ДАЙДЖЕСТ СМИ за 25 июля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Покупка "Смарт-Холдингом" банка "Форум" может стать выгодной сделкой — эксперты» пишет: участники финансового рынка не исключают, что "Смарт-Холдинг", принадлежащий одному из самых богатых людей Украины Вадиму Новинскому, всерьез заинтересован в покупке банка "Форум", который на данный момент контролируется немецкой группой Commerzbank…

http://delo.ua/finance/pokupka-smart-holdingom-banka-forum-mozhet-stat-vygodnoj-sde-181806/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Фонд госимущества вышел на биржу», в котором пишет: в Фонде госимущества запасаются аргументами, чтобы обезопасить себя от возможных обвинений в продаже облгазов по заниженной цене. Вчера в фонде заявили "Ъ", что при определении стоимости "Киевоблгаза" и "Волыньгаза" будут учтены котировки сделок, совершенных на прошлой неделе на киевской бирже…

http://www.kommersant.ua/doc/1987536

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Дорога в зону открыта», в котором пишет: президент Виктор Янукович подал на ратификацию в Верховную раду соглашение о создании зоны свободной торговли со странами СНГ. Даже невыгодные для Украины нормы, внесенные в договор накануне подписания, не стали для главы государства поводом пойти против интересов России…

http://www.kommersant.ua/doc/1987321

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Газета «Сегодня» в материале «Украина поит Багамы водкой, а СНГ снабжает едой» пишет: Украина за пять месяцев этого года продала другим странам мира своих товаров на $28,2 млрд, а купила на $33,9 млрд, сообщает Госслужба статистики. То есть пока импорт превышает экспорт, а это не очень хорошо для экономики…

http://www.segodnya.ua/news/14414919.html

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Сайт «УНИАН-Экономика» в публикации «Банковская система Украины: есть ли повод для опасений» пишет: банковская система Украины имеет свои проблемы, но они не на столько существенные, чтобы говорить о крахе или дефолте. Хотя "под выборы" кое-кто очень хочет понагнетать ситуацию. Основная проблема пока в том, что стоимость денег остается высокой...

http://economics.unian.net/rus/detail/134759

Российские СМИ

«Ведомости» в публикации «Центробанк расширил коридор колебаний курса рубля» пишут: Центробанк продолжает понемногу отпускать рубль на свободу. Он расширил коридор колебаний его курса к бивалютной корзине с 6 до 7 руб. и снизил объем интервенций, сглаживающих эти колебания…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/2314769/centrobank_rasshiril_koridor_kolebanij_kursa_rublya

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Издание «Известия» в публикации ««Росатом» приценивается к американской компании Бориса Зингаревича» пишет: переговоры о приобретении производителя батареек Ener1 находятся на начальной стадии — «Росатом» сначала хочет испытать оборудование разных поставщиков…

http://izvestia.ru/news/531221

(УНИАН)