе представителями Украины и Европейской комиссии был парафирован текст Соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и ЕС, которое является неотъемлемой частью Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

***

Минагропрод оценивает потери аграриев от недобора урожая в 13,6 млрд грн

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины оценивает потери аграриев от недобора урожая из-за неблагоприятных погодных условий в 13,6 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в беседе с журналистами директор департамента экономического развития и аграрного рынка Сергей Кваша.

По его словам, министерство провело предварительную оценку потерь производителей вследствие неблагоприятных погодно-климатических условий.

«Мы говорим о том, что такие потери производителей, по предварительным оценкам, на 19 июля в целом по Украине составляют 13,6 млрд грн. Это потери от недобора урожая по отношению к прошлому году, оцененные в ценах реализации, которые сформировались на сегодня», - сообщил С.Кваша.

Он добавил, что в южных регионах недобор зерна (пшеницы и ячменя) составляет 5,893 млн тонн на сумму 10,223 млрд грн. «По каждой области эти потери разные, но наибольшие потери в Одесской области, Днепропетровской, Херсонской. Вообще урожайность зерновых в областях южной зоны в среднем составляет 16,2 ц/га, что на 12 ц/га меньше прошлого года», - отметил С.Кваша.

Он выразил надежду, что рост цен на зерновые на мировом рынке частично сможет компенсировать потери аграриев, при этом добавил, что Минагропрод инициировал ряд программ для поддержки производителей, пострадавших от засухи.

Кроме того, Аграрный фонд выступил с инициативой доказать действие форс-мажорных условий в производстве через оформление актов в торгово-промышленных палатах и формирование определенных зон стихийного бедствия, как это происходит сейчас в США в нескольких штатах. «Этот статус может дать возможность выделения дополнительных средств из резервного или стабилизационного фондов для покрытия убытков, понесенных сельскохозяйственными производителями», - отметил С.Кваша.

Напомним, по прогнозам Минагропрода, в текущем году урожай зерновых и зернобобовых культур снизится на 20% против прошлого года и составит 45,3 млн тонн. При этом Укргидрометцентр прогнозирует урожай зерна в объеме 42 млн тонн.

***

Правительство готовит новую редакцию закона о поддержке экспорта

Правительство в ближайшее время намерено внести на рассмотрение Верховной Рады новую редакцию закона о поддержке экспорта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил 24 июля в ходе встречи с учеными-экономистами.

Он отметил, что ранее внесенный проект документа был существенно изменен депутатами и принятый закон был ветирован Президентом Виктором Януковичем по просьбе Кабинета министров.

«К большому сожалению, как всегда это бывает, в процессе работы над законопроектом, целый ряд народных депутатов внесли поправки к этому закону, по сути дела изменили его суть. И Президент был вынужден по нашей инициативе наложить вето», - сказал Н.Азаров.

«Мы уже переработали этот законопроект и буквально в ближайшее время внесем в Верховный Совет», - сказал Н.Азаров.

Справка УНИАН. 17 мая Верховная Рада приняла Закон Украины «О государственной финансовой поддержке экспортной деятельности» (№9373).

Данный закон определяет принципы государственной финансовой поддержки экспортной деятельности и направлен на создание благоприятных условий для расширения экспортного потенциала отечественных субъектов ведения хозяйства, обеспечения защиты украинских экспортеров от риска неплатежей и финансовых потерь, повышения конкурентоспособности товаров украинского происхождения на мировых рынках.

***

Аэропорт «Борисполь» разместит облигации на 1 млрд грн

Международный аэропорт «Борисполь» планирует разместить облигации серий I, J, K, L на сумму 1 млрд грн, говорится в электронной системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Общее количество размещаемых облигаций составит 1 млн штук, номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. грн. Размер одной серии облигаций составит 250 млн грн.

Размещение облигаций будет проводится на фондовой бирже ПФТС и бирже "Перспектива". Андеррайтером выпуска выступит ПАО "Государственный экспортно-импортный банк Украины".

Размещение облигаций планируется провести с 1 августа 2012 г. по 22 июля 2013 г. Дата погашения для облигаций серии I - июль 2015 г, серии J - март 2016 г., серии K - сентябрь 2016 г., серии L - май 2017 г. Минимальный размер процентной ставки по данным облигациям не может быть менее 1,5 учетной ставки НБУ.

Привлеченные средства будут направлены на строительство терминала D аэропорта «Борисполь».

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

Аэропорт «Борисполь» в 2011 году увеличил прием пассажиров на 20% по сравнению с 2010 годом - до 8 млн. человек.

***

На сегодняшнем аукционе спрос на предлагаемые Минфином ОВГЗ отсутствовал

На аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Министерства финансов Украины во вторник, 24 июля, не было подано ни одной заявки, сообщается на сайте министерства.

Так Минфин предложил инвесторам стандартные гривневые ОВГЗ сроком обращения 2, 5 и 7 лет.

Как сообщал УНИАН, на аукционе по продаже ОВГЗ 17 июля Минфину удалось привлечь в госбюджет 617,8 млн грн.

При этом 17 июля Минфин Украины осуществил выпуск евробондов на сумму 2 миллиарда долларов США с доходностью 9,25% годовых и со сроком погашения 24 июля 2017 года. Лид-менеджерами заимствования выступили JP Morgan, Morgan Stanley, Troika Dialog и VTB Capital. По данным Минфина, конечный объем заявок инвесторов на покупку украинских евробондов составил 5,8 млрд долл., при этом, по информации Нацбанка, книга заказов на евробонды составила около 7 млрд долл.

Согласно графику размещений ОВГЗ на июль, аукционы по продаже госбумаг планировалось провести 3, 10, 17, 24 и 31 июля.

На данных аукционах Минфин планировал предложить гривневые ОВГЗ со сроком обращения 2, 5 и 7 лет. При этом на аукционе 17 июля инвесторам дополнительно были предложены трехлетние валютные ОВГЗ. Позже Минфин сообщил, что на аукционе 17 июля также будут предложены трехлетние индексированные облигации.

Справка УНИАН. За январь-июнь по результатам размещения ОВГЗ на первичных аукционах в госбюджет Украины поступило 22,9 млрд грн, 2,1 млрд долл. и 316,6 млн евро.

***

На 25% госпакета акций "Николаевгаза" претендует три копании

На участие в приватизационном конкурсе по продаже 25% государственного пакета акций ПАО "Николаевгаз" поступили заявки от трех компаний, сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

Напомним, 24 июля был последним днем приема заявок на данный конкурс.

ФГИУ объявил конкурс по продаже 25% госпакета акций ПАО "Николаевгаз" 11 июля т.г.

Начальная стоимость пакета акций составляет 18 млн 400 тыс. грн.

В соответствии с фиксированными условиями конкурса, покупатель должен внести 3 млн 854 тыс. грн инвестиций на протяжении трех лет, в том числе на оснащение систем контроля - 2 млн 760 тыс. грн, на оснащение систем дистанционного получения данных - 1 млн грн.

Дополнительными условиями конкурса также предусматривается, что к участию в нем может быть допущена компания, которая на протяжении последних трех лет осуществляет деятельность по распределению природного газа, газа (метана) угольных месторождений или владеет в течение последних трех лет 20% и более в уставном капитале компаний, осуществляющих подобную деятельность.

Конкурс по продаже акций завода состоится 1 августа.

Справка УНИАН. ПАО по газоснабжению и газификации "Николаевгаз" (г. Николаев) специализируется на транспортировке и поставке природного газа промышленным и теплоснабжающим предприятиям, потребителям бюджетной сферы, населению области.

50% + 1 акция компании принадлежат НАК "Нафтогаз Украины".

Предприятие завершило 2011 год с чистой прибылью 85,485 млн грн, тогда как за 2010 год чистый убыток составлял 43,325 млн грн.

Убыток предприятия по итогам первого квартала 2012 г. составил 5 млн 403 тыс. грн, кредиторская задолженность - 354,7 млн грн, дебиторская - 378,8 млн грн, стоимость активов - 774 млн грн.

***

Больше информации по подписке в УНИАН-бизнес-онлайн. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63

УНИАН