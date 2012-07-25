Анонс на 25 июля

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины. Во время заседания планируется проведение брифингов с участием: министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка, председателя Госагентства по вопросам науки, инноваций и информатизации Владимира Семиноженко, замруководителя Секретариата Кабинета Министров Юрия Авксентьева, первого зампредседателя Госслужбы молодежи и спорта Сергея Глущенко.

* ОАО «Киевэнерго» проведет пресс-тур на тему: «Подготовка теплосетей столицы к отопительному сезону». Участники пресс-тура ознакомятся с реконструкцией теплосетей по ул. Анри Барбюса. В мероприятии примут участие первый заместитель технического директора - главный инженер ОАО «Киевэнерго» Юрий Гладышев и другие специалисты компании.

* 11-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Исследование предпочтений заёмщиков и вкладчиков на парламентских выборах-2012». Организаторы: Украинская ассоциация антиколлекторов и правозащитников (УААП), Организационный комитет по созданию Всеукраинской ассоциации потребителей финансовых услуг и ВОО КИУ-ПФУ. Темы: роль потребителей финансовых услуг в предстоящих выборах в Верховную Раду Украины; кому достанутся голоса 6 миллионов еще не определившихся избирателей - заёмщиков и вкладчиков; анализ позиции судебных органов, высказанной в поддержку потребителей финансовых услуг; проект Закона Украины «О коллекторской деятельности»; итоги работы Украинской ассоциации антиколлекторов и правозащитников за прошедший год и другие. Участники: юристы, правозащитники, предприниматели, народные депутаты Украины, а также граждане, права которых были нарушены финансовыми организациями, коллекторскими компаниями и Государственной исполнительной службой (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

* Пресс-конференция на тему: «Цветение» водоемов и его влияние на организм человека». Участники: старший научный сотрудник отдела экологии водоемов Института гидробиологии НАНУ Юрий Плигин и инфекционист, главный внештатный детский иммунолог Минздрава Федор Лапий.

* 12-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Выполнение предвыборных обещаний: объявление «войны» предпринимателям Одессы и Одесской области?». Речь пойдет о конфликтной ситуации на крупнейших украинских рынках, в частности, в Одесской области. На предпринимателей оказывают психологическое давление, против них применяют физическую силу, рабочие места опечатывают, а товар уничтожают. На пресс-конференции с участием предпринимателей одесских рынков «Привоз», «Староконный», «Куяльник», «Успех», «Малиновский», «Остров» будет предоставлена детальная информация и материалы. Участники обнародуют Обращение ко всем ветвям власти с требованием обеспечить выполнение предвыборных обещаний 2010 года, а также объявят об ответных действиях, в случае не выполнения их требований. Участники: предприниматели Наталья Шарапова, Раиса Боева, Андрей Сидоренко, Наталья Шарапова, Сергей Бовбалан, Евгений Хайкин , Светлана Рогачева, Сергей Самойлюк, Лидия Кравец, Наталья Мачнева, Таиб (гражданин Эфиопии).

* Пресс-конференция авиакомпании "Визз Эйр Украина" с участием исполнительного вице-президента группы Wizz Air Джона Стивенсона и ген.директора «Визз Эйр Украина» Акоша Буша, которые подведут итоги работы авиакомпании на украинском рынке, а также объявят планы по дальнейшему развитию и открытию новых рейсов из Украины.

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